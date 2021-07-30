Риэлтор без границ

Orihuela, Испания

от € 340,000

104–159 м² 5 квартир

Сдача в: 2023

Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка

Стоимость: от 340.000 €

Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г

Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.

Комплекс состоит из нескольких фаз строительства. 1 и 2 фазы достроены и распроданы. В настоящий момент идет строительство 3 фазы, которое завершится в ноябре 2023 года.

В комплексе представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями площадью от 102 м2.

Инфраструктура комплекса: Комплекс напоминает центральноевропейскую деревню с открытыми природными пространствами, пешеходными и велосипедными дорожками. Большие зоны общего пользования с бассейнами, зоной отдыха, гидромассажными ваннами и водной площадкой. Застекленный тренажерный зал с панорамными видами и финская сауна.

Инфраструктура района: Комплекс находится в 700 м от пляжа Плайя Фламенка и ухоженной красивой набережной. Район очень развит - в 1 км находится ТЦ Зения Бульвар - это торговый центр под открытым небом с более чем 150 магазинами и широким выбором развлечений и ресторанов со всеми удобствами, а в 200 метрах от апартаментов магазин Меркадона. В шаговой доступности фитнес клуб, досуговый центр для взрослых и детей, салоны красоты, отделения банков. В 3 км находятся три поля для гольфа чемпионского класса, в том числе потрясающее поле Villamartin, на котором проводится турнир Mediterranean Open. Государственная средняя общеобразовательная школа и детский сад в 1 км и в 10 минутах езды на машине находится частная британская школа.

Сдача в аренду апартаментов в высокий сезон: 180 - 200 €/ночь

На Коста Бланке самый длительный туристический сезон на всем Средиземноморском побережье Испании.

Начало высокого сезона на Коста Бланке начинается во второй половине июня. В июле воздух начинает прогреваться до +30, а море до +26. Пик сезона приходится на июль и август. В это время максимальное количество отдыхающих и отличная погода.

Конец высокого туристического сезона на Коста Бланке - октябрь, в это время температура воздуха +26+28, воды +25.

Весной, с апреля по май, идеальная погода для активного отдыха и путешествий по Коста Бланке. В это время уже достаточно тепло, но не слишком жарко, на пляжах можно позагорать, но вода в море еще прохладная для купания.