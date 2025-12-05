  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Kobuleti
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kobuleti, Georgien

Tiflis
100
Kutaissi
1
Batumi
20
Autonome Republik Adscharien
121
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Alle anzeigen Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgien
von
$24,990
Etagenzahl 12
Der Wohnkomplex Komfortklasse Rustaveli 27 befindet sich im Zentrum von Kobuleti.Vom 5. Stock und darüber gibt es einen Blick auf das Meer.Rund um die Wohnanlage gut ausgebaute Infrastruktur - Geschäfte, Restaurants, Schule und Kindergärten.Das Meer ist 450 Meter vom Haus entfernt.Vorteile d…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen