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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд
от
$194,137
08.05.2025
$194,137
07.05.2025
$194,809
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19
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Описание Описание
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ID: 25898
ID новостройки на Realting
In CRM: 2448286
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

О комплексе

Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность.

Особенности:

  • бассейн на крыше с видом на океан
  • рынок и кафе
  • сауна и парная
  • бассейны
  • фитнес-центр и зона для йоги
  • бизнес-центр и коворкинг
  • салон красоты
  • лобби
  • спа и массаж

Окончание строительства - март 2028 года.

Расположение и объекты поблизости

Резиденция имеет удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от пляжа Ката и обеспечивает легкий доступ к лучшим магазинам, ресторанам и достопримечательностям, сочетая в себе безмятежность и доступность.

  • Ночной рынок Ката - 800 метров
  • Центр Патонга - 11 км
  • Пирс Чалонг - 5,8 км
  • Ближайшая международная школа - 600 метров
  • Ближайшая клиника - 200 метров
  • Пляж Ката - 900 метров
  • Пляж Карон - 1,4 км
  • Пляж Патонг - 8,9 км
  • Пляж Раваи - 11,9 км
  • Пляж Камала - 19,7 км
  • Пляж Сурин - 23,4 км

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$194,137
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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