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Квартиры в Газипаше, Турция

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151 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 9/10
$241 571
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$220 141
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
$131 766
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
$175 688
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Купить квартиру с видом на море в Газипаше – эксклюзивный дом на Турецкой Ривьере Вы хотите …
$201 914
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/10
$172 220
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/10
$169 909
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
$151 415
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
ЦенаКвартира, 1+1Этаж: 1, , 41m², €45,000
$51 781
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
$183 779
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Расположение в торговом центре Газипаши Высококачественное строительство Кумхуриет / Пазар…
$78 658
НДС
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Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Полностью меблированная квартира планировки 1+1 площадью 55 м², расположен…
$69 963
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/10
$156 039
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/10
$156 039
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/10
$158 350
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
$132 922
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 7
Что вы получаете: Современные апартаменты формата 1+1 площадью 64,5 м², расположенные на 7 э…
$107 269
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Светлую меблированную квартиру планировки 1+1 общей площадью 50 м² в новом…
$69 371
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира в комплексе Gaziapasa Dream Home — 700 м от пляжа    Уютная квартир…
$111 405
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$150 255
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 5
Готовые квартиры в комплексе с бассейном в Газипаше, Анталия Газипаша – прибрежный город, из…
$99 470
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Квартира 3 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
Газипаша, район Пазарджи, на Речной дороге и рядом с морем Качественный жилой комплекс с по…
$194 596
НДС
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Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
Языки общения
English, Türkçe
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
$150 262
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
$175 688
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплекс в тихом районе Газипаша. Рай…
$88 498
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Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
$132 922
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
$183 779
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$83 471
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Квартира 4 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/10
Прекрасный район Газипаша Пазарджи Просторная, большая и вместительная квартира 3+1 Подход…
$194 991
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор / Недвижимость и Инвестиции
Языки общения
English, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Газипаша, Турция
Квартира 1 комната
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
$152 571
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