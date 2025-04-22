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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,39 млн
14.04.2025
$1,38 млн
13.04.2025
$1,38 млн
12.04.2025
$1,37 млн
11.04.2025
$1,39 млн
10.04.2025
$1,37 млн
09.04.2025
$1,38 млн
08.04.2025
$1,38 млн
07.04.2025
$1,39 млн
06.04.2025
$1,39 млн
05.04.2025
$1,39 млн
04.04.2025
$1,40 млн
03.04.2025
$1,42 млн
02.04.2025
$1,42 млн
01.04.2025
$1,43 млн
31.03.2025
$1,43 млн
30.03.2025
$1,43 млн
29.03.2025
$1,43 млн
28.03.2025
$1,44 млн
27.03.2025
$1,44 млн
26.03.2025
$1,43 млн
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10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25119
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425232
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Комплекс состоит из 15 элитных вилл с панорамным видом, собственными бассейнами, террасами и крытыми парковками.

Особенности проекта:

  • круглосуточная охрана
  • гольф-клуб
  • тренажерный зал
  • спа
  • детский клуб
  • теннисный корт
  • пляжные клубы
  • рестораны
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем в окружении природы.

  • Пляж - 900 метров
  • Международный аэропорт Пхукет - 25 минут
  • Супермаркет - 20 минут

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с гольф-клубом и спа-центром в 900 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$1,39 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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