Квартира в новостройке in Güneşli Istanbul

Avrupa Konutları Güneşli - Современный образ жизни в сердце европейского Стамбула, расположенный в Гюнешли - Багчилар, один из самых быстрорастущих районов на европейской стороне Стамбула, Avrupa Konutları Güneşli by Artaş İnşaat предлагает новый уровень жизни городской семьи. Проект сочетает в себе зелень, спокойствие и доступность, находясь недалеко от основных автомагистралей, станций метро и торговых центров, чтобы создать идеально сбалансированную жилую среду.
Аврупа Конутлары Güneşli предлагает широкий выбор типов квартир для удовлетворения всех потребностей: от 1+1 стильных единиц для современных людей, 2+1 и 3+1 семейных квартир, до 4+1 премиальных резиденций, предназначенных для просторного и элегантного проживания. В каждой квартире есть большие балконы, панорамные окна и умные макеты, которые максимизируют комфорт, свет и конфиденциальность.
Основные характеристики Avrupa Konutları Güneşli
Современная архитектура с высококлассной отделкой.
Инфраструктура умного дома и интегрированные системы управления.
Широкие зеленые зоны и ландшафтные сады.
Отдельные бассейны для мужчин, женщин и детей.
Полностью оборудован тренажерный зал, сауна и парные.
Ходьба и беговые дорожки по всему соединению.
Детские игровые площадки и зоны семейного отдыха.
Безопасность 24/7 с современными системами мониторинга.
Крытая парковка и профессиональное обслуживание.
Право на гражданство Турции через инвестиции в недвижимость.