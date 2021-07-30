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Риэлтор без границ

Россия, Шоссе Энтузиастов 24/43 34, 111024 г. Москва, Россия
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Риэлтор без границ
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.vrcrealt.com
Описание

Агентство недвижимости Vip Realty Club - Сообщество русскоговорящих экспертов, которые проживают более чем в 11 странах мира. Представляем крупнейших застройщиков в таких странах как: Грузия; Северный Кипр; Германия; Турция; Египет; Испания. Таким образом   предоставляем возможность вложения в новостройки по всему миру без наценок и комиссий. Также мы работаем с рынком вторичного жилья в Италии, Болгарии, тщательно выбирая ликвидные объекты и актуальные стратегии инвестирования. Поможем разработать стратегию инвестирования при бюджете от 20 000$. Оформим ВНЖ; ПМЖ. Осуществляем подбор учебного заведения с бесплатным и платным образованиями. Имеем представительства в России, Белоруссии и Казахстане. 

Услуги

Недвижимость в разных странах; подбор инвестиционных стратегий; миграционные программы; Образование в ЕС

Новостройки
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GREENS
GREENS
Каракокали, Турция
от € 140,000
48–150 м² 5 квартир
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Риэлтор без границ

ЖК Greens

Алания/Оба

Комплекс будет построен по высоким стандартам и качествам на уровне премиум класса в строительстве и в отделке. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:

  • 1,8 метров до моря
  • 1 км от Государственной больницы
  • 400 метров до шоссе Анталия-Мерсин
  • 1,3 км до гипермаркета Метро
  • 4 км. от центра города Алания 
  • 50 метров от школы YAŞAM TASARIM OKULLARI
  • 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша
  • 135 км от международного аэропорта Анталия

На территории будет 1 блок, 5 этажей. Площадь участка 2 050 кв.м., всего 40 квартир.

ТИП АПАРТАМЕНТОВ:

  • 34 квартиры - 1+1 - 48 кв.м. Нетто с балконом. 
  • Дуплексы на последних этажах:

2 квартиры 2+1  

4 квартиры 4+1 – 150 кв.м. с балконами

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

  • открытый бассейн 165 кв.м. с джакузи зоной
  • детский открытый бассейн
  • сауна
  • солевая сауна
  • Лобби
  • тренажерный зал 
  • душевые кабины, раздевалки в общей зоне
  • детский парк
  • закрытая детская игровая комната
  • кафетерий зона
  • комната отдыха, ТВ зона
  • беседки на территории с зоной для барбекю
  • смотритель комплекса + садовник
  • охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения 
  • открытая автомобильная парковка 
  • электрогенератор
  • огороженная закрытая территория

 

В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО:

  • Входная стальная дверь 
  • Межкомнатные двери 
  • Кухонный гарнитур со столешницей 
  • Напольное покрытие – керамическая плитка
  • Стены покрашены экологической краской
  • Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль
  • Окна из двойного высококачественного ПВХ.
  • Основное и точечное освещение
  • Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной
  • Выводы под кондиционеры
  • ТВ кабель
  • Электрические розетки во всех комнатах и на балконах

 

Дата начала строительства: 01.10.2022

Дата завершения строительства: 30.08.2024

 

Цены от 140 000 евро

Первоначальный взнос - 50% . Остаток - беспроцентная рассрочка до окончания строительства

Premium
Premium
Каракокали, Турция
от € 220,000
76–235 м² 8 квартир
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Риэлтор без границ

5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух.

Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние.

Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение.

Инфраструктура комплекса:

●     Большой открытый бассейн 

●     Детский бассейн 

●     Закрытый подогреваемый бассейн

●     Фитнесс-зал

●     Сауна

●     Паровая комната

●     Солевая комната

●     Шок-комната

●     Бильярд и настольный теннис

●     Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе

●     Открытая фитнес-зона

●     Открытая и закрытая детские площадки

●     Комната для отдыха

●     Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка

●     Зелёный сад на территории

●     Место для барбекю

●     Беседки для отдыха

●     Витамин-кафе у бассейна

●     Лобби в ТВ зоной

●     Открытая парковка

●     Электрогенератор

●     Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24

●     Смотрите комплекса, садовник

 

Старт строительства: 30.07.2021

Окончание строительства: 30.03.2023

 

Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства

Playa Flamenca
Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от € 340,000
104–159 м² 5 квартир
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Риэлтор без границ

Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка 

Стоимость: от 340.000 €

Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г

 

Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.

 

Комплекс состоит из нескольких фаз строительства. 1 и 2 фазы достроены и распроданы. В настоящий момент идет строительство 3 фазы, которое завершится в ноябре 2023 года. 

 

В комплексе представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями площадью от 102 м2.

 

Инфраструктура комплекса: Комплекс напоминает центральноевропейскую деревню с открытыми природными пространствами, пешеходными и велосипедными дорожками. Большие зоны общего пользования с бассейнами, зоной отдыха, гидромассажными ваннами и водной площадкой. Застекленный тренажерный зал с панорамными видами и финская сауна.

 

Инфраструктура района: Комплекс находится в 700 м от пляжа Плайя Фламенка и ухоженной красивой набережной. Район очень развит - в 1 км находится ТЦ Зения Бульвар - это торговый центр под открытым небом с более чем 150 магазинами и широким выбором развлечений и ресторанов со всеми удобствами, а в 200 метрах от апартаментов магазин Меркадона. В шаговой доступности фитнес клуб, досуговый центр для взрослых и детей, салоны красоты, отделения банков. В 3 км находятся три поля для гольфа чемпионского класса, в том числе потрясающее поле Villamartin, на котором проводится турнир Mediterranean Open. Государственная средняя общеобразовательная школа и детский сад в 1 км и в 10 минутах езды на машине находится частная британская школа.

 

Сдача в аренду апартаментов в высокий сезон: 180 - 200 €/ночь

 

На Коста Бланке самый длительный туристический сезон на всем  Средиземноморском побережье Испании. 

 

Начало высокого сезона на Коста Бланке начинается во второй половине июня. В июле воздух начинает прогреваться до +30, а море до +26. Пик сезона приходится на июль и август. В это время максимальное количество отдыхающих и отличная погода. 

Конец высокого туристического сезона на Коста Бланке - октябрь, в это время температура воздуха +26+28, воды +25. 

 

Весной, с апреля по май, идеальная погода для активного отдыха и путешествий по Коста Бланке. В это время уже достаточно тепло, но не слишком жарко, на пляжах можно позагорать, но вода в море еще прохладная для купания. 

 

Comfort
Comfort
Махмутлар центр, Турция
от € 133,000
56–105 м² 5 квартир
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Риэлтор без границ

Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией.

Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар.

Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут.

Расположение комплекса: 

·        Расстояние до моря – 650 м

·        Расстояния до центра г. Алания – 11 км

·        Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км

·        Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км. 

Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней

 

В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1.

Типы апартаментов: 

1+1 от 56 м2

2+1 от 74.5 м2

2+1 с отдельной кухней от 106 м2

 

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Закрытый подогреваемый бассейн

Беседки и зона отдыха на открытом воздухе

Мини - водопад

Витаминный бар

Фитнес на открытом воздухе

Шахматная площадка

Сауна

Паровая комната

Солевая комната

Детская игровая комната

ТВ комната

Фитнес – зал

Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис

Велосипедная и беговая дорожка

Зеленый сад на территории

3 лифта

Электрогенератор

Система видеонаблюдения 24/7

Консьерж

Парковка для машин 

Велопарк

В стоимость квартиры входит: 

·        Входная стальная дверь

·        Межкомнатные двери выского качества

·        Кухонный гарнитур с гранитной столешницей 

·        Напольное покрытие – керамическая плитка

·        Стены покрашены экологической краской

·        Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль

·        Окна из высококачественного ПВХ.

·        Основное и точечное освещение

·        Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной

·        Выводы под кондиционеры

·        ТВ кабель

·        Электрические розетки во всех комнатах и на балконах 

Дата начала строительства: 30-09-2021

Дата окончания строительства: 30-03-2023

Т 01008
Т 01008
Ciplakli, Турция
от € 163,000
47–86 м² 12 квартир
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: Риэлтор без границ

Расположение:

·           Алания, район ÇIPLAKLI.

·           2,5 км. до моря

·           До центра города Алании 3 км.

·           5 минут до Государственной научной больницы

·           45 минут до аэропорта Газипаша

·           2 часа до аэропорта Анталии

 

Площадь участка - 25.000 м2

В проекте 10 блоков - 600 апартаментов

 

Типы апартаментов - 1+1, 2+1,

И 3+1, 4+1 и 5+1 садовые дуплексы и квартиры-пентхаусы.

 

Наш новый проект с видом на море, лес и город имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, которая включает в себя:

·           2000 м2 открытого бассейна,

·           Аквапарк

·           Детский бассейн,

·           Крытый бассейн с подогревом,

·           Расслабляющий бассейн,

·           Соляная комната,

·           Сауна,

·           Хамам,

·           Массажные кабинеты,

·           Зона отдыха,

·           Фитнес-центр

·           Зал приема,

·           Детская площадка,

·           Бильярдная,

·           Боулинг,

·           ТВ-зал,

·           Кинотеатр

·           Комната Play Station,

·           Настольный теннис – Настольный футбол,

·           Комната для переговоров,

·           Декоративные зоны отдыха в саду,

·           Декоративные шезлонги и зоны отдыха у бассейна,

·           Трансфер до пляжа.

·           Открытая и закрытая парковка для авто

·           Входная дверь в резиденцию с паролем

·           Круглосуточная частная охрана

·           Система электрогенератора полной мощности

 Завершение строительства проекта 30.06.2025

Первоначальный взнос - 50% . Остаток - беспроцентная рассрочка до окончания строительства

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Наше агентство элитной недвижимости уже более 15 лет оказывает высокопрофессиональные услуги в сфере недвижимости элит-класса. Показателями успешности нашей работы и безупречной репутации являются многочисленные благодарные отзывы наших клиентов, которым мы помогли решить проблемы с приобретением или продажей жилого и коммерческого недвижимого имущества.

Купить элитную недвижимость – значит, не только приобрести квартиру, дом или офис мечты, но и выгодно инвестировать капитал. Квадратные метры из категории «элит» всегда остаются в тренде, независимо от восходящих и нисходящих фаз экономических циклов мировой экономики. Эксперты агентства тщательно отслеживают тенденции рынка элитной недвижимости, а потому любая сделка, совершенная с «МЕЗОН», для наших клиентов априори является выгодной.   

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