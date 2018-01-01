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Турция. Часто задаваемые вопросы

Есть ли ограничения на покупку жилья в Турции?

Ограничений на покупку жилья нет. Но, если человек хочет приобрести землю для строительства или выращивания агрокультур, он уже должен являться гражданином Турции. Покупка других видов недвижимости иностранцами не запрещена законодательством.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate

Покупка какой недвижимости предусматривает получение вида на жительство?

Получение вида на жительство предусматривает покупка любого объекта жилой недвижимости независимо от его стоимости. 

Что необходимо для получения вида на жительства? Каковы сроки изготовления?

Вид на жительство изготавливается в течение двух-трех недель. Для его получения понадобится:

  • получить налоговый номер;
  • оформить всю необходимую документацию (в т. ч. переведенную на турецкий язык);
  • открыть счет в местном банке (при необходимости);
  • предъявить ТАПУ (годовой договор на аренду);
  • оформить страховку.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate

Какой срок действия ВНЖ Турции?

Срок действия ВНЖ составляет 1-2 года.

Имеет ли право на работу в Турции иностранный гражданин, если у него есть вид на жительство?

ВНЖ дает право только на проживание в стране — работать в Турции с таким документом нельзя.

Какую недвижимость нужно купить в Турции, чтобы получить гражданство?

Если заявитель претендует на гражданство, он должен купить объект недвижимости, кадастровая стоимость которого составляет не менее 250.000 $ (до 2018 сумма составляла 1.000.000 $). 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate

Сколько длится процесс оформления гражданства?

Гражданство оформляется от четырех до шести месяцев. 

Нужно ли знать турецкий язык для легализации в стране?

Для оформления документов нет необходимости в знании турецкого языка. 

Может ли иностранный гражданин взять в Турции кредит на покупку недвижимости?

Да. В Турции также существует льготная программа по ипотечным кредитам. Это позволяет иностранцам приобретать жилье в стране на очень выгодных условиях.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate

Есть ли в Турции налоги на недвижимость?

Владелец недвижимости ежегодно должен оплачивать налог на жилье. Он составляет всего 0,1-0,2% от стоимости квартиры. Также в Турции существует так называемый «Айдат» — ежемесячный взнос за обслуживание жилого комплекса. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate

Нужно ли владельцу недвижимости оплачивать коммунальные услуги, если в квартире никто не проживает?

Коммунальные услуги включают в себя подачу воды и электричество. Если в квартире никто не проживает, оплачивать коммунальные услуги не придется.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-otdela-prodazh-v-nsm-real-estate

Как выгоднее купить жилье на первичном рынке?

В Турции в покупке недвижимости на первичном рынке есть 3 этапа индексации. Так, квартиру во время строительства можно купить на 20% дешевле, чем в последующем, когда дом будет сдан.

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