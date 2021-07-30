Риэлтор без границ

Представляем Вашему вниманию наш новый проект премиум-класса в районе Махмутлар в Алании - это высокое качество с уникальной концепцией.
Комплекс будет расположен в новом центре развитого района Махмутлар.
Вы можете легко добраться до оборудованного пляжа и набережной, которые расположены в 650 метров от дома, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метров, дорога Ататюрк в 100 метров, а центральная улица Барбарос в 400 метров, где вы сможете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое. Дорога в центр города Алания занимает 20 минут.
Расположение комплекса:
· Расстояние до моря – 650 м
· Расстояния до центра г. Алания – 11 км
· Расстояние до аэропорта г. Алания /Газипаша – 32 км
· Расстояние до аэропорта города Анталия – 135 км.
Комплекс будет состоять из одного 12-этажного блока, на территории площадью 3713 квадратных метров с богатой инфраструктурой внешней и внутренней
В проекте имеется 120 апартаментов с широким выбором планировок от 1 + 1 с одной спальной комнатой, 2 + 1 с американским типом кухней, либо с отдельной кухней, и дуплексы на верхних этажах планировками 2 + 1, 3 + 1.
Типы апартаментов:
1+1 от 56 м2
2+1 от 74.5 м2
2+1 с отдельной кухней от 106 м2
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Закрытый подогреваемый бассейн
Беседки и зона отдыха на открытом воздухе
Мини - водопад
Витаминный бар
Фитнес на открытом воздухе
Шахматная площадка
Сауна
Паровая комната
Солевая комната
Детская игровая комната
ТВ комната
Фитнес – зал
Комната отдыха с бильярдным столом и настольный теннис
Велосипедная и беговая дорожка
Зеленый сад на территории
3 лифта
Электрогенератор
Система видеонаблюдения 24/7
Консьерж
Парковка для машин
Велопарк
В стоимость квартиры входит:
· Входная стальная дверь
· Межкомнатные двери выского качества
· Кухонный гарнитур с гранитной столешницей
· Напольное покрытие – керамическая плитка
· Стены покрашены экологической краской
· Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль
· Окна из высококачественного ПВХ.
· Основное и точечное освещение
· Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной
· Выводы под кондиционеры
· ТВ кабель
· Электрические розетки во всех комнатах и на балконах
Дата начала строительства: 30-09-2021
Дата окончания строительства: 30-03-2023