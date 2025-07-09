  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Gudauri
  4. Wohnkomplex Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Wohnkomplex Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Gudauri, Georgien
von
$125,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
17
ID: 33042
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 0014524
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Mzcheta-Mtianeti
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kasbegi
  • Dorf
    Gudauri

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Apartments im Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex.
Der Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex befindet sich am Fuße des Kaukasusgebirges, in der Nähe des Skigebiets Gudauri und in der Nähe von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens.

Die einzigartige Kombination aus Natur, Thermalquellen und der Nähe zu beliebten Reisezielen macht die Lage ideal für Freizeit-, Geschäfts- und Eventtourismus ganzjährig.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness ist eine Investition in ein profitables Hotel-Geschäftsmodell, unterstützt durch professionelles Management und ein globales Vertriebsnetz.

Garantiertes Einkommen von 5% pro Jahr bereits während der Bauphase!
Der Resortkomplex ist Teil der internationalen Wyndham Hotels & Resorts Kette.

Sichern Sie sich Ihre Investition: Wir kaufen Ihr Zimmer zurück von Ihnen für 110% des Kaufpreises, wenn Sie wünschen.

Rechtliche Garantien
Alle Bedingungen sind in dem Vertrag angegeben, der beim Ministerium für Justiz von Georgien registriert ist.

Investoren:

  • Passive Erträge in Dollar bis zu 13% pro Jahr
  • Wertwachstum von 30% pro Jahr
  • Einkommensgarantie von 5% im Vertrag
  • Management durch ein internationales Unternehmen

Zahlungsplan:

  • Anzahlung - 30%
  • Zinsfreier Ratenplan für 14 Monate

Abschlussdatum: 2026

Zimmer:

Standard
Zimmer ab 26 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Suite
Zimmer von 165 m2 mit einem separaten Schlafzimmer, einem geräumigen Wohnzimmer und einer riesigen Terrasse.

In den Zimmern

  • Schranken
  • Bett
  • Schreibtisch
  • Lehrstuhl
  • Nachttische
  • Schacht der Schubladen
  • Seitentisch
  • Wohnzimmer-Sofa (De Luxe und Suite-Layouts)
  • Gartenmöbel
  • Spiegel
  • TV
  • Elektronischer Safe
  • Eisen- und Bügelbrett
  • Haartrockner
  • Elektrische Säfter
  • ANHANG
  • Kettle
  • Kaffeemaschine
  • Kühlschrank
  • Bettwäsche, Bademäntel, Hausschuhe

Komplexe Annehmlichkeiten:

  • Schwimmbad und Jacuzzi
  • Empfang
  • Fitness
  • SPA Zentrum
  • Restaurant und Café
  • Kinderspielplatz
  • Landschaftlicher Hof
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheit und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Standort auf der Karte

Gudauri, Georgien
Essen & Trinken
Finanzen

Wohnkomplex Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Gudauri, Georgien
von
$125,000
