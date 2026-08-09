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Таунхаусы в Alhama de Murcia, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Alhama de Murcia, Испания
Таунхаус 5 комнат
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Дома с 4 спальнями, личными бассейнами, садами и соляриями в Масарроне, Мурсия Этот жилой ко…
$309,867
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Таунхаус 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Таунхаусы с 3 спальнями и собственными бассейнами в Масарроне, Мурсия Этот жилой комплекс ра…
$276,133
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