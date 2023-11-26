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Квартиры в Gazipasa, Турция

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476 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/7
Основная информация: Комплекс находится в небольшом городе Газипаша, численность населения к…
€90,000
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Квартира 1+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию квартиру 1+1 в ново…
€93,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€190,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€400,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€115,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€153,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€125,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€159,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€255,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€127,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€218,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€131,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€180,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€550,000
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€100,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€110,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€195,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€241,800
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€150,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€205,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€260,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€249,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€269,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€139,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€119,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Квартиры на продажу находится в Исхакли. Исхакли — спокойный пригород Аланьи, расположенный …
€452,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€90,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€170,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€129,000
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры на продажу находится в Алании. Аланья относится к провинции Анталья. На машине поез…
€192,000
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Языки общения: English, Deutsch
+4971529095784 info@timondro.com

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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