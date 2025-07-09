Wohnkomplex WGR2 Gonio Batumi

Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive-Services, wird nach dem Prinzip der "Resort-City" geschaffen und besteht aus 5 Standorten, die durch Shuttles und Infrastruktur verbunden sind. Die Infrastruktur des Komplexes übersteigt 27.000 m2 und umfasst Schwimmbäder, Restaurants, Fitness- und Spa-Center, Physiotherapie-Kliniken, Spielplätze, Parks, eine Helipade und vieles mehr (insgesamt 90 Objekte).

Wohnanlage (schlüssel)

Studio (Junior Suite) - ab 37.3 m2 / Preis ab $147.000

1 Schlafzimmer (Deluxe Suite) - ab 55.3 m2 / Preis ab $247.500

Mit 2 Schlafzimmern (Familiensuite) - ab 72.3 m2 / Preis ab $300.500

1 Schlafzimmer (Duplex Penthouse) - ab 69.5 m2 / Preis ab $322,000

2 Schlafzimmer (Duplex Penthouse) - ab 105,5 m2 / Preis ab $489,000

1/4 Aktie (Fractional Ownership) - ab $73.000

Unter dem Dach von Ambridge Hospitality, dem weltweit größten Hotelmanagement-Unternehmen, mit über 1.500 Hotels unter seinem Management und 60 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Indem Investoren in diesem Komplex einen Wohneigentümer werden, haben Investoren die Möglichkeit, Urlaubszeit in ihren Residenzen für Urlaub in den luxuriösesten Hotels der Welt zu wechseln (4.500 Hotels, in 110 Ländern). RCI, das weltweit führende Hotel-Wechselnetz, ist seit 1974 auf dem Markt.

Rentabilitätsoptionen

Garantiertes Einkommen: 10-11% ROI pro Jahr

Realeinkommen: 15% ROI pro Jahr

Kapitalisierung: 30% pro Jahr

Kaufoption

Infrastruktur

7 Schwimmbäder & 3 SPA (halb)

12 Restaurants, Cafés & Bars

2 Fitness-Center & Sportplätze

7 Spielplätze & Kinderpark

Rope Stadt mit Trampolin und Kletterwand

Physiotherapie und Rehabilitation Klinik

Konferenzsaal und Tagungsräume

Co-working & Bankett Halle

Kino Hall & Bowling

Mini Golf & Billard

Bibliothek & Schachtische

Fahrrad und Elektro Vermietung von Scooter

Weinhaus & Chacha Haus & Verkostung Zimmer

Badekomplex und Sharko Dusche

Wein und Phytotherapie Zentrum

Salzräume, Jacuzzi und Massageräume

Artesischer Frühling

Märkte und Öko-Shop

Helikopterkissen

Der Komplex befindet sich im Elitebereich von Batumi: Gonio-Kvariati. Dieses Gebiet ist eine wahre Perle der Schwarzmeerküste von Georgien. Es ist hier, dass die prestigeträchtigste Nachbarschaft von Batumi, die die größte touristische Stadt des Landes ist gebildet. Das Resort befindet sich in einer schönen grünen Parkzone mit relic subtropischen Pflanzen, und der gesamte Komplex wird Landschaft mit Landschaftsgestaltung realisiert. Dieser Komplex ist ein Plattenbrecher und verfügt über die größte Hotelinfrastruktur in Georgien, die eine hohe Belegung sicherstellt, unabhängig von der Jahreszeit.