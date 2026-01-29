  1. Realting.com
  2. Агентства
Riba Exclusive Real Estate

Турция, Муратпаша
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2022
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English
Веб-сайт
www.ribaexclusive.com
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Эксклюзивная недвижимость Riba: Глобальные ворота к инвестициям в недвижимость в Средиземноморье

Основанная в 2015 году в Ларе, Анталия, под дальновидным руководством Али Рызы Гюналя, Riba Exclusive Real Estate установила новый эталон корпоративного совершенства и высококачественных решений в области недвижимости в Средиземноморском регионе. С момента своего создания компания превзошла традиционные брокерские услуги в сфере недвижимости, сосредоточившись на создании эксклюзивных жилых помещений и предоставлении стратегических инвестиционных возможностей.

Благодаря обширной сервисной сети, простирающейся через побережье Средиземного моря, и специальной команде из более чем 50 экспертов-консультантов, Riba Exclusive является одной из самых известных корпоративных структур в отрасли. Портфель компании охватывает сложный спектр активов, включая роскошные жилые дома, коммерческие инвестиции и международное управление портфелем.

Философия эксклюзивной недвижимости Riba основана на трех основных принципах: абсолютная целостность, полная прозрачность и бескомпромиссный профессионализм. Для своей глобальной клиентуры компания выступает не только как агентство, но и как стратегический партнер, который предоставляет информацию, основанную на данных, для обеспечения обоснованного и прибыльного принятия решений.

Сочетая более чем десятилетний опыт работы на местном рынке с современным, динамичным подходом, Riba Exclusive остается профессиональным лицом Анталии на международной арене недвижимости, преодолевая разрыв между инвесторами мирового класса и самой престижной недвижимостью региона.

Наши агенты в Турции
Burhan Uysal
Burhan Uysal
