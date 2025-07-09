  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnkomplex WGR2 Gonio Batumi

Wohnkomplex WGR2 Gonio Batumi

Batumi, Georgien
von
$73,000
03.12.25
$73,000
22.02.25
$145,172
04.09.23
$117,306
BTC
0.8683205
ETH
45.5123881
USDT
72 173.9689256
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9 1
ID: 5595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive-Services, wird nach dem Prinzip der "Resort-City" geschaffen und besteht aus 5 Standorten, die durch Shuttles und Infrastruktur verbunden sind. Die Infrastruktur des Komplexes übersteigt 27.000 m2 und umfasst Schwimmbäder, Restaurants, Fitness- und Spa-Center, Physiotherapie-Kliniken, Spielplätze, Parks, eine Helipade und vieles mehr (insgesamt 90 Objekte).

Wohnanlage (schlüssel)

  • Studio (Junior Suite) - ab 37.3 m2 / Preis ab $147.000

  • 1 Schlafzimmer (Deluxe Suite) - ab 55.3 m2 / Preis ab $247.500

  • Mit 2 Schlafzimmern (Familiensuite) - ab 72.3 m2 / Preis ab $300.500

  • 1 Schlafzimmer (Duplex Penthouse) - ab 69.5 m2 / Preis ab $322,000

  • 2 Schlafzimmer (Duplex Penthouse) - ab 105,5 m2 / Preis ab $489,000

  • 1/4 Aktie (Fractional Ownership) - ab $73.000

Unter dem Dach von Ambridge Hospitality, dem weltweit größten Hotelmanagement-Unternehmen, mit über 1.500 Hotels unter seinem Management und 60 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Indem Investoren in diesem Komplex einen Wohneigentümer werden, haben Investoren die Möglichkeit, Urlaubszeit in ihren Residenzen für Urlaub in den luxuriösesten Hotels der Welt zu wechseln (4.500 Hotels, in 110 Ländern). RCI, das weltweit führende Hotel-Wechselnetz, ist seit 1974 auf dem Markt.

Rentabilitätsoptionen

  • Garantiertes Einkommen: 10-11% ROI pro Jahr

  • Realeinkommen: 15% ROI pro Jahr

  • Kapitalisierung: 30% pro Jahr

  • Kaufoption

Infrastruktur

  • 7 Schwimmbäder & 3 SPA (halb)

  • 12 Restaurants, Cafés & Bars

  • 2 Fitness-Center & Sportplätze

  • 7 Spielplätze & Kinderpark

  • Rope Stadt mit Trampolin und Kletterwand

  • Physiotherapie und Rehabilitation Klinik

  • Konferenzsaal und Tagungsräume

  • Co-working & Bankett Halle

  • Kino Hall & Bowling

  • Mini Golf & Billard

  • Bibliothek & Schachtische

  • Fahrrad und Elektro Vermietung von Scooter

  • Weinhaus & Chacha Haus & Verkostung Zimmer

  • Badekomplex und Sharko Dusche

  • Wein und Phytotherapie Zentrum

  • Salzräume, Jacuzzi und Massageräume

  • Artesischer Frühling

  • Märkte und Öko-Shop

  • Helikopterkissen

Der Komplex befindet sich im Elitebereich von Batumi: Gonio-Kvariati. Dieses Gebiet ist eine wahre Perle der Schwarzmeerküste von Georgien. Es ist hier, dass die prestigeträchtigste Nachbarschaft von Batumi, die die größte touristische Stadt des Landes ist gebildet. Das Resort befindet sich in einer schönen grünen Parkzone mit relic subtropischen Pflanzen, und der gesamte Komplex wird Landschaft mit Landschaftsgestaltung realisiert. Dieser Komplex ist ein Plattenbrecher und verfügt über die größte Hotelinfrastruktur in Georgien, die eine hohe Belegung sicherstellt, unabhängig von der Jahreszeit.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von wohnanlage WGR2 Gonio Batumi

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

