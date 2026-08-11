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Таунхаусы в San Roque, Испания

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6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582,172
НДС
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803,549
НДС
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Новые дома в Сан-Роке, Кадис, рядом с различными полями для гольфа Предлагаемые на продажу д…
$768,326
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Новый закрытый комплекс, расположенный в районе Алькаидеса, состоит из 30 домов с 3, 4 спаль…
$383,431
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