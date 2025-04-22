Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность.

Особенности:

бассейн на крыше с видом на океан

рынок и кафе

сауна и парная

бассейны

фитнес-центр и зона для йоги

бизнес-центр и коворкинг

салон красоты

лобби

спа и массаж

Окончание строительства - март 2028 года.

Расположение и объекты поблизости

Резиденция имеет удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от пляжа Ката и обеспечивает легкий доступ к лучшим магазинам, ресторанам и достопримечательностям, сочетая в себе безмятежность и доступность.