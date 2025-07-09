Wohnkomplex Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!

Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.

Rückkaufgarantie!

Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!

Preis:

1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro Jahr!

1/4 eines Zimmers ab 82,053 USD Einkommen - ab 8,205 USD pro Jahr!

Gesamtes Zimmer ab 275,364 USD Einkommen - von 27,536 USD pro Jahr!

Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Starts des Hotels.

Das heißt, Sie beginnen, am nächsten Tag nach der vollen Zahlung zu verdienen.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua ist ein einzigartiges zwanzigstöckiges Hotel mit Spa-Funktionen, einer Aqua-Zone und einem Panorama-Restaurant auf dem Dach.

Das Hotel ist Teil des Wyndham Grand Residences Batumi Gonio Komplex, der erste Komplex in Georgien mit All Inclusive-Services und der größten Infrastruktur - 90 Objekte auf 15.000 m2, was es für Touristen das ganze Jahr über attraktiv macht, unabhängig von der Jahreszeit.

3 Zimmerkategorien:

Standard

Zimmer 31,2 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Es gibt verschiedene Aussichten, darunter Meerblick und Bergblick.

De Luxe

Zimmer 50,9 m2 - 51,1 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.

Jedes Zimmer hat einen Blick auf das Meer und die Berge.

Luxe

Zimmer 44,8 m2 - 58,2 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.

Geräumiger Balkon, Jedes Zimmer hat einen Panoramablick auf das Meer.

In den Zimmern:

Schranken

Bett

Schreibtisch

Arbeitsstuhl

Nachttische

Schacht der Schubladen

Seitentisch

Wohnzimmer-Sofa (deLuxe und Luxe Layouts)

Terrassenmöbel

Spiegel

Telefone

TV

Elektronischer Safe

Eisen- und Bügelbrett

Haartrockner

Elektrische Säfter

ANHANG

Kettle

Kaffeemaschine

Hopfen

Kühlschrank

Backofen

Mikrowelle

Geschirr, Besteck

Bettwäsche, Bademäntel, Hausschuhe

Komplexe Infrastruktur:

12 Restaurants, Cafés, Bars

7 Schwimmbäder

SPANIEN

Fitnesscenter

2 Sportplätze

Kinderspielplätze, Spielzimmer, Cafés und Clubs

Kinderpark

Rope Stadt mit Trampolin und Kletterwand

Konferenzsaal

4 Tagungsraum

Coworking

Mini Golf

Bowling

Kino

Billard

Bibliothek

Schachtische

Fahrrad- und Elektrorollerverleih

Brettspiele

Weinhaus

Verkostung Zimmer

Chacha-Haus

Bankettsaal

Bad-Komplex

Weintherapie und Kräutermedizin Zentrum

Charcot Dusche

Salt Zimmer

Whirlpool

Massageräume

Artesischer Frühling

Branding Fotozone

Souvenirshop

Märkte und Öko-Shop

Parkplatz

Helipad

Ort:

Gonio Resort Dorf

Zum Meer - 400 m

Zum Zentrum von Batumi - 14 km

Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.