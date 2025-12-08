  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Batumi, Georgien

TOP TOP
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgien
von
$163,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Immobilienagentur
Satellite Estate
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
Fläche 31–162 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der multifunktionale, hotelartige, 16-stöckige Komplex umfasst drei Blöcke Unverwechselbare Architektur Hervorragende Lage - nahe der Küste (Panoramablick auf die Berge und das Meer) Multifunktional – ausgestattet mit kommerziellen, Unterhaltungs- und Freizeiträume Geeignet zum Wohn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
109,650
Wohnung 2 zimmer
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Wohnung
31.3
79,815
Bauherr
Гумбати Групп
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Batumi, Georgien
von
$34,600
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex Thalassa der Premiumklasse befindet sich in einer der herausragenden ökologisch sauberen und komfortablen Touristengegenden von Batumi, in der Nähe des Botanischen Gartens und 800 Meter vom Meer entfernt. Die Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, den Botanischen…
Bauherr
Thalassa Group LLC
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Grin Kejp
Wohnanlage Grin Kejp
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 10
Fläche 32–72 m²
24 Immobilienobjekte 24
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Wohnung 2 zimmer
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Bauherr
Green Cape
Bauherr
Green Cape
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Wohnanlage SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgien
von
$59,040
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 31
Fläche 29–61 m²
2 Immobilienobjekte 2
💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt🔥 Kostensteigerung auf +48%🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro JahrZum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Bo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
122,000
Wohnung
29.1
59,665
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Wohnanlage NB Residence HO
Batumi, Georgien
von
$23,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 27
🔹Die NB Residence liegt 5 Minuten von der größten Boulevard- und Promenade der Stadt entfernt. In der Nähe befinden sich öffentliche Verkehrsmittel, der größte französische Supermarkt Carrefour in der Metro Einkaufszentrum. Auch in dieser Lage gibt es 2 größten Casinos Eclipse und Grand Bell…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.Radisson Blu R…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Managern…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Aparthotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Aparthotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Aparthotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Aparthotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Aparthotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Next Collection ist ein moderner Wohnkomplex im Elitevorort von Batumi - Makhinjauri.Dieser erste All-in-one-Wohnungskomplex an der georgischen Küste bietet alles für ein komfortables Leben und ein stabiles Einkommen.Das Projekt bietet Studio-Apartments, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern m…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Wohnanlage Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Georgien
von
$25,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der Präsidentensuite unter der Marke 5* Wyndham Grand Hotel mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive Dienstleistungen sind. Auf zwei Etagen des Stadthauses befinden sich 3 geräumige Schlafzimmer und eine T…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Wohngebäude Green Cape Botanico
Batumi, Georgien
von
$2,200
Etagenzahl 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$32,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 26–798 m²
13 Immobilienobjekte 13
< p > < / p >< ul >< li > 20-stöckiger Apartmentkomplex < / li >< li > Bauabschluss - April 2024 < / li >< li > Erstlinienstandort, 120 Meter zum Meer < / li >< li > Apartments insgesamt - 247 / Apartments pro Etage - 13 < / li >< / ul >< p > < / p >< p > INFRASTRUKTUR < / p >< p > < / p >< …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude White
Wohngebäude White
Wohngebäude White
Wohngebäude White
Batumi, Georgien
von
$56,950
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 19
🔹Next ist ein führender georgischer Entwickler, der Premiumprojekte an der Schwarzmeerküste umsetzt.  🔹Nexts Portfolio umfasst ikonische Wohn- und Geschäftskomplexe, 5-Sterne-Residenzen, die in Zusammenarbeit mit Radisson Blu und Windham entstanden sind, Luxusresorts, Aparthotels, Villen und…
Immobilienagentur
Gulfstream
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Aparthotel Marina Club
Batumi, Georgien
von
$78,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Das ELT Quarter entsteht auf 7 Hektar Land an einem neuen Boulevard in Batumi. Der Komplex wurde von weltberühmten Architekten und Designern in Zusammenarbeit mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimensio…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Green Cape Botanico
Wohnanlage Green Cape Botanico
Wohnanlage Green Cape Botanico
Wohnanlage Green Cape Botanico
Wohnanlage Green Cape Botanico
Wohnanlage Green Cape Botanico
Batumi, Georgien
von
$138,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Über das ProjektEingebettet in eine immergrüne subtropische Umgebung ist Green Cape Botanico ein einzigartiges Projekt, 2 Gehminuten vom Botanischen Garten entfernt, gegenüber dem Kieselstrand des Schwarzen Meeres. Das Bauprojekt wurde 2023 abgeschlossen. Der Komplex umfasst zwei 7-stöckige …
Bauherr
Silk Development
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Wohnanlage Batumi, Botanical garden
Batumi, Georgien
von
$49,020
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Fläche 34–231 m²
52 Immobilienobjekte 52
Die Green Collection ist ein Business-Class-Komplex in der Nähe des Botanischen Gartens Batumi. Der Komplex verfügt über 5 Swimmingpools und einen Privatstrand, 3 Restaurants, ein Spa und Fitnesscenter, Tagungsräume, eine Café-Bibliothek, ein Erholungsgebiet für Kinder, einen Billardraum, ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Wohnung 2 zimmer
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Wohnung 3 zimmer
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Batumi, New boulevard
Wohnanlage Batumi, New boulevard
Wohnanlage Batumi, New boulevard
Wohnanlage Batumi, New boulevard
Wohnanlage Batumi, New boulevard
Batumi, Georgien
von
$74,450
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 28–121 m²
6 Immobilienobjekte 6
Die Wohnanlage Luxor Residence verfügt über ein Erholungsgebiet von 13 000 m2, einen 27-Meter-Außenpool, Hallenbad, Casino, SPA, Fitness, Schönheitssalon, Supermarkt 24/7, Apotheke, Restaurants, Cafés, Fast Food Outlets, Sportplätze, Unterhaltungs- & Genusszonen und kostenlose Parkplätze
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.9 – 55.8
107,800 – 152,334
Wohnung 2 zimmer
74.8
200,300
Wohnung 3 zimmer
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Studio
27.8
74,450
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Batumi, Georgien
von
$47,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 47
Zum Verkauf Studio in der Elite-Komplex Next Address (Batumi, Block B, 7. Stock)💰 Flexible Zahlungsregelung• Transferpreis: $47.500:- Ursprünglicher Beitrag: $27.500Rest: $20.000 Raten bis Juni 2027 ohne Zinsen und Überzahlungen• Geschlossener Schutzbereich, rund um die Uhr Sicherheit und Vi…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$133,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.Radisson Blu R…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Wohnanlage StayRent v perspektivnom rajone Novogo bulvara
Batumi, Georgien
von
$49,165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Stay & Rent ist ein aktiver Lebensstil.Einfach zu kaufen, bequem zu leben, rentabelNachfrage nach Standort heuteNew Boulevard ist eine schnell wachsende neue Gegend am Meer mit noch niedrigen Immobilienpreisen. Die dynamische, moderne, sportliche Atmosphäre des Lebens des Bezirks wird haupts…
Bauherr
One Development
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Wohngebäude Bianca Batumi
Batumi, Georgien
von
$2,100
Etagenzahl 20
Bianca Batumi by York Towers wird auf dem Grundstück von 29,445 Quadratmetern entwickelt und umfasst zwei 16-stöckige und zwei 18-stöckige Aparthotels, ein 20-stöckiges Wohnhaus und zwei Markenhotels, eines davon ist Ibis Styles Batumi. Mehr als 1000 Wohnungen, die nach internationalen Stand…
Immobilienagentur
sisnogroup
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgien
von
$161,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude Compact House
Wohngebäude Compact House
Wohngebäude Compact House
Wohngebäude Compact House
Wohngebäude Compact House
Batumi, Georgien
von
$47,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Neues Projekt von Elt Building - "Compact House" in Batumi, in einem der aktivsten Gegenden der Stadt, mit gut ausgestatteter Infrastruktur. Der Komplex besteht aus 6 Etagen, wo präsentiert wird: Concierge-Service; Supermarkt; Die Terrasse; Zurück Yard; Handelsplätze; 24/7 Sicherheitsdienst…
Immobilienagentur
sisnogroup
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Aparthotel Avenue by Orbi
Batumi, Georgien
von
$30,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 34
AVENUE by ORBI – befindet sich im Touristenzentrum von Batumi, in der wunderschönen Allee der Helden. Alle Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, die Allee und die Stadt. Die Allee der Helden ist eine der Visitenkarten von Batumi und die größte Allee der Stadt – mit modernen arc…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Wohnanlage Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Wohnanlage Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Wohnanlage Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Wohnanlage Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Wohnanlage Studios, 1+1, 2+1 in the premium complex Lagoon Resort.
Batumi, Georgien
von
$70,320
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lagoon Resort is a new premium residential complex. Located in a quiet, picturesque location 500 meters from the sea and the New Boulevard, the project offers guests and residents a stunning atmosphere, services, and a new quality of life in Batumi. Lagoon Resort consists of three bloc…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Batumi, Georgien
von
$53,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Prices for a quarter room start at USD 53,100. Purchase of a half or quarter room is also available –…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$268,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Star…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$133,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.Radisson Blu R…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Complex "Next Address"
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Batumi, Georgien
von
$1,734
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Batumi, Tbel Abuselidze Straße N11 , Complex “Next Address” , 1 qm Preis von 1510$, Größe der Wohnungen mindestens von 31 qm, 15% Anzahlung und Installation bis zu 48 Monat, Bauprozess wird in der Mitte 2027 abgeschlossen werden, Wohnung wird im weißen Rahmen Zustand geliefert
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgien
von
$23,460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 20
Beschreibung der Immobilie: Neuer, moderner Wohnkomplex in einem sich dynamisch entwickelnden Gebiet der Stadt Batumi, 1300 Meter vom Strand, einer angelegten Böschung und einem Küstenpark entfernt. Der Komplex verfügt über alle Vorteile eines modernen Stadthauses: - Wohngebiet mit entwickel…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgien
von
$73,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 38–148 m²
28 Immobilienobjekte 28
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive-Services, wird nach dem Prinzip der "Resort-City" geschaffen und besteht aus 5 Standorten, die durch Shuttles und Infrastruktur verbunden sind. Die Infrastruktur des Komplexes übersteigt 27.000 m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.1 – 112.3
145,172 – 891,100
Wohnung 2 zimmer
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Wohnung 3 zimmer
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Studio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Batumi, Georgien
von
$43,670
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Immobilienagentur
Gulfstream
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Aparthotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$51,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Wohnviertel European Village Elite
Batumi, Georgien
von
$350,000
Fläche 320 m²
2 Immobilienobjekte 2
Batumi-einzigartiges Projekt Die Stadt European Village wurde bereits Batumi Rublevka genannt, und dies ist kein Zufall. Die Kombination dieser Faktoren macht den Komplex außergewöhnlich: Die Abneigung des Meeres beträgt echte 500 Meter. Panoramablick auf das Meer, Bergblick u…
Bauherr
European Village
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$50,250
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Willkommen in unserem einzigartigen Wohnkomplex –, dem Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, unseren Bewohnern ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit drei Blöcken unvergleichlichen Komforts und Eleganz sowie einer Fünf-Sterne-Infrastruktur bieten zu könne…
Bauherr
LTD homex
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Wohnanlage La Batumi Familia
Batumi, Georgien
von
$33,480
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 19
Der Wohnkomplex La Batumi Familia befindet sich im Bereich New Boulevard, in einem der jungen und sich dynamisch entwickelnden Gebiete. In der Nähe des Hauses befinden sich ein großer Lekha- und Maria-Kaczynski-Park, das Einkaufszentrum Metro City, Casinos, Restaurants, Schulen und Kindergär…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Batumi, Georgien
von
$38,307
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 19
Royal Residence — am Ufer des Schwarzen Meeres im Bereich des neuen Boulevards Batumi, Georgia, an der Ul. Nizharadze. Der Komplex wird an einem umweltfreundlichen und ruhigen Ort gebaut, 2 Gehminuten vom Meer entfernt. 100m. Die Preise hängen von der Art der Wohnung, der Etage und dem Zahlu…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$81,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 25
Fläche 30–58 m²
13 Immobilienobjekte 13
Wyndham Deluxe ist ein 5* Hotelkomplex mit einem internationalen Management-Unternehmen. Der Komplex befindet sich an der ersten Linie der Küste, und die Infrastruktur umfasst eine Dachlounge Bar, Fitness, Restaurant, Konferenzräume, einen Außenpool, ein Casino und einen privaten Strand
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Wohnung
30.4
87,029
Studio
29.8 – 43.3
95,268 – 138,673
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Ma…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Wohnanlage Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$268,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Wir akkurieren Einkommen vom ersten Tag nach dem Kauf, und nicht nach der Fertigstellung des Baus und des Star…
Immobilienagentur
Smart Home
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residenz Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 45
Erste Branded Residences in Central BatumiPremium-Service nach internationalen StandardsEntwicklung der inländischen InfrastrukturIndikatoren der Belegung und des Wachstums der Kosten von Objekten über dem MarktWyndham Hotels & Resorts ist die erste Wahl für Investoren auf der ganzen Welt, d…
Bauherr
One Development
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$102,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 130–151 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wyndham Panorama — Luxus-Stadthäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professi…
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgien
von
$63,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Fläche 31–58 m²
9 Immobilienobjekte 9
Wyndham Laguna ist ein luxuriöser 5-Sterne-Hotelkomplex mit All-Inclusive-Service von Wyndham. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Wohnung
31.2
317,772
Studio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Immobilienagentur
Geo Estate
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Aparthotel Optima Residence
Batumi, Georgien
von
$83,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Apartments 300 Meter vom Meer entfernt im Komplex Optima Residence Optima Residence ist das sechste Projekt des ELT Quarter Multifunktionskomplexes, der auf 7 Hektar Land am Batumi New Boulevard gebaut wird. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten und Designern in Partnerschaft mit W…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
1 Immobilienobjekt 1
Reverance ist mehr als nur ein Name - es ist ein Ansatz, der unsere Haltung gegenüber Raum, Komfort und Ästhetik widerspiegelt. Dieses Projekt wurde mit der Idee geschaffen, dass jedes Detail Eleganz, funktionale Ruhe und Raffinesse verkörpern sollte.Unsere Vision ist es, einen Wohnraum zu s…
Bauherr
Otium Development
Bauherr
Otium Development
Sprachen
English
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$141,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 32–151 m²
7 Immobilienobjekte 7
Club House — Luxusfamilienhäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professionel…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Wohnung 2 zimmer
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Wohnung 3 zimmer
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Studio
31.8
81,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Batumi, Georgien
von
$31,414
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 19
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgien
von
$82,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Wohnanlage Lagoon resort
Batumi, Georgien
von
$62,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgien
von
$51,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude Oval
Wohngebäude Oval
Wohngebäude Oval
Wohngebäude Oval
Wohngebäude Oval
Wohngebäude Oval
Wohngebäude Oval
Batumi, Georgien
von
$70,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Das Projekt befindet sich im Herzen von Atumi, im am meisten entwickelten Stadtgebiet. "Oval" ist das größte Investitionsprojekt der Heldenallee. Das Meer ist nur 200 Meter entfernt und die tanzenden Brunnen und das Batumi Central Stadium sind nur wenige Gehminuten entfernt. 5 Minuten zum…
Immobilienagentur
sisnogroup
Aparthotel Orbi Continental
Aparthotel Orbi Continental
Aparthotel Orbi Continental
Aparthotel Orbi Continental
Batumi, Georgien
von
$83,000
Etagenzahl 55
Die Lage des Komplexes ist eine der exklusivsten und einzigartigsten in Batumi: Er befindet sich auf der einen Seite zwischen der berühmten Rustaveli-Straße, dem Nurigeli-See und dem 6.-Mai-Park und grenzt auf der anderen Seite an den historischen Teil des Batumi-Boulevards und direkt an die Küste
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Wohnanlage Horizont Residence
Batumi, Georgien
von
$36,852
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 27
"Horizont Grand Residence"Es ist ein moderner multifunktionaler Komplex mit einer vielfältigen kommerziellen und Service-Infrastruktur. Es ist einzigartig, dass es ein grünes Dach hat, eine Rarität für das neue Stadtzentrum. Das Haus liegt 400 Meter vom Schwarzen Meer entfernt und bietet den…
Immobilienagentur
Gulfstream
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Batumi, Georgien
von
$81,360
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 19
Fläche 32–70 m²
4 Immobilienobjekte 4
Green Side Gonio ist ein Premium-Wohnkomplex, der nur 50 Meter von der Schwarzmeerküste im malerischen Dorf Gonio, Batumi, entfernt liegt. Diese moderne Entwicklung kombiniert den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der Freiheit des uneingeschränkten Wohnens für Wohnungseigentümer. Der Komp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.1 – 56.1
81,360 – 155,680
Wohnung 2 zimmer
69.7
223,040
Bauherr
GREEN SIDE
Bauherr
GREEN SIDE
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.Radisson Blu R…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Wohnanlage Guru Status
Batumi, Georgien
von
$43,560
Etagenzahl 29
GURU Status ist eine Premium Wohnanlage auf einem neuen Boulevard 150 Meter vom Meer entfernt. Panoramablick auf das Meer und die Berge. Die Lounge ist auf dem Dach. Reiche Infrastruktur und der größte Freizeitpark (3000 qm) in Batumi! Die beste Bauqualität in Batumi!- Fertigstellung des Bau…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Wohnanlage Luxe Living
Batumi, Georgien
von
$45,100
Etagenzahl 18
The residential complex "MTZ Luxe Living" in Batumi, 27 Shartava Street, which was completed in 2024! This complex is ideal for both comfortable living and successful investments. The residential complex "MTZ Luxe Living“ is located in the heart of Batumi, in one of the most attractive areas…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgien
von
$2,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Shalva Inasaridze St., 25 Archi Ramada Batumi ist ein multifunktionales Aparthotel des europäischen Standards, dessen Partner Ramada Encore von Wyndham, der weltweit führenden Hotelkette Wyndham, ist. Archi Ramada Batumi zeichnet sich durch seine Baumaterialien und Infrastruktur sowie dur…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$103,680
Etagenzahl 40
Fläche 46–94 m²
3 Immobilienobjekte 3
Twin Residence ist eine erstklassige multifunktionale Wohnanlage auf der ersten Linie der Küste, 100 Meter vom Meer entfernt. Die Wohnanlage verfügt über ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, einen Innen- und Außenpool, einen Schönheitssalon, ein Café, einen Spielplatz, einen Spielraum, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Wohnung 2 zimmer
94.4
188,780
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Next Collection ist ein moderner Wohnkomplex im Elitevorort von Batumi - Makhinjauri.Dieser erste All-in-one-Wohnungskomplex an der georgischen Küste bietet alles für ein komfortables Leben und ein stabiles Einkommen.Das Projekt bietet Studio-Apartments, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern m…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage MARINA CLUB
Wohnanlage MARINA CLUB
Wohnanlage MARINA CLUB
Batumi, Georgien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
ELT Das Viertel wird auf 7 Hektar Land auf dem neuen Boulevard in Batumi gebaut. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimension in Form ein…
Bauherr
ELT Building
Bauherr
ELT Building
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Wohngebäude Euro Palace Gonio
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 14
Fläche 33–42 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Bauunternehmen LTD “ EVROMSHENI ” wurde 2014 gegründet und seine Hauptarbeit ist der Bau. Das Unternehmen bietet komfortable und hochwertige Wohnungen, die nach modernen Standards gebaut wurden. Unser Ziel ist es, Arbeiten mit hoher Qualität durchzuführen und dies in einem streng geplant…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Bauherr
LTD EVROMSHENI
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Wohnanlage Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Batumi, Georgien
von
$360,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Via Villas Batumi ist ein neues attraktives Projekt, das eine Sammlung von komfortablen Villen inmitten der Natur bietet.Vorteile:Gehdistanz zum Meer (10-12 Minuten)Pool und private TerrasseGrönland.Parkplatz und SpielplatzLärmdämmung - und WärmedämmungVideoüberwachung und Sicherheit rund um…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Wohngebäude Surmanidze project
Batumi, Georgien
von
$35,000
Etagenzahl 26
Ihr Space ist ein stilvolles, hochauflösendes neues Gebäude mit einem großen, angelegten Innenhof und modernen Apartments mit einem effizienten Layout, von dem sich Panoramablick auf das Meer und das Resort Batumi öffnet. Das neue Gebäude befindet sich im Flughafen, an der 24 Grigola Lortkip…
Immobilienagentur
sisnogroup
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Wohngebäude The Parallel
Batumi, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Immobilienagentur
sisnogroup
Aparthotel Apartam
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Aparthotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Georgien
von
$67,830
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
16-stöckige multifunktionale Hotelanlage in Gonio Quariati. Das Projekt befindet sich in einer malerischen Lage zwischen dem Schwarzen Meer und den Bergen und bietet eine multifunktionale Infrastruktur, die auf die vielfältigen Bedürfnisse zukünftiger Gäste zugeschnitten ist, einen atembe…
Immobilienagentur
Satellite Estate
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Batumi, Georgien
von
$35,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 34
Immobilienagentur
FA real estate
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Managern…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Wohnanlage Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$51,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Aparthotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgien
von
$78,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!EU-Staatsbürgerschaft - rumänischer Pass - als GIFT!Es ist möglich, 1/2, 1/4 eines Zimmers zu kaufen - überprüfen Sie den Preis und die Bedingungen mit unseren Ma…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Batumi, Georgien
von
$49,665
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Immobilienagentur
Gulfstream
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Wohnanlage Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Georgien
von
$1,622
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Batumi Cixisdziri, Im ersten Streifen des Meeres, Complex “Petra Sea Resort”, Preis 1 qm von 1,413 $ bis 2,676$, die Größe der Wohnungen beginnt von 27 qm, 10% Anzahlung, Und die Installation ist in den nächsten 30 Monat unterteilt, Bau wird 2026 Jahre abgeschlossen
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$68,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 36–83 m²
5 Immobilienobjekte 5
Die Wohnanlage Panorama Batumi liegt 50 m vom Meer entfernt. Komplexe Infrastruktur: Privatstrand, Infinity-Pool, Restaurant, Fitness, Sauna, Lounge, Bar, Weinverkostungsraum, Wäscherei und Rezeption. Der Komplex hat eine professionelle Verwaltungsgesellschaft.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.1
114,000
Wohnung 2 zimmer
83.0
149,000
Studio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Batumi, Georgien
von
$32,580
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
?Real Palace Blue – ein neues, mehrstöckiges Wohngebäude der Premiumklasse, gelegen im am stärksten entwickelten Gebiet der Stadt Batumi, 180 Meter vom Meer entfernt. Der Komplex liegt direkt am Meer, an einem neuen Boulevard, an dem sich Tourismus, Geschäft und Alltag vereinen. ?Hier könne…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Wohnanlage ONE
Batumi, Georgien
von
$47,243
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 36
Fläche 28–121 m²
15 Immobilienobjekte 15
Das erste Business-Class-Haus im Zentrum von Batumi. Nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Das Hauptmerkmal des Projekts – Durchdachte Grundrisse mit Hauptschlafzimmern und begehbaren Kleiderschränken. 20,2 % – jährliche Mietrendite.
Bauherr
One Development
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 58
Fläche 30–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Batumi Island ist ein einzigartiges Projekt, das die erste künstliche Insel Georgiens an der Schwarzmeerküste in Batumi darstellt. Die Insel umfasst eine Fläche von 84 Hektar, davon 49 % Parks und Erholungszonen gewidmet. Das Projekt vereint moderne Architekturlösungen, nachhaltige Entwicklu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.5
146,500
Wohnung 2 zimmer
108.4
303,000
Studio
30.4
110,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Wohnanlage Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Batumi, Georgien
von
$54,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Next Gardens ist eine moderne Wohnanlage im Elite-Vorort von Batumi - Gonio.Der Komplex besteht aus zwei Blöcken, die jeweils eine eigene Anzahl von Stockwerken - 14 bzw. 16 aufweisen.Das Projekt bietet Apartments mit einer Vielzahl von Wohnungslayouts von Studios bis zu Zwei-Zimmer-Wohnunge…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage BW Batumi
Wohnanlage BW Batumi
Wohnanlage BW Batumi
Wohnanlage BW Batumi
Wohnanlage BW Batumi
Wohnanlage BW Batumi
Wohnanlage BW Batumi
Batumi, Georgien
von
$53,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 31–117 m²
6 Immobilienobjekte 6
Wohnkomplex von Club-Typ gebaut aus Ziegel und befindet sich im Zentrum von Batumi, nur wenige Gehminuten vom Strand, Parks und Einkaufszentren. Das Projekt besteht aus 2 Blocks: In einem Block gibt es ein 5-Sterne-Hotel aus der internationalen Kette der Best Western Group und im zweiten Blo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Wohnung 2 zimmer
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Wohnung
32.4
163,300
Studio
30.5
170,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 14
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer modernen Wohnung in einem Komplex in einer der malerischsten Ecken von Georgien - Kvariati zu werden. Dies ist nicht nur eine Wohnung, sondern die Verkörperung des Traums des Lebens am Meer, wo Luxus die …
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Immobilienagentur
Этажи. Северный Кипр.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Wohnanlage ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Wohnanlage ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Wohnanlage ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Wohnanlage ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Wohnanlage ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Wohnanlage ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Batumi, Georgien
von
$40,000
Etagenzahl 26
NBG Panorama liegt eine Minute vom Meer entfernt. Das Haus wurde unter Verwendung europäischer Technologien aus den besten Materialien gebaut. Bei den verbauten Aufzügen handelt es sich um weltweit bewährte Aufzüge der Marke Kone. Vor Ort gibt es einen Spielplatz und Abstellmöglichkeiten für…
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Wohnanlage Apartments in the Next Address Batumi complex.
Batumi, Georgien
von
$63,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Next Address ist ein Premium Multifunktionskomplex im Herzen von BatumiEin wesentlicher Bestandteil des neuen Wohnkomplexes ist seine hervorragende Lage: die Entfernung zum Meer beträgt 600 Meter. Der internationale Flughafen Batumi liegt 4 km (10 Autominuten entfernt.)Der Komplex besteht au…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$52,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
Fläche 30–90 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein multifunktionaler Wohnkomplex an der ersten Küste, umgeben von inspirierenden Berglandschafte