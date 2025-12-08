  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Tiflis, Georgien

Kutaissi
1
Batumi
20
Autonome Republik Adscharien
121
Munizipalität Chelwatschauri
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
OTIUM ON BELIASHVILI ist ein MULTIFUNKTIONALES RESIDENTIAL COMPLEX MIT COMMERCIAL UND AMT SPACEN.Das PROJEKT ist in zwei PHASES gelaufen. DIE FIRST-PHASE, die in DEZEMBER 2025, ENTAILSBAUGEWERBE VON 2 RESIDENTIAL BLOCKS UND DIE COMPLETE INFRASTRUKTUR DER COMPLEX. SECOND PHASE WILL CONSIST OF…
Bauherr
Otium Development
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Otium Development
Sprachen
English
Wohngebäude Kazbegi Residence
Wohngebäude Kazbegi Residence
Wohngebäude Kazbegi Residence
Wohngebäude Kazbegi Residence
Wohngebäude Kazbegi Residence
Tiflis, Georgien
von
$81,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Kazbegi Ave. #34 Kazbegi Residence ist ein multifunktionaler Wohnkomplex der Premiumklasse, der Folgendes umfasst: - 3 Wohnblöcke - 1000 Quadratmeter Erholungsfläche mit Kinderspielplätzen - 2-stöckige überdachte Garage - 2 Gewerbe- und Büroetagen - Penthäuser in den letzten Stockw…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square Jikia
Wohngebäude White Square Jikia
Wohngebäude White Square Jikia
Wohngebäude White Square Jikia
Wohngebäude White Square Jikia
Tiflis, Georgien
von
$170,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 19
Über das Projekt „White Square Jikia“ wird in Tiflis im Zentrum von Saburtalo in der Politkovskaya-Straße (ehemals Jikia-Straße) gebaut. Das Projekt ist günstig gelegen und besonders attraktiv für Menschen mit einem aktiven Lebensstil. Es bietet auch ein großes Investitions-/Mietpotenzia…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Tiflis, Georgien
von
$80,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lisi Sunrise ist ein neuer Wohnkomplex im grünen Stadtteil Saburtalo, nur 15 Gehminuten vom Lisi-See entfernt. Das Projekt umfasst 6 niedrige Wohngebäude und einen landschaftlich gestalteten Innenhof von 15 000 m² mit Spielplatz und Tiefgarage. Die Wohnungen bieten panoramische Ausblicke auf…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$70,319
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 91–179 m²
7 Immobilienobjekte 7
Die Saburtalo Residence ist ein 13. Stock-Komplex in der Nähe von Lisi Lake. Im ersten Stock der Wohnanlage befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, darunter ein internationaler Marken-Hypermarkt. Der Komplex verfügt über Erholung Grünflächen, Tiefgaragen und Panoramablick auf die Stadt
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Wohnung 2 zimmer
120.8
115,968
Wohnung 3 zimmer
178.8
132,392
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square Kavtaradze
Wohngebäude White Square Kavtaradze
Wohngebäude White Square Kavtaradze
Wohngebäude White Square Kavtaradze
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 17
Über das Projekt In Tiflis, im Zentrum von Saburtalo, in der Kavtaradze-Straße, entsteht ein neues Wohngebäude „Weißer Platz an der Kavtaradze“. Das 17-stöckige Gebäude umfasst 137 Wohnungen sowie verschiedene Arten von Gewerbe- und Büroflächen. Das Gebiet ist sowohl von der Kavtaradze- …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Wohngebäude Blox Beliashvili 2
Tiflis, Georgien
von
$80,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Metropol Bagebi
Wohngebäude Metropol Bagebi
Wohngebäude Metropol Bagebi
Wohngebäude Metropol Bagebi
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Alpha Eristavi
Wohngebäude Alpha Eristavi
Wohngebäude Alpha Eristavi
Tiflis, Georgien
von
$80,000
Etagenzahl 10
Informationen zum Projekt Alpha Eristavi ist ein neuer Wohnkomplex in Tiflis, der direkt vor dem Kikvidze-Park liegt, in einer Gegend abseits des Trubels der Innenstadt. Das neue Projekt hat einiges zu bieten, unter anderem: Ausgezeichnete Lage; Metrostation fußläufig erreichbar; Landschaf…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$272,600
Etagenzahl 3
Fläche 206–310 m²
5 Immobilienobjekte 5
Lisi Panorama ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger Lage in der Nähe des Sees Lisi. Das Projekt besteht aus 8 Premium-Villen auf einer Fläche von 2379 m2 in der Nähe des Stadtzentrums. Jede Villa bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt. Jede Villa verfügt über einen eigenen…
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$1,300
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 26
Fläche 63 m²
1 Immobilienobjekt 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
63.0
100,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Alle anzeigen Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Tiflis, Georgien
von
$43,000
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 6
Fläche 30–57 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tbilisi Boulevard ist ein einzigartiges Projekt, das keine Analoga in der Hauptstadt Georgiens hat. Am Ufer des Tbilisi-Meeres wird das erste vollwertige Resort in der Stadt geschaffen, wo das Konzept der Ruhe durch das Wasser zu täglichem Komfort und einer neuen Lebensqualität wird.Das Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 57.0
43,000 – 80,000
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Alpha Home Gldani
Wohngebäude Alpha Home Gldani
Wohngebäude Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 26
Infrastruktur: gepflegter Hof mit Kinder- und Sportplätzen, Parkplatz: Tiefgarage, obergeschoss Wohnungsgröße: 1-Zimmer, 2-Zimmer Wohnungen: 47.1-117.9 m2 Bezirk: Gldani Fertigstellung: 2026 Einrichtungen in der Nähe: Fitness Club Trusted Builder: Ja. Zustand: Weißer Rahmen
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$63,700
Etagenzahl 4
Fläche 46–600 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tbilisi Town ist ein hochwertiger multifunktionaler Wohnkomplex, der luxuriöses Wohnen bietet und das Beste zusammenbringt. Der Komplex ist 20 Autominuten vom Zentrum von Tbilisi, auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Das Projekt bietet Hotel- und Gewerbeeinrichtungen, darunt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Blox Krtsanisi
Wohnanlage Blox Krtsanisi
Wohnanlage Blox Krtsanisi
Tiflis, Georgien
von
$95,200
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 63–208 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt Blox Krtsanisi befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Schweizer Botschaft. Krtsanisi ist ein diplomatischer Bezirk mit einer Reihe von Botschaften und anderen diplomatischen Institutionen in der Umgebung, der es uns ermöglicht, eine sichere und sichere Lösung zu schaffen. 50…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.9
153,500
Wohnung 4 zimmer
207.6
513,120
Bauherr
BLOX
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Filigreen 2
Wohngebäude Filigreen 2
Wohngebäude Filigreen 2
Wohngebäude Filigreen 2
Wohngebäude Filigreen 2
Tiflis, Georgien
von
$115,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex Maqro city Tbilisi
Wohnanlage Complex Maqro city Tbilisi
Wohnanlage Complex Maqro city Tbilisi
Wohnanlage Complex Maqro city Tbilisi
Wohnanlage Complex Maqro city Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$1,454
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Samgori, Noe Ramishvili str, N30, Complex Maqro Stadt Tbilisi, 1 qm, Preis ab 1250$, Pre-sale hat begonnen, Min sq.m ist 45, Bau ist in 2028 Jahren abgeschlossen,
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Alle anzeigen Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 21
Der 21-stöckige Wohnkomplex besteht aus 2 Eingängen, in denen 230 Wohnungen vorgesehen sind. Für die Tiefgarage sind 2 Etagen vorgesehen, in denen mehr als 200 Fahrzeuge untergebracht sind. Der erste Stock des Komplexes ist ein Umbaugebiet und ein Wohngebiet von 20 –. Das Projekt ist faszini…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Tsereteli Delux
Wohngebäude Tsereteli Delux
Wohngebäude Tsereteli Delux
Wohngebäude Tsereteli Delux
Wohngebäude Tsereteli Delux
Tiflis, Georgien
von
$193,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 26
Tsereteli Deluxe ist eine multifunktionale Wohnanlage der Business-Klasse, die, Dazu gehört: - 2-stöckige Innengarage - 4 Gewerbe - und Büroetagen - 20 Wohngeschosse mit den besten Planungswohnungen. In den letzten 2 Etagen des Gebäudes werden Penthäuser mit Panoramablick auf …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$143,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 46–220 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein moderner Wohnkomplex im historischen Zentrum von Tiflis, im Herzen des renommierten Viertels Marjanishvili, wo Kunst, Komfort, Natur und die Dynamik des urbanen Lebens harmonisch miteinander verbunden sind. Dies ist die perfekte Wahl für diejenigen, die Komfort, Sicherheit und eine inspi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.1
143,000
Wohnung 2 zimmer
91.2
310,000
Wohnung 3 zimmer
220.2
639,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square shartava
Wohngebäude White Square shartava
Wohngebäude White Square shartava
Wohngebäude White Square shartava
Wohngebäude White Square shartava
Wohngebäude White Square shartava
Tiflis, Georgien
von
$120,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 37
Die neuen Wohnungen werden in der Schartawa-Straße im Bezirk Saburtalo in Tiflis gebaut. Das Projekt hat eine günstige Lage und wird besonders für diejenigen interessant sein, die einen aktiven Lebensstil verfolgen, sowie für diejenigen, die eine Wohnung zur Investition oder Miete kaufen möc…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Roof Gagarini
Wohnanlage Roof Gagarini
Wohnanlage Roof Gagarini
Wohnanlage Roof Gagarini
Wohnanlage Roof Gagarini
Alle anzeigen Wohnanlage Roof Gagarini
Wohnanlage Roof Gagarini
Tiflis, Georgien
von
$43,800
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Fläche 44–57 m²
5 Immobilienobjekte 5
Das neue Projekt Roof Gagarini von Roof Development verfügt über eine moderne Architektur, die einen hochwertigen Wohnkomplex schafft. Das Projekt besteht aus 12 Etagen und zeichnet sich durch besonders gute Pläne aus. Der mit einem UPS-System ausgestattete Aufzug bietet den Bewohnern ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Bauherr
Roof Development
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Lilac
Wohngebäude Archi Lilac
Wohngebäude Archi Lilac
Wohngebäude Archi Lilac
Wohngebäude Archi Lilac
Wohngebäude Archi Lilac
Tiflis, Georgien
von
$1,011
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Der Wohnkomplex Archi Lilacs befindet sich am besten Standort in Mukhian, in der R. Gabashvili-Straße, wo die Infrastruktur vollständig ausgebaut ist. Besonders einzigartig macht Archi Lilacs der 15.000 m² große grüne Hof, der einen Fliedergarten, einen Brunnen, Kinder- und 2 Sportplätze ver…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Aleksandre Ioseliani St, 63
Wohngebäude Aleksandre Ioseliani St, 63
Wohngebäude Aleksandre Ioseliani St, 63
Tiflis, Georgien
von
$75,000
Etagenzahl 5
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Universe
Wohngebäude Archi Universe
Wohngebäude Archi Universe
Wohngebäude Archi Universe
Wohngebäude Archi Universe
Wohngebäude Archi Universe
Tiflis, Georgien
von
$2,100
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 27
Archi's neuer Premium-Class-Komplex, Archi Universe, ist darauf ausgerichtet, eine markante Präsenz im geschätzten Stadtteil Saburtalo von Tbilisi zu etablieren, insbesondere entlang der University Street. Mit 26 Geschichten, Archi Universe umfasst 257 Wohnungen, die eine Verpflichtung, die …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Wohngebäude Archi Varketili
Tiflis, Georgien
von
$1,050
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Die Wohnanlage Archi Varketili liegt im 3. Massiv, in infrastrukturell erschlossener Lage, 10 Gehminuten von der Metrostation Varketili entfernt. Das Gebiet des Archi-Varketili-Komplexes umfasst fünf Wohnhäuser, einen Kindergarten und einen 8.000 Quadratmeter großen Grünhof mit Kinder- und S…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$81,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 37–97 m²
4 Immobilienobjekte 4
Club-Stil Premium-Residenz im Herzen der historischen Tiflis — Avlabari. Dies ist ein intimer Fünf-Block-Komplex, wo die Authentizität der alten Stadt fünf-Sterne-Service trifft. Die Architektur ist zart in die historische Umgebung integriert, während Sie im Inneren moderne Komfortstandards …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.9
98,800
Wohnung 2 zimmer
92.6
194,500
Wohnung 3 zimmer
97.0
232,798
Studio
37.0
81,500
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Alle anzeigen Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgien
von
$49,200
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 26
Fläche 33–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wir freuen uns, Ihnen einen neuen multifunktionalen Wohnkomplex der europäischen Norm im historischen Viertel von Tbilisi – Ortachala vorstellen zu können, der für diejenigen geschaffen wird, die Komfort, Umweltfreundlichkeit und gut geplante Infrastruktur im Einklang mit dem Geist von Old T…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.7
77,600
Wohnung 2 zimmer
76.4
114,600
Wohnung
32.8
49,200
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Roof Imedashvili
Wohngebäude Roof Imedashvili
Wohngebäude Roof Imedashvili
Wohngebäude Roof Imedashvili
Wohngebäude Roof Imedashvili
Tiflis, Georgien
von
$50,050
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Fläche 46–102 m²
12 Immobilienobjekte 12
Das neue Projekt Roof Imedashvili von Roof Development verfügt über eine moderne Architektur, die einen hochwertigen Wohnkomplex schafft. Das Projekt besteht aus 9 Etagen und zeichnet sich durch besonders gute Pläne aus. Der mit einem UPS-System ausgestattete Aufzug bietet den Bewohnern e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Wohnung 2 zimmer
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Wohnung 3 zimmer
102.1
132,730
Bauherr
Roof Development
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Wohngebäude Pala Varketili
Tiflis, Georgien
von
$35,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Green Distict In Gldani
Wohngebäude Green Distict In Gldani
Wohngebäude Green Distict In Gldani
Tiflis, Georgien
von
$52,000
Etagenzahl 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Tiflis, Georgien
von
$57,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Treten Sie in die Eleganz von "Krtsanisi Margaliti by Apart", einem wahren architektonischen Juwel der geschätzten APART GROUP. Im Herzen der Hauptstadt Georgiens, im Bezirk Krtsanisi, befindet sich dieses Heiligtum, wo die Regierung einmal wohnte. "Krtsanisi Margaliti" bietet eine Flucht a…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Wohngebäude Domus Chavchavadze
Tiflis, Georgien
von
$560,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Informationen zum Projekt Wo befindet sich der Komplex? Der Wohnkomplex Domus Chavchavadze 31 befindet sich im Stadtteil Vake in Tiflis, drei Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. In der Nachbarschaft befindet sich der Mziuri-Park, der eine grüne und natürliche Umgebung bietet. In …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Vashlijvari
Wohngebäude Archi Vashlijvari
Wohngebäude Archi Vashlijvari
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 56 m²
1 Immobilienobjekt 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0
115,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude GREEN ROCK
Wohngebäude GREEN ROCK
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 11
GREEN ROCK - about the project The developer of the complex is a construction company GREEN ROCK with many years of experience and a number of successful and implemented projects in the real estate market. Green Rock is an 11-story residential complex that is in an environmentally fr…
Bauherr
Green Rock
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Central Park Towers
Aparthotel Central Park Towers
Aparthotel Central Park Towers
Aparthotel Central Park Towers
Aparthotel Central Park Towers
Aparthotel Central Park Towers
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 42
5 -Sterne -Hotelkomplex in Tiflisi Central Park Towers befindet sich an der Alexander Kazbegi Avenue neben dem Central Park in Tiflis. Es verkörpert einen multifunktionalen 5-Sterne-Hotelkomplex. Die Gesamtinvestitionskosten des Projekts betragen 300 Millionen US -Dollar. 'Central Park Tower…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Old City Panorama
Aparthotel Old City Panorama
Aparthotel Old City Panorama
Aparthotel Old City Panorama
Aparthotel Old City Panorama
Aparthotel Old City Panorama
Tiflis, Georgien
von
$105,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Der Wohnkomplex der Premiumklasse besteht aus zwei Etappen: Der Bauprozess der ersten Stufe wird langsam beendet. Die Vorbereitung der Baustelle für die zweite Stufe und die Erdarbeiten haben begonnen. Der Vorteil des Komplexes liegt in den verwendeten Materialien und deren Qualität. Ein erf…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Taghi
Aparthotel Taghi
Aparthotel Taghi
Aparthotel Taghi
Aparthotel Taghi
Tiflis, Georgien
von
$140,000
Etagenzahl 4
Das Projekt „Taghi“ befindet sich in der Altstadt von Tiflis und bietet unter Berücksichtigung der bestehenden Beschränkungen individuell gestaltete Wohnungen in niedrigen Etagen. Die Bewohner des Komplexes profitieren vom umfassenden Service des nebenan gelegenen multifunktionalen Projekts …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$63,358
Etagenzahl 20
Fläche 29–82 m²
77 Immobilienobjekte 77
Tiflis Veranda — liegt am rechten Ufer des Flusses Mtkvari und bietet einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Der Komplex besteht aus 3 Blöcken, verfügt über Parkplätze für 343 Autos, ein Erholungsgebiet von 2600 m2, einen Gewerbebereich von 9900 m2, Panorama-Türen und -Fenster aus Alumi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Wohnung 2 zimmer
71.5
132,275
Studio
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude ZenX Dighomi
Wohngebäude ZenX Dighomi
Wohngebäude ZenX Dighomi
Wohngebäude ZenX Dighomi
Wohngebäude ZenX Dighomi
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 21
ZenX Dighomi #6 Petre Iberi Str. ZenX Dighomi ist ein Wohnkomplex der Komfortklasse von X2 Development, der 3 Mehrfamilienhäuser und einen 6000 m² großen Innenhof umfasst, von denen 2500 m² dem Erholungsbereich gewidmet sind. Der Komplex verfügt außerdem über offene und geschlossene Parkpl…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Blox Didi Dighomi
Wohngebäude Blox Didi Dighomi
Wohngebäude Blox Didi Dighomi
Wohngebäude Blox Didi Dighomi
Wohngebäude Blox Didi Dighomi
Wohngebäude Blox Didi Dighomi
Tiflis, Georgien
von
$46,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 12
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Über das Projekt100 Meter von Marshall Gelovani Avenue, 5A von Petre Sarajishvili, "Pala Invest" präsentiert eine hochkarätige 14-stöckige Wohnanlage im Bau - "Tower Gelovani"
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Wohngebäude City Home Avlabari
Tiflis, Georgien
von
$175,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Domusi Gazapkhuli
Wohngebäude Domusi Gazapkhuli
Wohngebäude Domusi Gazapkhuli
Wohngebäude Domusi Gazapkhuli
Wohngebäude Domusi Gazapkhuli
Tiflis, Georgien
von
$105,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 21
Der 21-stöckige Wohnkomplex besteht aus 2 Eingängen, wo 230 Wohnungen gemeint sind. Für die Tiefgarage sind 2 Etagen vorgesehen, die Platz für mehr als 200 Fahrzeuge bieten. Das Projekt ist faszinierend, vor allem mit dem Erholungsraum, der sich über 4000 qm mit einer Vielzahl von Unterhalt…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Wohnanlage Greenhill residance
Tiflis, Georgien
von
$180,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 23
Fläche 55–80 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex Greenhill Residence befindet sich in der Universitätsstraße Nr. 5 im ökologisch sauberen Stadtteil Saburtalo, der am Stadtrand von Tiflis liegt. In der Nähe des Komplexes gibt es zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel, die es einfach machen, jeden Teil der Hauptstadt schnell z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Wohnung 2 zimmer
80.0
198,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Matiani
Wohngebäude Matiani
Wohngebäude Matiani
Wohngebäude Matiani
Wohngebäude Matiani
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Wohngebäude M2 at Mirtskhulava
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Informationen zum Projektm2 bei Mirtskhulava ist ein neues Projekt, das von einem bekannten Entwickler entworfen und vom Kura River in Tbilisi.Das neue Projekt hat viel zu bieten, darunter:Lage am Fluss;viele Annehmlichkeiten und Einrichtungen;Transportverbindungen;Landschaftsgebiet;Tiefgara…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Domus Nea
Wohngebäude Domus Nea
Wohngebäude Domus Nea
Wohngebäude Domus Nea
Wohngebäude Domus Nea
Tiflis, Georgien
von
$120,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Das Gebäude befindet sich in der Kavtaradze-Straße 22, ist von einer lebendigen städtischen Atmosphäre inspiriert und schafft ein modernes Wohn- und Geschäftsumfeld im Stadtzentrum. Dieses architektonisch auffällige Projekt umfasst zwei Wohnblöcke, Gewerbe- und Büroräume, ein Restaurant un…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square Gamrekeli
Wohngebäude White Square Gamrekeli
Wohngebäude White Square Gamrekeli
Wohngebäude White Square Gamrekeli
Wohngebäude White Square Gamrekeli
Tiflis, Georgien
von
$130,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Wohngebäude M2 Highlight
Tiflis, Georgien
von
$95,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 35
Akaki Bakradze Straße 7
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Alle anzeigen Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Tiflis, Georgien
von
$1,550
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complex Wellhouse, 65,2 qm, 8 Stock, Preis 1 qm - $1,583, Gesamtkosten 103,211 $, anfängliche Zahlung von 30%, das ist $30,963, die restlichen 70% werden nach dem Bau des Gebäudes bezahlt, Inbetriebnahme des Gebäudes - 2027
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Tiflis, Georgien
von
$2,800
Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул.…
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Archi Isani 2
Wohngebäude Archi Isani 2
Wohngebäude Archi Isani 2
Wohngebäude Archi Isani 2
Wohngebäude Archi Isani 2
Tiflis, Georgien
von
$1,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 17
Archi Isani 2 befindet sich an einem grünen und ruhigen Ort in der Beri Gabriel Salosi Straße. Das 17-stöckige Wohngebäude umfasst Gewerbeflächen, offene und geschlossene Parkplätze sowie einen grünen Hof. Zur Verkleidung der Fassade des Gebäudes werden hochwertige HPL-Platten verwendet. Das…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Wohngebäude Archi Nutsubidze
Tiflis, Georgien
von
$1,300
Etagenzahl 9
Informationen zum Projekt Archi Nucubidze Residential Complex ist ein weiteres innovatives Projekt mit verbesserten Energieeffizienzindikatoren von Entwickler Archi. Wo befindet sich Archi Nucubidze? Archi Nucubidze befindet sich im Stadtteil Nutsubidze, auf dem Gebiet der 4. Mikro-Kreislau…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SPANISH QUARTER
Wohnanlage SPANISH QUARTER
Wohnanlage SPANISH QUARTER
Wohnanlage SPANISH QUARTER
Wohnanlage SPANISH QUARTER
Tiflis, Georgien
von
$84,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Im Einklang mit unserer Mission sind wir zuversichtlich, dass Partnerschaft mit 6 internationalen hochrangigen Mieten, Integration ihres Wissens und ihrer Erfahrung für die Schaffung von Investitionsprodukten im Immobilienmarkt von Georgien äußerst wichtig sind.Nach zwei Jahren sorgfältiger …
Bauherr
ELT Building
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
ELT Building
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$124,642
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 61–287 m²
16 Immobilienobjekte 16
Der Komplex befindet sich im diplomatischen Bezirk Krtsanisi. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es exquisite Erholungsgebiete mit Landschaftsgestaltung sowie einen Kinderspielplatz. Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das alte Tiflis, einen gepflegten und bepflanzten Innenhof, einen 2…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Wohnung 2 zimmer
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Wohnung 3 zimmer
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Wohnung 4 zimmer
206.2
494,880
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$42,500
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 27
Fläche 44–107 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein moderner Wohnkomplex, der sich durch hochwertige Infrastruktur und Umwelt auszeichnet. Das Konzept des Komplexes zielt darauf ab, eine ruhige und komfortable Wohnumgebung für Bewohner zu schaffen. Das Gebiet, neben der Wohnentwicklung, bietet auch verschiedene Unterhaltungs- und Erholung…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.6
52,300
Wohnung 2 zimmer
75.3
90,000
Wohnung 3 zimmer
107.1
109,900
Studio
43.6
42,500
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Lisi Perspective
Wohngebäude Lisi Perspective
Wohngebäude Lisi Perspective
Wohngebäude Lisi Perspective
Wohngebäude Lisi Perspective
Wohngebäude Lisi Perspective
Tiflis, Georgien
von
$285,000
Etagenzahl 3
Lisi Perspective ist ein neuer Wohnkomplex am Stadtrand von Tbilisi. Das Projekt bietet eine breite Palette von neuen Villen mit einem fantastischen Blick auf Tiflis. Alle Villen in Lisi Perspective umfassen Terrassen, so dass Sie die fantastische Aussicht von Ihrem Zuhause Tag und Nacht gen…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Wohngebäude Sakeni
Tiflis, Georgien
von
$123,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 35
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Alle anzeigen Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Tiflis, Georgien
von
$116,107
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Wohngebäude Tower Gelovani
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Wohngebäude Domus Paliashvili
Tiflis, Georgien
von
$660,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Moderne Architektur, bemerkenswertes Aussehen und Innendesign, ein Eingang, 11 Etagen und nur 32 Wohnungen. Fassade aus dem spanischen Unternehmen Neolith; Schiebetüren und Fenster aus dem belgischen Unternehmen Reynaers; Low Emissivity Glas des britischen Herstellers Pilkington; Kone Aufzug…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Wohngebäude Barcelo Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Spanisches Viertel in Tiflis Dieses Angebot ist für diejenigen, die etwas Einzigartiges suchen, wo ein Zuhause bedeutet mehr als nur Wände! Das "Spanish Quarter", ein frischer Wohn- und Hotelkomplex im Herzen der Stadt, bietet einen atemberaubenden Blick auf den Fluss Mtkvari und den alten T…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Wohngebäude M2 at Mtatsminda
Tiflis, Georgien
von
$180,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
“m² im Mtatsminda Park” in Okrokana wird auf dem Gelände neben dem Mtatsminda Park gebaut. Das Projekt umfasst 6 5-stöckige Gebäude mit unterschiedlicher Planung, Höfe, Terrassen und Maisonetten. Das Projekt richtet sich an diejenigen, die in mehr Grün und Ruhe leben möchten und die gesunde …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Skhva Ubani
Wohngebäude Skhva Ubani
Wohngebäude Skhva Ubani
Wohngebäude Skhva Ubani
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 23
Haustier iberi st 13
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Wohnanlage Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 29
Fläche 31–127 m²
10 Immobilienobjekte 10
Die Tiflis-Gärten in Tiflis sind ein einzigartiges Projekt des Entwicklers Quadrum Global. Das neue Gebäude befindet sich im Stadtteil Saburtalo im Zentrum des Viertels. Der Komplex befindet sich in der Nähe der Straßen Sergo Zakariadze und Mikhail Asatin, der Vazha Pshavela Avenue sowie der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Wohnung 2 zimmer
127.0
432,000 – 510,000
Wohnung 3 zimmer
127.0
464,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude City Home Kipshidze
Wohngebäude City Home Kipshidze
Wohngebäude City Home Kipshidze
Tiflis, Georgien
von
$305,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Tiflis, Georgien
von
$1,150
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, 1 qm Preis ist 1550$, Gesamtpreis 83,080$, 3. Stock, Anzahlung 30%, die 24,924$ beträgt, und die restlichen 70% werden nach 20 Monaten bezahlt
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude m2 at Nutsubidze
Wohngebäude m2 at Nutsubidze
Wohngebäude m2 at Nutsubidze
Wohngebäude m2 at Nutsubidze
Wohngebäude m2 at Nutsubidze
Wohngebäude m2 at Nutsubidze
Tiflis, Georgien
von
$142,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Fläche 65 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Wohnkomplex „m² at Nutsubidze 2“ wird in Tiflis, Saburtalo-Bezirk, Nutsubidze-Straße, gebaut. Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück von 12.523 m² und besteht aus 3 Gebäuden. Er zeichnet sich durch seine günstige Lage aus – zwei Minuten von der U-Bahn Vazha-Pshavela entfern…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
65.0
137,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Verita Kavtaradze
Wohnanlage Verita Kavtaradze
Wohnanlage Verita Kavtaradze
Wohnanlage Verita Kavtaradze
Wohnanlage Verita Kavtaradze
Alle anzeigen Wohnanlage Verita Kavtaradze
Wohnanlage Verita Kavtaradze
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 21
Der Gewerberaum besteht aus 6.000 Quadratmetern und deckt alle Bedürfnisse der Bewohner ab.Ein Hypermarkt und eine Apotheke werden auf dem Gebiet des Komplexes. Unsere Bewohner profitieren von einem Fitnessstudio, Schönheit und ästhetischen Medizinzentren.Der Komplex befindet sich auf der St…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Park Home Saburtalo
Wohngebäude Park Home Saburtalo
Wohngebäude Park Home Saburtalo
Wohngebäude Park Home Saburtalo
Wohngebäude Park Home Saburtalo
Wohngebäude Park Home Saburtalo
Tiflis, Georgien
von
$175,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Neben seiner günstigen Lage ist der Hauptvorteil von „Park Home Saburtalo“ der umliegende Park und die Gewerbefläche, in der Sie Restaurants und Cafés besuchen, Haushalts- oder andere Gegenstände kaufen, im Fitnesscenter oder im Pool entspannen und sich erholen usw. können – also alles tun, …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Blox Varketili
Wohngebäude Blox Varketili
Wohngebäude Blox Varketili
Tiflis, Georgien
von
$56,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Nutsubidze 2
Wohngebäude Archi Nutsubidze 2
Wohngebäude Archi Nutsubidze 2
Wohngebäude Archi Nutsubidze 2
Wohngebäude Archi Nutsubidze 2
Wohngebäude Archi Nutsubidze 2
Tiflis, Georgien
von
$1,350
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 21
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Moedani
Wohnviertel Moedani
Wohnviertel Moedani
Wohnviertel Moedani
Wohnviertel Moedani
Wohnviertel Moedani
Wohnviertel Moedani
Tiflis, Georgien
von
$68,040
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 48–59 m²
3 Immobilienobjekte 3
Moedani ist ein multifunktionaler Komplex auf einer Fläche von 1,3 Hektar und kombiniert Wohn-Wohnungen, ein Hotel, Gewerbe- und Arbeitsräume und, vor allem, 5100 m2 freier öffentlicher Raum. Moedani besteht aus 4 Wohnblöcken, auf den ersten Etagen davon Restaurants, Bars, Cafés und Geschäft…
Bauherr
Moedani
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Archi Rivertown
Wohnanlage Archi Rivertown
Wohnanlage Archi Rivertown
Wohnanlage Archi Rivertown
Wohnanlage Archi Rivertown
Alle anzeigen Wohnanlage Archi Rivertown
Wohnanlage Archi Rivertown
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 62 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der neue erstklassige Wohnkomplex Archi Rivertown befindet sich in der Gasse Agmashenebeli neben dem prestigeträchtigen Stadtteil Digomi 8 und dem Einkaufszentrum Tiflis Mall. Der multifunktionale Komplex besteht aus 5-stöckigen Wohngebäuden und umfasst 5.000 m². grüner Innenhof, Swimmingpoo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.5
117,000
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Alle anzeigen Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Wohnanlage Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, eine stilvolle Ein-Zimmer-Wohnung in einem renommierten Komplex im Zentrum von historischen Tiflis zu kaufen. Das ist nicht nur das Wohnen, es ist das Eintauchen in die Atmosphäre der jahrhundertealten Geschichte und des kulturellen Erbes…
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Alle anzeigen Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Archi Kikvidze Garden ist ein moderner Wohnkomplex im Stadtteil Nadzaladevi in Tiflis, in der Z. Kikvidze-Straße, nur zwei Minuten zu Fuß von den Metrostationen Didube und Gotsiridze entfernt. Das Projekt zeichnet sich durch einen großen grünen Innenhof von 15 000 m² aus, mit Freizeit-, Spor…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Wohngebäude Archi Alley
Tiflis, Georgien
von
$54,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Akhmeteli in Gldani
Wohngebäude Archi Akhmeteli in Gldani
Wohngebäude Archi Akhmeteli in Gldani
Wohngebäude Archi Akhmeteli in Gldani
Wohngebäude Archi Akhmeteli in Gldani
Tiflis, Georgien
von
$1,100
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Der Archi Akhmeteli-Komplex befindet sich in zentraler Lage in Gldani, 5 Gehminuten von der U-Bahn-Station „Akhmeteli“ entfernt. Das Projekt verfügt über eine Gewerbefläche und einen 5.000 m² großen grünen Hof, auf dem sich ein Sport- und Kinderspielplatz befinden wird. Der Archi Akhmeteli-K…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Moma Liv
Wohnanlage Moma Liv
Wohnanlage Moma Liv
Wohnanlage Moma Liv
Wohnanlage Moma Liv
Alle anzeigen Wohnanlage Moma Liv
Wohnanlage Moma Liv
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
1 Immobilienobjekt 1
💡 Der perfekte Raum zum Leben und Arbeiten!   🏠 Moma Liv ist ein modernes Immobilienentwicklungsunternehmen, das hochwertige Wohnimmobilien der Premiumklasse bietet, bei denen jedes Detail sorgfältig durchdacht ist. Wir kombinieren einzigartige Architektur mit modernsten Bautechnologie…
Bauherr
Moma liv
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square Varketili 2
Wohngebäude White Square Varketili 2
Wohngebäude White Square Varketili 2
Wohngebäude White Square Varketili 2
Wohngebäude White Square Varketili 2
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Über das Projekt Wir stellen das neueste Projekt von White Square vor – „White Square Varketili 2“, ein Projekt in bester Lage in Varketili. Die Umgebung der Residenz verfügt über eine umfassende Infrastruktur und verschiedene öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar. Ein nur …
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Wohngebäude M2 at Chkondideli
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Informationen zum Projekt Die Wohnanlage in der Chkondideli-Straße 22 ist ein neues Gebäude mit mehreren Wohnungen, das im modernen Stil entworfen wurde und die Besonderheiten der Region und alle internationalen Standards berücksichtigt. Wo befindet sich die Anlage? Das neue Gebäude in de…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude White Square Varketili 3
Wohngebäude White Square Varketili 3
Wohngebäude White Square Varketili 3
Wohngebäude White Square Varketili 3
Tiflis, Georgien
von
$35,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Über das Projekt „Weißer Platz in Varketili 3“ entsteht in der Trialeti-Straße, in der Nähe der U-Bahn-Station Varketili in Tiflis. Die Infrastruktur rund um das Haus ist vollständig ausgebaut und jede Art von öffentlichem Nahverkehr ist verfügbar. Die U-Bahn-Station „Varketili“ liegt 850 M…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude York Town
Wohngebäude York Town
Wohngebäude York Town
Wohngebäude York Town
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Etagenzahl 3
Informationen zum Projekt York Town ist ein idealer Raum für Wohnen und Erholung, der den modernen Standards von Stil und Qualität entspricht. Wo befindet sich die Anlage? Das Baugrundstück liegt in der Gegend von Tabakhmela, in unmittelbarer Nähe zu einem beliebten Touristengebiet am Fuß…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Wohngebäude Filigreen
Tiflis, Georgien
von
$125,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Über das Projekt In der Giorgi Danelia Straße in Saburtalo entsteht ein exklusives Wohngebäude mit 80 Wohnungen. Das Konzept hinter Filigreen besteht darin, im Zentrum der Stadt einen Ort zu schaffen, der den modernen Rhythmus der Stadt und die Schönheit der Natur zugleich verkörpert; ei…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Wohngebäude Isani Park
Tiflis, Georgien
von
$55,000
Etagenzahl 30
About the project Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet. All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Metropol Kavtaradze
Wohngebäude Metropol Kavtaradze
Wohngebäude Metropol Kavtaradze
Wohngebäude Metropol Kavtaradze
Wohngebäude Metropol Kavtaradze
Wohngebäude Metropol Kavtaradze
Tiflis, Georgien
von
$75,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 25
Metropol Kavtaradze ist ein spannendes neues Wohnprojekt, das derzeit im Stadtzentrum gebaut wird. Was es auszeichnet, ist sein weitläufiges Erholungsgebiet. Die Anlage besteht aus zwei 25-stöckigen Gebäuden und bietet eine vielfältige Auswahl an Wohnungen, von gemütlichen 1-Zimmer-Studios b…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Wohngebäude m3 Saburtalo
Tiflis, Georgien
von
$81,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Alle anzeigen Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Archi Dighomi 3 ist ein multifunktionaler Wohnkomplex in Didi Dighomi, der sich durch seine ästhetische Anziehungskraft, raffinierte Architektur und seinen charakteristischen Stil auszeichnet. Es verfügt über eine Gewerbefläche von 7000 m². grüner Hof, ein Kinder- und zwei Sportplätze. Bei d…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Tiflis, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Informationen zum Projekt House on Bokhua 10 ist ein neues Projekt von einem prominenten Entwickler, X2 Development, die moderne, komfortable Apartments, eine Landschaft und eine gute Lage in einem renommierten Viertel von Tbilisi kombiniert. Die Lage des neuen Komplexes Der Komplex bef…