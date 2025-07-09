Wohnkomplex Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Apartments im Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex.
Der Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex befindet sich am Fuße des Kaukasusgebirges, in der Nähe des Skigebiets Gudauri und in der Nähe von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens.
Die einzigartige Kombination aus Natur, Thermalquellen und der Nähe zu beliebten Reisezielen macht die Lage ideal für Freizeit-, Geschäfts- und Eventtourismus ganzjährig.
Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness ist eine Investition in ein profitables Hotel-Geschäftsmodell, unterstützt durch professionelles Management und ein globales Vertriebsnetz.
Garantiertes Einkommen von 5% pro Jahr bereits während der Bauphase!
Der Resortkomplex ist Teil der internationalen Wyndham Hotels & Resorts Kette.
Sichern Sie sich Ihre Investition: Wir kaufen Ihr Zimmer zurück von Ihnen für 110% des Kaufpreises, wenn Sie wünschen.
Rechtliche Garantien
Alle Bedingungen sind in dem Vertrag angegeben, der beim Ministerium für Justiz von Georgien registriert ist.
Investoren:
Zahlungsplan:
Abschlussdatum: 2026
Zimmer:
Standard
Zimmer ab 26 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
Suite
Zimmer von 165 m2 mit einem separaten Schlafzimmer, einem geräumigen Wohnzimmer und einer riesigen Terrasse.
In den Zimmern
Komplexe Annehmlichkeiten:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.