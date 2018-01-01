Necdet Yapı
Турция, Altınkum Mh. Gümüşpala Cd. 28. Sk. No:4 N Center (Merkez Ofis) Didim / Aydın
Тип компании
Застройщик
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
О застройщике
Necdet Yapı -- это одна из лучших и крупных строительных компаний в городе Дидим, Эгейское побережье.
Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности.
Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.
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