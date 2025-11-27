Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эскишехир
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Эскишехире, Турция

Odunpazari
28
Tepebasi
27
Квартира Удалить
Очистить
56 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
$2,32 млн
Оставить заявку
Квартира в Tepebasi, Турция
Квартира
Tepebasi, Турция
Площадь 2 м²
$22,68 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
$1,62 млн
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/5
$2,15 млн
Оставить заявку
Квартира в Mahmudiye, Турция
Квартира
Mahmudiye, Турция
Площадь 52 м²
$574,310
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karagozler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
$1,57 млн
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 2 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
$1,39 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/8
$1,73 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 7/7
$3,19 млн
Оставить заявку
VernaVerna
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5/7
$2,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
$1,45 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
$2,96 млн
Оставить заявку
Квартира в Tepebasi, Турция
Квартира
Tepebasi, Турция
Площадь 809 м²
$10,44 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
$2,73 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 6/7
$2,03 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
$6,38 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 3/3
$6,61 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
$5,16 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/5
$1,51 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
$2,41 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 2 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
$1,86 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/4
$7,14 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
$2,03 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/6
$2,73 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
$3,48 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/4
$3,54 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 5/7
$3,36 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/8
$1,65 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
$2,13 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 3/7
$6,38 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Эскишехире, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти