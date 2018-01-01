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Necdet Yapı

Турция, Altınkum Mh. Gümüşpala Cd. 28. Sk. No:4 N Center (Merkez Ofis) Didim / Aydın
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Necdet Yapı
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.necdetyapi.com
О застройщике

Necdet Yapı -- это одна из лучших и крупных строительных компаний в городе Дидим, Эгейское побережье.

Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности. 

Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.

Наши агенты в Турции
Елена Турнаева
Елена Турнаева
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Мечта о своем жилье в экологически чистом районе,утопающем в зелени,становится реальностью. Сделайте этот шаг,а мы вам непременно поможем и окажем любую помощь при покупке и следующей адаптации.  Для получения подборки лучших вариантов подходящих для Вашего бюджета,обращайтесь к нашим консультантам.

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