Wohnkomplex Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.

Apartments im Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex.

Der Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex befindet sich am Fuße des Kaukasusgebirges, in der Nähe des Skigebiets Gudauri und in der Nähe von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens.

Die einzigartige Kombination aus Natur, Thermalquellen und der Nähe zu beliebten Reisezielen macht die Lage ideal für Freizeit-, Geschäfts- und Eventtourismus ganzjährig.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness ist eine Investition in ein profitables Hotel-Geschäftsmodell, unterstützt durch professionelles Management und ein globales Vertriebsnetz.

Garantiertes Einkommen von 5% pro Jahr bereits während der Bauphase!

Der Resortkomplex ist Teil der internationalen Wyndham Hotels & Resorts Kette.

Zurück zur Übersicht

Sichern Sie sich Ihre Investition: Wir kaufen Ihr Zimmer zurück von Ihnen für 110% des Kaufpreises, wenn Sie wünschen.

Rechtliche Garantien

Alle Bedingungen sind in dem Vertrag angegeben, der beim Ministerium für Justiz von Georgien registriert ist.

Investoren:

Passive Erträge in Dollar bis zu 13% pro Jahr

Wertwachstum von 30% pro Jahr

Einkommensgarantie von 5% im Vertrag

Management durch ein internationales Unternehmen

Zahlungsplan:

Anzahlung - 30%

Zinsfreier Ratenplan für 14 Monate

Abschlussdatum: 2026

Zimmer:

Standard

Zimmer ab 26 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Suite

Zimmer von 165 m2 mit einem separaten Schlafzimmer, einem geräumigen Wohnzimmer und einer riesigen Terrasse.

In den Zimmern

Schranken

Bett

Schreibtisch

Lehrstuhl

Nachttische

Schacht der Schubladen

Seitentisch

Wohnzimmer-Sofa (De Luxe und Suite-Layouts)

Gartenmöbel

Spiegel

TV

Elektronischer Safe

Eisen- und Bügelbrett

Haartrockner

Elektrische Säfter

ANHANG

Kettle

Kaffeemaschine

Kühlschrank

Bettwäsche, Bademäntel, Hausschuhe

Komplexe Annehmlichkeiten:

Schwimmbad und Jacuzzi

Empfang

Fitness

SPA Zentrum

Restaurant und Café

Kinderspielplatz

Landschaftlicher Hof

Parkplatz

24/7 Sicherheit und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.