Вилла Камерный комплекс

Ban Bang Ku, Таиланд
от
$556,466
17
ID: 35060
Дата обновления: 30.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Ко Кео
  • Деревня
    Ban Bang Ku

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏡 Виллы 297–424 м² на Пхукете | 3–4 спальни | Рассрочка | Рядом BIS

🌴 Таиланд, Пхукет (район с удобной логистикой, рядом British International School)

💰 от 19 276 000 THB (~ от 540 000 $)

----------

🔥 Этот проект — редкое предложение

✅ Камерный формат — мало вилл, нет плотной застройки

✅ Большая территория более 70 рай (≈11+ гектаров) — ощущение пространства и приватности

✅ 1–2 этажа — комфортная жизнь без “многоэтажного давления”

✅ Рядом British International School — один из лучших районов для жизни с семьёй

✅ Баланс: тишина + быстрый доступ к инфраструктуре Пхукета

----------

🏡 Варианты вилл

  • 3 спальни — от ~297 м²

  • 4 спальни — от 424 м²

  • Участки: 70–150 sq.w.

  • Парковка: 2–3 авто

  • Просторные планировки, приватные зоны отдыха

💎 Все виллы с ремонтом и встроенной мебелью — заезжай и живи

----------

🌿 Инфраструктура уровня резорта

  • Клубхаус с фитнесом и сауной

  • Бассейн + детский бассейн

  • Детская комната и игровые зоны

  • Co-working пространство

  • Центральный парк и pocket gardens

👉 Это не просто дом — это закрытая среда для комфортной жизни

----------

🏬 Важное инвестиционное преимущество

В проекте предусмотрена собственная коммерческая зона (29 помещений):

☕ кафе 🛒 мини-маркет

💊 аптека

💅 beauty и сервисы

➡️ Всё необходимое — прямо внутри комплекса

➡️ Повышает ликвидность и стоимость недвижимости

----------

📍 Локация (Пхукет)

  • Центральная часть острова

  • Удобный выезд к основным дорогам

  • 5–10 минут до British International School

  • Быстрый доступ к магазинам, госпиталям, маринам

  • ---------

💸 Условия покупки (рассрочка от застройщика)

Бронирование:

  • от 300 000 THB (~9 500 $)

Далее:

  • 25% — через 30 дней (договор)

  • 15% — фундамент

  • 15% — каркас + крыша

  • 15% — стены

  • 15% — отделка

  • 15% — при передаче

📅 Срок рассрочки — до окончания строительства

----------

📅 Сроки проекта

  • Старт строительства: 2 квартал 2026

  • Завершение: 3 квартал 2029

  • ----------

💎 Кому подойдёт

✔ для жизни на Пхукете

✔ для семьи (рядом международная школа)

✔ для инвестиций и роста капитала

✔ для аренды премиум-сегмента

 

📲 Напишите или позвоните — отправлю планировки, цены и лучшие виллы под ваш бюджет Подберу варианты и рассчитаю доходность

Местонахождение на карте

Ban Bang Ku, Таиланд

