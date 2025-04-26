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Таунхаусы в Картахене, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Картахена, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Современные таунхаусы с частными бассейнами в Лос-Белонес. Просторные современные таунхаусы …
$401,477
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

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