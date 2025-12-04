  1. Realting.com
TOP TOP
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Alle anzeigen Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgien
von
$163,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Immobilienagentur
Satellite Estate
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
Fläche 31–162 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der multifunktionale, hotelartige, 16-stöckige Komplex umfasst drei Blöcke Unverwechselbare Architektur Hervorragende Lage - nahe der Küste (Panoramablick auf die Berge und das Meer) Multifunktional – ausgestattet mit kommerziellen, Unterhaltungs- und Freizeiträume Geeignet zum Wohn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
109,650
Wohnung 2 zimmer
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Wohnung
31.3
79,815
Bauherr
Гумбати Групп
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Batumi, Georgien
von
$34,600
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex Thalassa der Premiumklasse befindet sich in einer der herausragenden ökologisch sauberen und komfortablen Touristengegenden von Batumi, in der Nähe des Botanischen Gartens und 800 Meter vom Meer entfernt. Die Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, den Botanischen…
Bauherr
Thalassa Group LLC
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Grin Kejp
Wohnanlage Grin Kejp
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 10
Fläche 32–72 m²
24 Immobilienobjekte 24
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Wohnung 2 zimmer
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Bauherr
Green Cape
Bauherr
Green Cape
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
1 Immobilienobjekt 1
Reverance ist mehr als nur ein Name - es ist ein Ansatz, der unsere Haltung gegenüber Raum, Komfort und Ästhetik widerspiegelt. Dieses Projekt wurde mit der Idee geschaffen, dass jedes Detail Eleganz, funktionale Ruhe und Raffinesse verkörpern sollte.Unsere Vision ist es, einen Wohnraum zu s…
Bauherr
Otium Development
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Alle anzeigen Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgien
von
$94,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 28–58 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.🏗 Projekt:4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Marke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
198,186
Wohnung
27.8
94,656
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Poti, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
OTIUM POTI ist ein MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK mit COMMERCIAL SPACES und RECREATIONAL AREA.DAS PROJEKT, WAS ICLUDS A GREEN AROUND THE BUILDING, PLAYGROUND UND PARKING ZONE, WILL BE COMPETZT MAY 2026
Bauherr
Otium Development
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
OTIUM ON BELIASHVILI ist ein MULTIFUNKTIONALES RESIDENTIAL COMPLEX MIT COMMERCIAL UND AMT SPACEN.Das PROJEKT ist in zwei PHASES gelaufen. DIE FIRST-PHASE, die in DEZEMBER 2025, ENTAILSBAUGEWERBE VON 2 RESIDENTIAL BLOCKS UND DIE COMPLETE INFRASTRUKTUR DER COMPLEX. SECOND PHASE WILL CONSIST OF…
Bauherr
Otium Development
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Alle anzeigen Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgien
von
$59,040
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 31
Fläche 29–61 m²
2 Immobilienobjekte 2
💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt🔥 Kostensteigerung auf +48%🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro JahrZum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Bo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
122,000
Wohnung
29.1
59,665
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$63,700
Etagenzahl 4
Fläche 46–600 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tbilisi Town ist ein hochwertiger multifunktionaler Wohnkomplex, der luxuriöses Wohnen bietet und das Beste zusammenbringt. Der Komplex ist 20 Autominuten vom Zentrum von Tbilisi, auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Das Projekt bietet Hotel- und Gewerbeeinrichtungen, darunt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Alle anzeigen Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
, Georgien
von
$40,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 195 m²
1 Immobilienobjekt 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$272,600
Etagenzahl 3
Fläche 206–310 m²
5 Immobilienobjekte 5
Lisi Panorama ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger Lage in der Nähe des Sees Lisi. Das Projekt besteht aus 8 Premium-Villen auf einer Fläche von 2379 m2 in der Nähe des Stadtzentrums. Jede Villa bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt. Jede Villa verfügt über einen eigenen…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Complex "Next Address"
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Batumi, Georgien
von
$1,734
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Batumi, Tbel Abuselidze Straße N11 , Complex “Next Address” , 1 qm Preis von 1510$, Größe der Wohnungen mindestens von 31 qm, 15% Anzahlung und Installation bis zu 48 Monat, Bauprozess wird in der Mitte 2027 abgeschlossen werden, Wohnung wird im weißen Rahmen Zustand geliefert
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Tiflis, Georgien
von
$123,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 35
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Alle anzeigen Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$268,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Star…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude White Square Kutaisi
Wohngebäude White Square Kutaisi
Wohngebäude White Square Kutaisi
Wohngebäude White Square Kutaisi
Kutaissi, Georgien
von
$30,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 29
Fläche 31–127 m²
10 Immobilienobjekte 10
Die Tiflis-Gärten in Tiflis sind ein einzigartiges Projekt des Entwicklers Quadrum Global. Das neue Gebäude befindet sich im Stadtteil Saburtalo im Zentrum des Viertels. Der Komplex befindet sich in der Nähe der Straßen Sergo Zakariadze und Mikhail Asatin, der Vazha Pshavela Avenue sowie der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Wohnung 2 zimmer
127.0
432,000 – 510,000
Wohnung 3 zimmer
127.0
464,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude White Square Varketili 3
Wohngebäude White Square Varketili 3
Wohngebäude White Square Varketili 3
Wohngebäude White Square Varketili 3
Tiflis, Georgien
von
$35,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Über das Projekt „Weißer Platz in Varketili 3“ entsteht in der Trialeti-Straße, in der Nähe der U-Bahn-Station Varketili in Tiflis. Die Infrastruktur rund um das Haus ist vollständig ausgebaut und jede Art von öffentlichem Nahverkehr ist verfügbar. Die U-Bahn-Station „Varketili“ liegt 850 M…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Tiflis, Georgien
von
$125,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Über das Projekt In der Giorgi Danelia Straße in Saburtalo entsteht ein exklusives Wohngebäude mit 80 Wohnungen. Das Konzept hinter Filigreen besteht darin, im Zentrum der Stadt einen Ort zu schaffen, der den modernen Rhythmus der Stadt und die Schönheit der Natur zugleich verkörpert; ei…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Metropol Bagebi
Wohngebäude Metropol Bagebi
Wohngebäude Metropol Bagebi
Wohngebäude Metropol Bagebi
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Alle anzeigen Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgien
von
$49,200
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 26
Fläche 33–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
We are pleased to present to your attention a new multifunctional residential complex of European standard located in the historical district of Tbilisi — Ortachala, created for those who value comfort, environmental friendliness, and well-planned infrastructure in harmony with the spirit of…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.7
77,600
Wohnung 2 zimmer
76.4
114,600
Wohnung
32.8
49,200
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Archi Guramishvili
Wohngebäude Archi Guramishvili
Wohngebäude Archi Guramishvili
Wohngebäude Archi Guramishvili
Wohngebäude Archi Guramishvili
Tiflis, Georgien
von
$1,100
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 32
Das Wohnprojekt Archi Guramishvili wird in der besten Lage in Sanzona, auf der Guramishvili Avenue, in der Nähe der U-Bahn-Station "Ghrmaghele" gebaut. Das multifunktionale 32-stöckige Gebäude umfasst auch Gewerbeflächen. 1 500 qm Grüner Hof wird idealerweise das Äußere der modernen Architek…
Immobilienagentur
sisnogroup
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Batumi, Georgien
von
$83,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Apartments 300 Meter vom Meer entfernt im Komplex Optima Residence Optima Residence ist das sechste Projekt des ELT Quarter Multifunktionskomplexes, der auf 7 Hektar Land am Batumi New Boulevard gebaut wird. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten und Designern in Partnerschaft mit W…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Tiflis, Georgien
von
$1,050
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Die Wohnanlage Archi Varketili liegt im 3. Massiv, in infrastrukturell erschlossener Lage, 10 Gehminuten von der Metrostation Varketili entfernt. Das Gebiet des Archi-Varketili-Komplexes umfasst fünf Wohnhäuser, einen Kindergarten und einen 8.000 Quadratmeter großen Grünhof mit Kinder- und S…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Alpha Home Gldani
Wohngebäude Alpha Home Gldani
Wohngebäude Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 26
Infrastruktur: gepflegter Hof mit Kinder- und Sportplätzen, Parkplatz: Tiefgarage, obergeschoss Wohnungsgröße: 1-Zimmer, 2-Zimmer Wohnungen: 47.1-117.9 m2 Bezirk: Gldani Fertigstellung: 2026 Einrichtungen in der Nähe: Fitness Club Trusted Builder: Ja. Zustand: Weißer Rahmen
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Outlook Forest
Wohnanlage Outlook Forest
Wohnanlage Outlook Forest
Wohnanlage Outlook Forest
Tiflis, Georgien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
Fläche 46–112 m²
5 Immobilienobjekte 5
Die Trademark Collection von Wyndham 4* ist ein luxuriöser Hotelkomplex in Krtsanisi, einem diplomatischen Bezirk von Tiflis. Während der Entwicklung des Projekts wurde der Schaffung einer gesunden Lebensumgebung die größte Aufmerksamkeit gewidmet, so dass das Gebiet umgeben von malerischen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Wohnung 2 zimmer
56.6
128,544
Wohnung 3 zimmer
111.9
244,549
Studio
46.3
115,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Über das Projekt100 Meter von Marshall Gelovani Avenue, 5A von Petre Sarajishvili, "Pala Invest" präsentiert eine hochkarätige 14-stöckige Wohnanlage im Bau - "Tower Gelovani"
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$103,680
Etagenzahl 40
Fläche 46–94 m²
3 Immobilienobjekte 3
Twin Residence ist eine erstklassige multifunktionale Wohnanlage auf der ersten Linie der Küste, 100 Meter vom Meer entfernt. Die Wohnanlage verfügt über ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, einen Innen- und Außenpool, einen Schönheitssalon, ein Café, einen Spielplatz, einen Spielraum, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Wohnung 2 zimmer
94.4
188,780
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Tiflis, Georgien
von
$87,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
King Tamar by Archi ist ein Premium-Wohnkomplex im Herzen von Tiflis, an der König-Tamar-Allee – einer der gefragtesten Lagen der Stadt. Das Projekt verbindet modernes Design, spektakuläre Panoramablicke und höchste Bauqualität zu einem außergewöhnlichen Lebenskonzept. Entworfen vom renom…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Alle anzeigen Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$51,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Alle anzeigen Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, eine stilvolle Ein-Zimmer-Wohnung in einem renommierten Komplex im Zentrum von historischen Tiflis zu kaufen. Das ist nicht nur das Wohnen, es ist das Eintauchen in die Atmosphäre der jahrhundertealten Geschichte und des kulturellen Erbes…
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Alle anzeigen Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Georgien
von
$33,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
A new project in Batumi, the complex is being built according to the English concept — with a rich infrastructure and the highest quality standards. It is a complex of two 17-storey buildings + a 10-storey wing 300 meters from the sea. The complex has its own infrastructure: Recepti…
Immobilienagentur
Satellite Estate
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Tiflis, Georgien
von
$180,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
“m² im Mtatsminda Park” in Okrokana wird auf dem Gelände neben dem Mtatsminda Park gebaut. Das Projekt umfasst 6 5-stöckige Gebäude mit unterschiedlicher Planung, Höfe, Terrassen und Maisonetten. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die in mehr Grün und Ruhe leben möchten und die gesunde …
Immobilienagentur
sisnogroup
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 45
Erste Branded Residences in Central BatumiPremium-Service nach internationalen StandardsEntwicklung der inländischen InfrastrukturIndikatoren der Belegung und des Wachstums der Kosten von Objekten über dem MarktWyndham Hotels & Resorts ist die erste Wahl für Investoren auf der ganzen Welt, d…
Bauherr
One Development
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Informationen zum Projektm2 bei Mirtskhulava ist ein neues Projekt, das von einem bekannten Entwickler entworfen und vom Kura River in Tbilisi.Das neue Projekt hat viel zu bieten, darunter:Lage am Fluss;viele Annehmlichkeiten und Einrichtungen;Transportverbindungen;Landschaftsgebiet;Tiefgara…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Alle anzeigen Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgien
von
$23,460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 20
Beschreibung der Immobilie: Neuer, moderner Wohnkomplex in einem sich dynamisch entwickelnden Gebiet der Stadt Batumi, 1300 Meter vom Strand, einer angelegten Böschung und einem Küstenpark entfernt. Der Komplex verfügt über alle Vorteile eines modernen Stadthauses: - Wohngebiet mit entwickel…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Alle anzeigen Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgien
von
$24,990
Etagenzahl 12
Der Wohnkomplex Komfortklasse Rustaveli 27 befindet sich im Zentrum von Kobuleti.Vom 5. Stock und darüber gibt es einen Blick auf das Meer.Rund um die Wohnanlage gut ausgebaute Infrastruktur - Geschäfte, Restaurants, Schule und Kindergärten.Das Meer ist 450 Meter vom Haus entfernt.Vorteile d…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Alle anzeigen Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgien
von
$63,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Fläche 31–58 m²
9 Immobilienobjekte 9
Wyndham Laguna ist ein luxuriöser 5-Sterne-Hotelkomplex mit All-Inclusive-Service von Wyndham. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Wohnung
31.2
317,772
Studio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Immobilienagentur
Geo Estate
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Alle anzeigen Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Ma…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Alle anzeigen Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgien
von
$51,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Tiflis, Georgien
von
$80,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Tiflis, Georgien
von
$660,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Moderne Architektur, bemerkenswertes Aussehen und Innendesign, ein Eingang, 11 Etagen und nur 32 Wohnungen. Fassade aus dem spanischen Unternehmen Neolith; Schiebetüren und Fenster aus dem belgischen Unternehmen Reynaers; Low Emissivity Glas des britischen Herstellers Pilkington; Kone Aufzug…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Informationen zum Projekt Die Wohnanlage in der Chkondideli-Straße 22 ist ein neues Gebäude mit mehreren Wohnungen, das im modernen Stil entworfen wurde und die Besonderheiten der Region und alle internationalen Standards berücksichtigt. Wo befindet sich die Anlage? Das neue Gebäude in de…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Alle anzeigen Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Archi Kikvidze Garden ist ein moderner Wohnkomplex im Stadtteil Nadzaladevi in Tiflis, in der Z. Kikvidze-Straße, nur zwei Minuten zu Fuß von den Metrostationen Didube und Gotsiridze entfernt. Das Projekt zeichnet sich durch einen großen grünen Innenhof von 15 000 m² aus, mit Freizeit-, Spor…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Tiflis, Georgien
von
$81,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$143,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 46–220 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein moderner Wohnkomplex im historischen Zentrum von Tiflis, im Herzen des renommierten Viertels Marjanishvili, wo Kunst, Komfort, Natur und die Dynamik des urbanen Lebens harmonisch miteinander verbunden sind. Dies ist die perfekte Wahl für diejenigen, die Komfort, Sicherheit und eine inspi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.1
143,000
Wohnung 2 zimmer
91.2
310,000
Wohnung 3 zimmer
220.2
639,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Alle anzeigen Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Batumi, Georgien
von
$43,670
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Alle anzeigen Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.Eigenschaften:Zwei direkte Zugang zum Meer.Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplat…
Immobilienagentur
Gulfstream
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Batumi, Georgien
von
$78,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Das ELT Quarter entsteht auf 7 Hektar Land an einem neuen Boulevard in Batumi. Der Komplex wurde von weltberühmten Architekten und Designern in Zusammenarbeit mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimensio…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Batumi, Georgien
von
$2,100
Etagenzahl 20
Bianca Batumi by York Towers wird auf dem Grundstück von 29,445 Quadratmetern entwickelt und umfasst zwei 16-stöckige und zwei 18-stöckige Aparthotels, ein 20-stöckiges Wohnhaus und zwei Markenhotels, eines davon ist Ibis Styles Batumi. Mehr als 1000 Wohnungen, die nach internationalen Stand…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Alle anzeigen Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$102,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 130–151 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wyndham Panorama — Luxus-Stadthäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professi…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Next Collection ist ein moderner Wohnkomplex im Elitevorort von Batumi - Makhinjauri.Dieser erste All-in-one-Wohnungskomplex an der georgischen Küste bietet alles für ein komfortables Leben und ein stabiles Einkommen.Das Projekt bietet Studio-Apartments, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern m…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Alle anzeigen Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.Radisson Blu R…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude GREEN ROCK
Wohngebäude GREEN ROCK
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 11
GREEN ROCK - about the project The developer of the complex is a construction company GREEN ROCK with many years of experience and a number of successful and implemented projects in the real estate market. Green Rock is an 11-story residential complex that is in an environmentally fr…
Bauherr
Green Rock
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Alle anzeigen Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Batumi, Georgien
von
$62,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Alle anzeigen Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Batumi, Georgien
von
$41,942
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Tschakwi, Georgien
von
$156,763
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 35–107 m²
12 Immobilienobjekte 12
Ein einzigartiges Resort auf einer Fläche von 100.000 m2 in einer ökologisch sauberen subtropischen Zone an der Schwarzmeerküste, nur 9 km von der Stadt Batumi entfernt. Der Komplex kombiniert das Dreamland Oasis Hotel, private Apartments und mehr als 50 Objekte seiner eigenen Infrastruktur.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Wohnung 2 zimmer
107.4
251,811
Wohnung
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Bauherr
Dreamland Oasis Chakvi
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Tiflis, Georgien
von
$54,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Tiflis, Georgien
von
$95,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 35
Akaki Bakradze Straße 7
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Alle anzeigen Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Batumi, Georgien
von
$49,020
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Fläche 34–231 m²
52 Immobilienobjekte 52
Die Green Collection ist ein Business-Class-Komplex in der Nähe des Botanischen Gartens Batumi. Der Komplex verfügt über 5 Swimmingpools und einen Privatstrand, 3 Restaurants, ein Spa und Fitnesscenter, Tagungsräume, eine Café-Bibliothek, ein Erholungsgebiet für Kinder, einen Billardraum, ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Wohnung 2 zimmer
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Wohnung 3 zimmer
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Tiflis, Georgien
von
$560,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Informationen zum Projekt Wo befindet sich der Komplex? Der Wohnkomplex Domus Chavchavadze 31 befindet sich im Stadtteil Vake in Tiflis, drei Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. In der Nachbarschaft befindet sich der Mziuri-Park, der eine grüne und natürliche Umgebung bietet. In …
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Compact House
Wohngebäude Compact House
Batumi, Georgien
von
$38,521
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 43 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt - Kompaktes Haus in Batumi, in einem der aktivsten Gegenden der Stadt, mit einer gut ausgestatteten Infrastruktur.Der Komplex besteht aus 6 Etagen, wo präsentiert wird:Concierge-Service;Supermarkt;Ausgestattete Terrasse;Ausgestatteter Innenhof;Geschäf…
Immobilienagentur
Property of Georgia
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Batumi, Georgien
von
$63,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Next Address ist ein Premium Multifunktionskomplex im Herzen von BatumiEin wesentlicher Bestandteil des neuen Wohnkomplexes ist seine hervorragende Lage: die Entfernung zum Meer beträgt 600 Meter. Der internationale Flughafen Batumi liegt 4 km (10 Autominuten entfernt.)Der Komplex besteht au…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Tiflis, Georgien
von
$53,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
#29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence ist ein multifunktionaler Wohnkomplex, der Komfort und geschäftsführende Wohnblöcke kombiniert: ParkView, SideView und FrontView. Das Projekt umfasst: - Ein 2500 m2 innerer Hof, von dem 1900 m2 einem Erholungsgebiet gewidmet werden. - Ein Kinder…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Alle anzeigen Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgien
von
$2,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Shalva Inasaridze St., 25 Archi Ramada Batumi ist ein multifunktionales Aparthotel des europäischen Standards, dessen Partner Ramada Encore von Wyndham, der weltweit führenden Hotelkette Wyndham, ist. Archi Ramada Batumi zeichnet sich durch seine Baumaterialien und Infrastruktur sowie dur…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Tiflis, Georgien
von
$1,300
Etagenzahl 9
Informationen zum Projekt Archi Nucubidze Residential Complex ist ein weiteres innovatives Projekt mit verbesserten Energieeffizienzindikatoren von Entwickler Archi. Wo befindet sich Archi Nucubidze? Archi Nucubidze befindet sich im Stadtteil Nutsubidze, auf dem Gebiet der 4. Mikro-Kreislau…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Alle anzeigen Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Wohnanlage Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Georgien
von
$60,260
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 44
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Alle anzeigen Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Batumi, Georgien
von
$43,560
Etagenzahl 29
GURU Status ist eine Premium Wohnanlage auf einem neuen Boulevard 150 Meter vom Meer entfernt. Panoramablick auf das Meer und die Berge. Die Lounge ist auf dem Dach. Reiche Infrastruktur und der größte Freizeitpark (3000 qm) in Batumi! Die beste Bauqualität in Batumi!- Fertigstellung des Bau…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Tiflis, Georgien
von
$1,150
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, 1 qm Preis ist 1550$, Gesamtpreis 83,080$, 3. Stock, Anzahlung 30%, die 24,924$ beträgt, und die restlichen 70% werden nach 20 Monaten bezahlt
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Alle anzeigen Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$51,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Kutaissi, Georgien
von
$3,300
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 13
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Alle anzeigen Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Archi Dighomi 3 ist ein multifunktionaler Wohnkomplex in Didi Dighomi, der sich durch seine ästhetische Anziehungskraft, raffinierte Architektur und seinen charakteristischen Stil auszeichnet. Es verfügt über eine Gewerbefläche von 7000 m². grüner Hof, ein Kinder- und zwei Sportplätze. Bei d…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Shantan
Wohngebäude Shantan
Wohngebäude Shantan
Wohngebäude Shantan
Wohngebäude Shantan
Chaschuri, Georgien
von
$63,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Wohnanlage Calligraphy Towers
Batumi, Georgien
von
$48,712
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 45
Fläche 29–63 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Kalligraphietürme sind ein mehrstöckiger Premium-Neukomplex, der sich perfekt für Geschäfts-, Freizeit-, Investitions- und Daueraufenthalte eignet. Wo befindet sich der Komplex? Die Kalligraphietürme in Batumi werden in der Nähe des New Boulevard entlang der Zhiuli Shartava Street gebau…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Bauherr
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Tiflis, Georgien
von
$180,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 23
Fläche 55–80 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex Greenhill Residence befindet sich in der Universitätsstraße Nr. 5 im ökologisch sauberen Stadtteil Saburtalo, der am Stadtrand von Tiflis liegt. In der Nähe des Komplexes gibt es zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel, die es einfach machen, jeden Teil der Hauptstadt schnell z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Wohnung 2 zimmer
80.0
198,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$50,250
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Willkommen in unserem einzigartigen Wohnkomplex –, dem Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, unseren Bewohnern ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit drei Blöcken unvergleichlichen Komforts und Eleganz sowie einer Fünf-Sterne-Infrastruktur bieten zu könne…
Bauherr
LTD homex
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Alle anzeigen Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Batumi, Georgien
von
$38,307
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 19
Royal Residence — am Ufer des Schwarzen Meeres im Bereich des neuen Boulevards Batumi, Georgia, an der Ul. Nizharadze. Der Komplex wird an einem umweltfreundlichen und ruhigen Ort gebaut, 2 Gehminuten vom Meer entfernt. 100m. Die Preise hängen von der Art der Wohnung, der Etage und dem Zahlu…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgien
von
$22,000
Etagenzahl 5
Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. Nr. 32 Bakuriani 4Rest ist ein Wohnkomplex im Resort-Stil, der am Fuße des Berges Kohta, am Rande des Nadelwaldes, 500 Meter von der 25 Jahre alten Skipiste entfernt, in der Nähe der Straße Kokhta-Mitarbi liegt. Der Komplex umfasst: - 4 Wohnblöcke - …
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude Blox Varketili
Wohngebäude Blox Varketili
Wohngebäude Blox Varketili
Tiflis, Georgien
von
$56,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Immobilienagentur
sisnogroup
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Alle anzeigen Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 14
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer modernen Wohnung in einem Komplex in einer der malerischsten Ecken von Georgien - Kvariati zu werden. Dies ist nicht nur eine Wohnung, sondern die Verkörperung des Traums des Lebens am Meer, wo Luxus die …
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$68,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 36–83 m²
5 Immobilienobjekte 5
Die Wohnanlage Panorama Batumi liegt 50 m vom Meer entfernt. Komplexe Infrastruktur: Privatstrand, Infinity-Pool, Restaurant, Fitness, Sauna, Lounge, Bar, Weinverkostungsraum, Wäscherei und Rezeption. Der Komplex hat eine professionelle Verwaltungsgesellschaft.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.1
114,000
Wohnung 2 zimmer
83.0
149,000
Studio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Aparthotel Archi Kokhta
Aparthotel Archi Kokhta
Aparthotel Archi Kokhta
Aparthotel Archi Kokhta
Aparthotel Archi Kokhta
Aparthotel Archi Kokhta
Bakuriani, Georgien
von
$56,000
Etagenzahl 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Alle anzeigen Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Batumi, Georgien
von
$350,000
Fläche 320 m²
2 Immobilienobjekte 2
Batumi-einzigartiges Projekt Die Stadt European Village wurde bereits Batumi Rublevka genannt, und dies ist kein Zufall. Die Kombination dieser Faktoren macht den Komplex außergewöhnlich: Die Abneigung des Meeres beträgt echte 500 Meter. Panoramablick auf das Meer, Bergblick u…
Bauherr
European Village
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 35–54 m²
7 Immobilienobjekte 7
Die Lisi Residence ist umweltfreundlich, Sicherer Komplex aus Privathäusern und niedrigen Wohnblöcken auf bis zu 23 000 m2 Land, der alle modernen Anforderungen an die Entwicklung mit geringer Dichte erfüllt und sich in Küstennähe befindet von Lisi See. Der Komplex verfügt über einen Swimmin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.4 – 54.0
49,812 – 75,474
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$70,319
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 91–179 m²
7 Immobilienobjekte 7
Die Saburtalo Residence ist ein 13. Stock-Komplex in der Nähe von Lisi Lake. Im ersten Stock der Wohnanlage befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, darunter ein internationaler Marken-Hypermarkt. Der Komplex verfügt über Erholung Grünflächen, Tiefgaragen und Panoramablick auf die Stadt
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Wohnung 2 zimmer
120.8
115,968
Wohnung 3 zimmer
178.8
132,392
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Aleksandre Ioseliani St, 63
Wohngebäude Aleksandre Ioseliani St, 63
Wohngebäude Aleksandre Ioseliani St, 63
Tiflis, Georgien
von
$75,000
Etagenzahl 5
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Wohnanlage Porta Tower Batumi
Batumi, Georgien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 43
Fläche 80–125 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Porta Tower ist ein Premium-Wohnkomplex im 43. Stock im Herzen des alten Batumi. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Casino und Restaurants. Der Komplex ist mit einer zweistöckigen Tiefgarage, einer zentralen VRV-Klimaanlage und einem Brands…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 87.0
280,000 – 310,000
Wohnung 3 zimmer