  Wohnung in einem Neubau Bakuriani 4Rest

Wohnung in einem Neubau Bakuriani 4Rest

Bakuriani, Georgien
von
$22,000
;
4
ID: 20851
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Samzche-Dschawachetien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Bordschomi
  • Stadt
    Bakuriani

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. Nr. 32 Bakuriani 4Rest ist ein Wohnkomplex im Resort-Stil, der am Fuße des Berges Kohta, am Rande des Nadelwaldes, 500 Meter von der 25 Jahre alten Skipiste entfernt, in der Nähe der Straße Kokhta-Mitarbi liegt. Der Komplex umfasst: - 4 Wohnblöcke - Offener Parkplatz - das geschützte Gebiet - Erholungsbereich mit Kinderspielplätzen.

Standort auf der Karte

Bakuriani, Georgien
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Wohnung in einem Neubau Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgien
von
$22,000
