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KurtSafir

Турция, Yeni mahalle Barbaros caddesi, euro Residence v sitesi,b blok No 1 Mahmutlar/Alanya/Antalya/Türkiye
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KurtSafir
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
kurtsafir.com
О застройщике

Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным комфортом и восхищают своим неординарным, современным дизайном.

Компания"КуртСафир" располагает собственными финансовыми ресурсами для обеспечения строительства своих объектов, не привлекая кредитные или заемные средства. Инфраструктура компании осуществляет полный цикл работ - от первоначального анализа земельного участка и маркетинговых исследований до сдачи построенного объекта в эксплуатацию, дизайна интерьера и управления зданием. Компания самостоятельно управляет и обслуживает все построенные объекты.

В компании работает более 250 высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Также компания располагает собственным автопарком строительной техники.

Представительства нашей компании и офисы продаж расположены в европейских странах, ОАЭ, а также в России. Сотрудники отдела продаж KurtSafir говорят на английском, голландском, немецком, турецком, русском, украинском, арабском, фарси. Специалисты нашей компании обеспечат грамотное составление договора и прозрачность сделки, после регистрации помогут соблюсти все необходимые формальности с местными государственными органами для вашего комфортного пребывания и отдыха в Турции.

Сегодня наша компания по праву пользуется репутацией стабильного и надежного делового партнера. Это обеспечивает потенциал для дальнейшего развития и позволяет уверенно смотреть в будущее.

Каждый день мы стараемся быть в курсе последних событий и новостей, принимаем участие в зарубежных выставках недвижимости и тематических семинарах, что позволяет нам быть в курсе всех текущих изменений в турецком законодательстве и тенденций на рынке недвижимости.
Мы с гордостью заявляем о нашей компании, что основой нашей работы является качество и превосходство, МЫ ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ КОМФОРТА!

KurtSafır - строительная компания, основанная 35 лет назад Кадиром Куртом и Хачи Османом Укданом. В настоящее время, не нарушая традиций семейного бизнеса, KurtSafır управляется Эсатом Куртом.

KurtSafir - признанный лидер в области строительства жилья: бизнес, элит, премиум и комфорт класса. Наша компания работает по всей территории Турции, но основное направление строительства в настоящее время ведется в элитных районах Алании.

Компания получила стандарт качества ISO 9001, что свидетельствует о высоких стандартах качества предоставляемых услуг и выполняемых работ по строительству недвижимости.

Наша компания специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов в Турции - многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.

Новостройки
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Alfirdaus Residence
Alfirdaus Residence
Каргыджак, Турция
от Цена по запросу
215–13 800 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Представляем вашему вниманию грандиозный проект жилого комплекса премиум - класса Al Firdaus от строительной компании Kurt Safir.

Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех  апартаментов открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. 

Al Firdaus («высшая степень рая») – это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и водночасье  приватное, деликатное времяпрепровождение. 

Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции,  соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей . 

Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но распологают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса.

Al Firdaus станет не только местом отдыха, но и своеобразным культурным центром. В отдельном здании будет размещена многофункциональная инфраструкyра: молельные комнаты, залы для проведения бизнес-мероприятий, ресторан, кинотеатр, библиотека, раздельные зоны отдыха и SPA. 

Комплекс с завораживающими панорамными видами спроектирован в классических традициях исламской архитектуры. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы и современные технологии высочайшего качества.

Резиденция разместиться на участке земли площадью 13800 м2, будет состоять из семи 4-х этажных блоков и 104 роскoшных апартаментов различной планировки.

Апартаменты будут оборудованы системой кондиционирования, системой теплых полов и бытовой техникой. В пентхаусах будут оборудованы сауны и крытые бассейны на террасах.

 

Эксклюзивную инфраструктуру комплекса составят:

  • Крытые бассейны с очищенной анолитом водой (в целях профилактики от COVID-19 и других вирусов) 
  • Крытые аквапарки
  • Комнаты отдыха
  • Сауны
  • Хамамы
  • Римские парные
  • Массажные комнаты и VIP массажные комнаты с джакузи
  • Фитнес салоны
  • Игровые площадки для детей, детский сад
  • Ресторан
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Залы для совещаний и бизнес встреч
  • Комнаты для молитв
  • Апартаменты для гостей 
  • Сады с ландшафтным дизайном 
  • Трансфер в город и к пляжу
  • Парковка
  • Генератор
  • Усиленная система охраны и видеонаблюдения

Характеристики апартаменов:

  • Стальные входные двери
  • Окна ПВХ с двойным остеклением
  • Полы - кафель 
  • Стены – водостойкая краска
  • Кухня с полным комплектом мебели, гранитной столешницей и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина и холодильник) 
  • Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
  • Подогрев полов
  • Система кондиционирования 
  • Основное и дополнительное освещение 
  • Большие балконы и террасы 
  • Беспроводной доступ в интернет 
  • Спутниковое телевидение 

Типы апартаментов:

  • 1+1 (57-64 m2) – 42 апартамента
  • 2+1 (80-99 m2) – 44 апартамента
  • 2+1 гарден дуплекс (105 м2) – 2 апартамента
  • 3+1 пентхаус с бассейном (209 - 215 m2) – 8 апартаментов
  • 4+1 гарден дуплекс (148 м2) – 2 апартамента
  • 4+1 пентхаус с бассейном (290 – 320 м2) – 5 апартаментов
  • 5+1 пентхаус с бассейном (334 м2) – 1 апартаментов
Balkan Tower
Balkan Tower
Махмутлар центр, Турция
от € 140,000
57–177 м² 3 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: KurtSafir

Представьте себе дом который постоянно развивается благодаря инвестициям и изо дня в день растет в цене. Мы с гордостью представляем Вам наш новый жилой комплекс Balkan Tower, расположенный в самой важной части нашего города, в районе Махмутлар. Комплекс находится недалеко от моря, окружен новыми постройками и магазинами. Качество постройки наших объектов пропорционально более чем 35-летнему опыту нашей компании.  

Проект Balkan Tower, строящийся по стандартам 5-и звездочного отеля, с заботой воплощается в жизнь, ставя во главу угла комфортную и умиротворенную жизнь для вас и вашей семьи.

 

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Закрытый бассейн
  • Сауна
  • Паравая комната
  • Соляная комната
  • Шок-комната
  • Душевые
  • Настольный теннис
  • Бильярдный стол
  • Спортивный зал
  • Конференц-зал
  • Открытая парковка
  • Генератор
  • Спутниковое TV и Интернет
  • Сторож
  • Кинотеатор
  • Хамам
  • Игравая комната

Особенности Квартир:

  • Стальная входная дверь
  • Кухонная мебель
  • Напольное покрытие
  • Стены – водоэмульсионная краска
  • ПВХ балконные двери и окна
  • TV и телефонная связь в гостиной
  • Электрические розетки во всех комнатах и на балконах
  • Раздвижные балконные двери
Euro Avsallar Residence
Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от € 79,000
57–4 266 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Euro Avsallar 

Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. 

Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки.

Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение. 

Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность!

Инфраструктура комплеса:

  • Открытый бассейн
  • Бассейн с подогревом
  • Аквапарк
  • Раздевалки                  
  • Хамам
  • Сауна
  • Римская парная
  • СПА
  • Солевая комната
  • Массажные комнаты
  • Игровая комната
  • Детская игровая комната
  • Совещательная комната
  • Душевые
  • Фитнес 
  • Кафе/Ресторан
  • Места для барбекю
  • Беседки
  • Открытый паркинг
  • Электрогенератор
  • Спутниковое ТВ и Интернет
  • Охрана

Особенности квартир:

  • Стальная входная дверь
  • Встроенный кухонный гарнитур 
  • Полы-керамическая плитка
  • Стены-водоэмульсионная краска
  • Окна ПВХ с двоиным остекленением
  • ТВ и телефонные кабеля
  • Основное и дополнительное освещение
  • Раздвижные балконные двери

Начало строительства: 11/2021

Конец строительства: 12/2022

Euro Residence 20
Euro Residence 20
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: KurtSafir

Kurt Safir I Euro Residence 20

Резиденция класса Lux с высокими стандартами строительства на первой береговой линии в районе Махмутлар.
Жилой комплекс Euro Residence 20 расположен на участке земли площадью 3,989 м2, состоит из двух 12-этажных  блоков и 146-и первоклассных апартаментов типа 1+1 (46 квартир), 2+1 (22 квартиры) и 4-х дуплексов типа 4+1.
Учитывая идеальное местоположение, Вы сможете наслаждаться изумительной панорамой моря, видом старинной крепости Аланьи прямо из своего дома. Инфраструктура резиденции продумана до мельчайших деталей. Это больше чем квартира на побережье, это инвестиция в высококачественный уровень жизни.


Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Хамам
  • Сауна
  • Римская парная
  • Фитнес
  • Детская игровая комната
  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Спутниковое TV
  • Охрана и видеонаблюдение 7/24

Характеристика апартаментов:

  • Стальная входная дверь
  • Межкомнатные двери
  • Кухонная мебель с гранитной столешницей
  • Полный комплект сантехники и мебели в ванных комнатах
  • Покрытие пола – керамическая плитка
  • Покрытие стен – водоэмульсионная краска
  • Остекление – алюминиевые стеклопакеты
  • Основное и дополнительное освещение
Flower Garden
Flower Garden
Махмутлар центр, Турция
от € 160,000
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Компания Kurt Safir представляет вам новый проект KURT SAFİR FLOWER. Комплекс будет расположен в полюбившемся всеми районе Аланьи - Махмутлар. Не изменяя традициям, проект комплекса детально проработан нашими лучшими архитекторами и тщательно продуман до мелочей. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы высочайшего качества и современные технологии.

Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.

В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес, ухоженный сад, система видеонаблюдения и охраны.

KURT SAFİR FLOWER планируется построить на участке площадью 1.173 кв.м. Проект состоит из одного 9-ти этажного блока и 40 квартир различной планировки.

Характеристики апартаменов:

  • Стальные входные двери
  • Окна ПВХ с двойным остеклением
  • Полы - кафель 
  • Стены – водостойкая краска
  • Кухня с полным комплектом мебели и гранитной столешницей
  • Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
  • Основное и дополнительное освещение 
  • Спутниковое телевидение 

Начало строительства – 30.10.2021

Окончание строительство – 31.12.2023


 

Наши агенты в Турции
Rustam Narmamedov
Rustam Narmamedov
11 объектов
Другие застройщики
Uzun Group Of Companies

Группа компаний Uzun была основана как семейный бизнес Гюрселем Узуном в Никосии в 1980 году. Компания серьезно и тщательно подходит к выполнению своей работы, предлагая людям качественное жилье и помогая им адаптироваться к окружающей среде и городу. Мы придаем особое значение эстетике и эмоциям, а не просто проводим инженерные работы. Мы стараемся изменить концепцию строительства в нашей стране. С момента своего основания группа компаний Uzun реализовала немало жилых и коммерческих проектов в регионах Северного Кипра. Сегодня мы входим в число ведущих компаний страны.  

Nordic Property

Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье.

Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и открытости новому, преданности своему делу, заботы о каждом нашем покупателе и веры в то, что делая свою работу с любовью, мы создаем лучшее.

luxera

Luxera Towers — это совершенно новый проект от Luxera, который повысит качество вашей жизни и перенесет ваши инвестиции в будущее с высокой прибылью. Luxera Towers предлагает вам многофункциональный проект, который своими предложениями намного превосходит обычные стандарты. Строится совершенно новый жилой комплекс с просторными апартаментами на любой вкус и по любым потребностям, торговым центром и коммерческими объектами, расположенными прямо по сосседству с вашим домом. Учитывая каждую деталь для вас и ваших близких, Luxera предлагает спортивные и социальные центры, которые сделают вашу жизнь более ценной; благодаря фитнесу, сауне, турецкой бане, крытому бассейну, детским игровым площадкам и кафе находящимися прямо по соседству с вашим домом внесет еще больше привилегий в вашу жизнь.

IKY GROUP ALANYA

Наша строительная компания начала работать в 2017 году. За это время мы завершили строительство и сдали 6 наших проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Наша цель - стать важной, надежной компанией в Алании с качественными услугами в строительном секторе. Каждый реализованный нами проект повышает ценность города и полностью удовлетворяет потребности наших клиентов.

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Компания ESLINE придерживается политики использования современного менеджмента, чтобы проявить себя, отдавая предпочтение документированным материалам и качеству исполнения во всех закупочных и инвестиционных проектах.

Роскошная цена,отдых на одном из лучших песчянных пляжей Инджекум! Предлагаем Вашему вниманию новый комплекс на стадии строительства,расположенный в лесной зоне в районе Авссалар-Алания. Всего в десяти минутах езды расположен великолепный пляж,так же рядом есть остановки общественного транспорта,фермерский рыноки всевозможные магазины. Недорогая недвижимость в Алании! Дешевые квартиры от застройщика!недвижимость с хорошим инвестиционным потенциалом! Апартаменты в строящемся комплексе! Квартиры в Авсаларе по доступной цене! Невероятное предложение,которое нельзя оставить без внимания! 

Мечта о своем жилье в экологически чистом районе,утопающем в зелени,становится реальностью. Сделайте этот шаг,а мы вам непременно поможем и окажем любую помощь при покупке и следующей адаптации.  Для получения подборки лучших вариантов подходящих для Вашего бюджета,обращайтесь к нашим консультантам.

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