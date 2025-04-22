Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

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Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии.
Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный…
Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет.
Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property.
Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные…
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Агентство
DDA Real Estate
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3
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Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com