Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд

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Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами.
Окончание строительства - 31 марта 2024 года.
Преимущества
Ежегодный доход 7% в течение 3 лет.
При оплате 100%…