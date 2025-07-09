  1. Realting.com
Wohnquartier Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tiflis, Georgien
von
$43,000
von
$1,430/m²

entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
18
ID: 27535
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.09.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Über den Komplex

Русский Русский

Tbilisi Boulevard ist ein einzigartiges Projekt, das keine Analoga in der Hauptstadt Georgiens hat. Am Ufer des Tbilisi-Meeres wird das erste vollwertige Resort in der Stadt geschaffen, wo das Konzept der Ruhe durch das Wasser zu täglichem Komfort und einer neuen Lebensqualität wird.

Das Projekt wird zu einem modernen Raum werden, der Wohn-, Handels-, Sport-, Freizeit- und Naturverbunden ist und gleichzeitig Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung des Bezirks gewährleistet.

📍 Lage und Vorteile

  • Das Tiflismeer wurde 1953 als Hauptwasserquelle für die Stadt gegründet.

  • Es befindet sich in einer Höhe von ca. 600 Metern über dem Meeresspiegel, dank der hier ein einzigartiges Mikroklima entsteht.

  • Das Gebiet zeichnet sich durch eine geringe Stau- und Umweltreinigung im Vergleich zum Zentrum von Tiflis aus.

  • Umgeben von einer Waldparkzone, einer natürlichen Aussicht und einer Promenade zum Wandern.

🏡 Wohngebiet

  • Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 30 Hektar.

  • 6 Gehäuseblöcke, 13 Gebäude.

  • Jedes Gebäude ist mit einer unabhängigen Tiefgarage ausgestattet.

  • Solarpaneele werden auf dem Dach jedes Gebäudes installiert, was die komplexe energieunabhängig macht und die Versorgungskosten reduziert.

  • Wohnungen werden früh zu einem Preis von $48.000 angeboten.

🛍 Handels- und Sozialinfrastruktur

Alles, was für das Familienleben notwendig ist, wird in Gehdistanz gesammelt:

  • Mall und Hypermarket

  • 5* Gino Seaside Hotel Tbilisi

  • Hotel Promenade

  • Modernes Businesscenter mit Büros und Coworking Spaces

  • Bank, Apotheke, Supermärkte

  • Europäische Standardschule und Kindergarten

  • Medizinisches Zentrum

  • Restaurants und Cafés

  • Kinderspielplätze und Entwicklungszonen

⚽ Sport und Erholung

Der Boulevard Tbilisi bietet seinen Bewohnern eine große Auswahl an Sport- und Kultureinrichtungen:

  • Fußballplatz

  • Basketballplatz

  • Rugby Feld

  • Tennis- und Padelplätze

  • Radwege und Fitnessraum

  • Amphitheater für kulturelle Veranstaltungen

🌊 Erholung am Meer

Das Projekt verwandelt das Tiflis Meer in einen Raum für die tägliche Erholung.

  • Aquapark

  • Pools

  • Boulevardpromenade entlang der Küste

  • Wasserroller und Fahrräder

  • Möglichkeiten zum Yachten und Vergnügen Navigation

🌱 Umwelt und Innovation

  • Große Implementierung von Solarpaneelen auf allen Gebäuden.

  • Saubere Umgebung und ruhige Umgebung durch die Ferne vom Zentrum.

  • Integration in die Natur- und Waldparkzone.

✨ Warum Tbilisi Boulevard?

  • Das erste Resort-Projekt in Tiflis ist eine Kombination aus Wohnen, Erholung und Infrastruktur.

  • Ideal für Familien, die Sicherheit, Ökologie und Komfort schätzen.

  • Eine einzigartige Lage am Tbilisi Meer mit sauberer Luft und Wasserblick.

  • Eine komplette Reihe von Infrastruktur “Stadt innerhalb einer Stadt”.

  • Die Möglichkeit, eine Wohnung zu kaufen am Anfang von $ 1.430 pro m2 mit der Aussicht auf steigende Kosten, wie das Projekt entwickelt.

👉 Dieses Projekt ist eine großartige Gelegenheit für Investoren und Familien, die den Komfort des Lebens, der Entspannung durch das Wasser und den Kauf in einem frühen Stadium kombinieren möchten.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 30.0 – 57.0
Preis pro m², USD 1,404 – 1,433
Wohnungspreis, USD 43,000 – 80,000

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung





