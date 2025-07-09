Wohnquartier Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tbilisi Boulevard ist ein einzigartiges Projekt, das keine Analoga in der Hauptstadt Georgiens hat. Am Ufer des Tbilisi-Meeres wird das erste vollwertige Resort in der Stadt geschaffen, wo das Konzept der Ruhe durch das Wasser zu täglichem Komfort und einer neuen Lebensqualität wird.

Das Projekt wird zu einem modernen Raum werden, der Wohn-, Handels-, Sport-, Freizeit- und Naturverbunden ist und gleichzeitig Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung des Bezirks gewährleistet.

📍 Lage und Vorteile

Das Tiflismeer wurde 1953 als Hauptwasserquelle für die Stadt gegründet.

Es befindet sich in einer Höhe von ca. 600 Metern über dem Meeresspiegel, dank der hier ein einzigartiges Mikroklima entsteht.

Das Gebiet zeichnet sich durch eine geringe Stau- und Umweltreinigung im Vergleich zum Zentrum von Tiflis aus.

Umgeben von einer Waldparkzone, einer natürlichen Aussicht und einer Promenade zum Wandern.

🏡 Wohngebiet

Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 30 Hektar.

6 Gehäuseblöcke, 13 Gebäude.

Jedes Gebäude ist mit einer unabhängigen Tiefgarage ausgestattet.

Solarpaneele werden auf dem Dach jedes Gebäudes installiert, was die komplexe energieunabhängig macht und die Versorgungskosten reduziert.

Wohnungen werden früh zu einem Preis von $48.000 angeboten.

🛍 Handels- und Sozialinfrastruktur

Alles, was für das Familienleben notwendig ist, wird in Gehdistanz gesammelt:

Mall und Hypermarket

5* Gino Seaside Hotel Tbilisi

Hotel Promenade

Modernes Businesscenter mit Büros und Coworking Spaces

Bank, Apotheke, Supermärkte

Europäische Standardschule und Kindergarten

Medizinisches Zentrum

Restaurants und Cafés

Kinderspielplätze und Entwicklungszonen

⚽ Sport und Erholung

Der Boulevard Tbilisi bietet seinen Bewohnern eine große Auswahl an Sport- und Kultureinrichtungen:

Fußballplatz

Basketballplatz

Rugby Feld

Tennis- und Padelplätze

Radwege und Fitnessraum

Amphitheater für kulturelle Veranstaltungen

🌊 Erholung am Meer

Das Projekt verwandelt das Tiflis Meer in einen Raum für die tägliche Erholung.

Aquapark

Pools

Boulevardpromenade entlang der Küste

Wasserroller und Fahrräder

Möglichkeiten zum Yachten und Vergnügen Navigation

🌱 Umwelt und Innovation

Große Implementierung von Solarpaneelen auf allen Gebäuden.

Saubere Umgebung und ruhige Umgebung durch die Ferne vom Zentrum.

Integration in die Natur- und Waldparkzone.

✨ Warum Tbilisi Boulevard?

Das erste Resort-Projekt in Tiflis ist eine Kombination aus Wohnen, Erholung und Infrastruktur.

Ideal für Familien, die Sicherheit, Ökologie und Komfort schätzen.

Eine einzigartige Lage am Tbilisi Meer mit sauberer Luft und Wasserblick.

Eine komplette Reihe von Infrastruktur “Stadt innerhalb einer Stadt”.

Die Möglichkeit, eine Wohnung zu kaufen am Anfang von $ 1.430 pro m2 mit der Aussicht auf steigende Kosten, wie das Projekt entwickelt.

👉 Dieses Projekt ist eine großartige Gelegenheit für Investoren und Familien, die den Komfort des Lebens, der Entspannung durch das Wasser und den Kauf in einem frühen Stadium kombinieren möchten.