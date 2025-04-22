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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд

Ви Чит, Таиланд
от
$89,516
19.05.2025
$89,516
18.05.2025
$89,703
17.05.2025
$89,974
16.05.2025
$89,127
14.05.2025
$89,897
13.05.2025
$89,961
11.05.2025
$89,958
10.05.2025
$89,774
09.05.2025
$89,880
08.05.2025
$89,747
07.05.2025
$89,617
14.04.2025
$87,769
13.04.2025
$87,820
12.04.2025
$87,371
11.04.2025
$88,252
10.04.2025
$86,885
09.04.2025
$88,025
08.04.2025
$87,817
07.04.2025
$88,536
06.04.2025
$88,543
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22413
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398428
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Ви Чит

О комплексе

Особенности комплекса:

  • лобби
  • тренажерный зал
  • прачечная
  • бассейн
  • зона отдыха
  • сады (в том числе сад на крыше)
Преимущества

Мебель и кондиционер в подарок.

Расположение и объекты поблизости
  • Ближайшая школа - 300 метров
  • Британская международная школа - 6,1 км
  • Ближайший торговый центр - 1,2 км
  • Porto de Phuket - 6,7 км
  • Гольф-клуб Лагуна - 9,7 км
  • Пляж Банг Тао - 9,1 км
  • Пляж Сурин - 11 км
  • Пляж Камала - 13 км
  • Пляж Лаян - 14 км

Местонахождение на карте

Ви Чит, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$89,516
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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