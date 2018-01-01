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CENTURY21 Han

Турция, ARAPSUYU MAHALLESİ ATATÜRK BULV.NO:61/C KONYAALTI / ANTALYA
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CENTURY21 Han
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.century21.com.tr/en-US
Описание

У нас есть глобальный бренд Century 21. У нас есть офисы по всему миру. Наш франчайзинговый офис находится в Анталии, Турция. Мы можем контролировать рынок Турции в отношении агента по недвижимости. Если вы готовы инвестировать свои деньги в недвижимость безопасным способом, вы можете связаться с нами! Мы можем изменить все в Турции, особенно в Анталии. 

Наши агенты в Турции
Gizem Sezer
Gizem Sezer
Агентства рядом
Ünal İnşaat antalya
10 объектов

Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты. Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на  любой бюджет.  Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com.  Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки. Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в  Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя

 

Pasha Group
7 объектов

Компания Pasha Group оказывает консалтинговые услуги по подбору и покупке недвижимости в Турции. Мы работаем с 2018 года и сотрудничаем только с проверенными застройщиками, поэтому можем гарантировать вам чистоту и безопасность сделок. 

 Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля,  тур по проектам, получение гражданства в срок от  3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить  все необходимые документы.

Liga Real Estate
1 016 объектов

Нам всего 4 года, которые измеряются сотнями довольных и благодарных клиентов. Мы не видим необходимости начислять своей фирме лишних лет для придания «солидности». Наши достижения — не количество лет на плаву, а качество проделанной работы и всегда блестящий результат.

Мы можем смело заверить наших клиентов в том, что в нашей компании работают лучшие сотрудники, имеющие опыт работы у самых надежных застройщиков и в самых крупных агентствах недвижимости на территории Турции. Кроме того, мы работаем только напрямую с надежными застройщиками и собственниками недвижимости, не прибегая к услугам перекупщиков и, тем самым, не начисляя дополнительных комиссионных.

Мы гарантируем ЛУЧШУЮ цену на понравившийся вам объект недвижимости.

Deniz Emlak
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Недвижимость в Турции

Мы находим для Вас самые интересные варианты недвижимости, а именно: квартиры, виллы, земельный участи и ведем для Вас онлайн показы объектов, переговоры с собственником.

FOA INVEST
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FOA INVEST

Мы помогаем клиентам выгодно инвестировать в недвижимость в Турции, получая гражданство страны. Мы берём на себя все заботы об оформлении и делаем ваш опыт инвестирования в турецкую недвижимость максимально комфортным и позитивным.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Команда FOA Invest – это более тридцати профессионалов, которые вместе идут к цели. Наша главная особенность — каждый воспринимает компанию, как свою, и выкладывается полностью для общего дела. Свои знания и опыт в сфере недвижимости и иммиграции в Турцию мы ставим на службу самых важных для компании людей — наших клиентов.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Все объекты, которые есть в нашем каталоге, мы рассматриваем с точки зрения выгоды для клиентов. Мы предлагаем недвижимость под разные потребности и бюджет, честно говорим о достоинствах и скрытых недостатках, помогаем увидеть все инвестиционные преимущества каждого объекта.

ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Компания FOA Invest активно развивается, мы используем накопленный опыт работы на рынках недвижимости не только в Турции, но и в других странах: Испании, США, Великобритании, ОАЭ. Следующая цель FOA Invest – выход на новые международные рынки, где мы также готовы предложить нашим клиентам лучший выбор, оптимальные цены и комфортное сотрудничество.

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