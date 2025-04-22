Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и бизнес-центром в 900 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Новый проект премиум класса включает 449 резиденций со сногсшибательными видами на море, горы и город. Этот 8-этажный комплекс, состоящий из 4 зданий, построен в современном стиле и гармонично сочетает в себе элегантность и естественность.
Особенности:
Окончание строительства - март 2028 года.Расположение и объекты поблизости
Резиденция имеет удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от пляжа Ката и обеспечивает легкий доступ к лучшим магазинам, ресторанам и достопримечательностям, сочетая в себе безмятежность и доступность.