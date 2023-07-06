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Istanbul Property®

Турция, Бакыркёй
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
На платформе
На платформе
2 года 8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
istanbulproperty.com
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Об агентстве

Агентство Istanbul Property® предоставляет консультационные услуги по инвестициям в недвижимость с 2009 года, с сетью продаж по всей Турции и обширным портфелем недвижимости.

Как команда, увлеченная своим делом, мы укрепляем свою позицию на рынке недвижимости благодаря динамичным, инновационным и надежным основам. Для этого мы используем новые технологии, которые постоянно совершенствуются, и прилагаем усилия, чтобы использовать более эффективные и действенные методы в своей работе.

На сегодняшний день мы гордимся тем, что в нашем портфолио более 1000 проектов, в частности в Стамбуле. У нас есть большая семья из более чем 400 деловых партнеров по всему миру, благодаря инвестиционному консалтингу и услугам по вопросам иммиграции, которые мы предоставляем как компания.

Мы предлагаем нашим клиентам консультационные услуги в сфере недвижимости нового поколения с пониманием, которое вбирает главные достоинства и географические особенности Турции. В рамках услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, мы оказываем полную поддержку на всех этапах, включая торговые операции, инвестирование, управление инвестициями, послепродажное сопровождение и даже получение гражданства Турецкой Республики.

Мы гордимся тем, что являемся одной из ведущих компаний по недвижимости в Турции благодаря нашим профессиональным риелторам и консультационным службам, которые используют современные инструменты маркетинга. В этом направлении, как Istanbul Property, мы движемся вперед уверенными шагами со стремлением привнести инновационные идеи в данный сектор и улучшить качество услуг.

Удовлетворение требований клиента является для Istanbul Property® приоритетом. Поэтому мы будем продолжать развиваться и превосходить ваши ожидания.

Услуги
  • Службы гражданства Турции
  • Онлайн консультационные услуги
  • Услуги онлайн-продаж
  • Презентации и выездные услуги
  • Управление недвижимостью
  • Послепродажное обслуживание
  • Исследования инвестиций в недвижимость
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:22
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Кагытхане
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Количество спален 1
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$227,962
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
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$479
Дома
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Вилла 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
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Зейтинбурну
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Виллы в окружении природы в Стамбуле Просторная горизонтальная архитектура с минимальным …
$882,733
Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
$576,000
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
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Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 782 м²
Количество этажей 3
Роскошная трехэтажная вилла в центре Дубая   Эта роскошная трехэтажная вилла предлагае…
$6,30 млн
Вилла 6 комнат в Бююкчекмедже, Турция
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Бююкчекмедже
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
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$1,03 млн
Коммерческая недвижимость
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Инвестиционная 150 м² в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 150 м²
Бахчелиэвлер
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
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$950,000
Отель 330 м² в Фатих, Турция
Отель 330 м²
Фатих
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
$2,50 млн
Отель 16 000 м² в Кадыкёй, Турция
Отель 16 000 м²
Кадыкёй
Число комнат 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
$108,33 млн
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Офис
Бейоглу
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