Neubauwohnungen in Imeretien, Georgien

Kutaissi
1
Munizipalität Tschiatura
1
Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square Kutaisi
Kutaissi, Georgien
von
$30,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Domus Paliashvili
Kutaissi, Georgien
von
$3,300
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 13
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
