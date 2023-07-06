Об агентстве

Агентство Istanbul Property® предоставляет консультационные услуги по инвестициям в недвижимость с 2009 года, с сетью продаж по всей Турции и обширным портфелем недвижимости.

Как команда, увлеченная своим делом, мы укрепляем свою позицию на рынке недвижимости благодаря динамичным, инновационным и надежным основам. Для этого мы используем новые технологии, которые постоянно совершенствуются, и прилагаем усилия, чтобы использовать более эффективные и действенные методы в своей работе.

На сегодняшний день мы гордимся тем, что в нашем портфолио более 1000 проектов, в частности в Стамбуле. У нас есть большая семья из более чем 400 деловых партнеров по всему миру, благодаря инвестиционному консалтингу и услугам по вопросам иммиграции, которые мы предоставляем как компания.

Мы предлагаем нашим клиентам консультационные услуги в сфере недвижимости нового поколения с пониманием, которое вбирает главные достоинства и географические особенности Турции. В рамках услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, мы оказываем полную поддержку на всех этапах, включая торговые операции, инвестирование, управление инвестициями, послепродажное сопровождение и даже получение гражданства Турецкой Республики.

Мы гордимся тем, что являемся одной из ведущих компаний по недвижимости в Турции благодаря нашим профессиональным риелторам и консультационным службам, которые используют современные инструменты маркетинга. В этом направлении, как Istanbul Property, мы движемся вперед уверенными шагами со стремлением привнести инновационные идеи в данный сектор и улучшить качество услуг.

Удовлетворение требований клиента является для Istanbul Property® приоритетом. Поэтому мы будем продолжать развиваться и превосходить ваши ожидания.