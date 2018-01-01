CENTURY21 Han

Компания Pasha Group оказывает консалтинговые услуги по подбору и покупке недвижимости в Турции. Мы работаем с 2018 года и сотрудничаем только с проверенными застройщиками, поэтому можем гарантировать вам чистоту и безопасность сделок.

Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля, тур по проектам, получение гражданства в срок от 3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить все необходимые документы.