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Büroräume in Georgien

;
Tiflis
61
Autonome Republik Adscharien
5
Batumi
4
67 immobilienobjekte total found
Büro 112 m² in Tiflis, Georgien
Büro 112 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 5
$207,335
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Büro 70 m² in Tiflis, Georgien
Büro 70 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
$98,000
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Büro 119 m² in Tiflis, Georgien
Büro 119 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 119 m²
Etagenzahl 1
$140,000
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TekceTekce
Büro 430 m² in Tiflis, Georgien
Büro 430 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 430 m²
Etagenzahl 2
$1,40M
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Büro 232 m² in Tiflis, Georgien
Büro 232 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 232 m²
Etagenzahl 2
$626,400
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Büro 165 m² in Tiflis, Georgien
Büro 165 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Etagenzahl 7
$400,000
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Büro 326 m² in Tiflis, Georgien
Büro 326 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 326 m²
Etagenzahl 3
$641,826
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Office for sale in Tbilisi in Tiflis, Georgien
Office for sale in Tbilisi
Tiflis, Georgien
Fläche 215 m²
Etagenzahl 37
Wir freuen uns, einen exklusiven Büroraum im renommierten Geschäftszentrum Axis Towers zu pr…
$1,18M
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo in Tiflis, Georgien
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tiflis, Georgien
Fläche 144 m²
Etagenzahl 5
144 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in business center, on the 5…
$360,000
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Büro 127 m² in Tiflis, Georgien
Büro 127 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
$368,298
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Büro 253 m² in Tiflis, Georgien
Büro 253 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 253 m²
$759,000
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo in Tiflis, Georgien
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tiflis, Georgien
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
80 sq.m. office space for sale in Saburtalo, Shanghai area, on Lortkifanidze street, on the …
$120,000
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Büro 593 m² in Tiflis, Georgien
Büro 593 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 593 m²
Etagenzahl 5
$2,00M
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Büro 147 m² in Tiflis, Georgien
Büro 147 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
Etagenzahl 1
$290,969
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Büro 282 m² in Tiflis, Georgien
Büro 282 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 282 m²
Etagenzahl 1
$1,00M
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Büro 148 m² in Batumi, Georgien
Büro 148 m²
Batumi, Georgien
Fläche 148 m²
Etagenzahl 8
🏢 Комерческое помещение с арендаторами!📍 ул. Думбадзе 7, Батуми — вид на площадь Европы🔹 Пло…
$450,000
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FA real estate
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Büro 54 m² in Tiflis, Georgien
Büro 54 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 2
$116,388
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Büro 125 m² in Batumi, Georgien
Büro 125 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 10/2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$213,180
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Büro 303 m² in Tiflis, Georgien
Büro 303 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 303 m²
Etagenzahl 2
$1,06M
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Büro 85 m² in Tiflis, Georgien
Büro 85 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
Preis auf Anfrage
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Büro 50 m² in Tiflis, Georgien
Büro 50 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
$140,000
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Büro 100 m² in Tiflis, Georgien
Büro 100 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
$291,460
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Büro 528 m² in Tiflis, Georgien
Büro 528 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 528 m²
Etagenzahl 3
$1,69M
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Büro 117 m² in Tiflis, Georgien
Büro 117 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 117 m²
Etagenzahl 1
$211,000
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Büro 50 m² in Batumi, Georgien
Büro 50 m²
Batumi, Georgien
Fläche 50 m²
Etagenzahl 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$800
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Büro 74 m² in Tiflis, Georgien
Büro 74 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
$336,360
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Büro 118 m² in Tiflis, Georgien
Büro 118 m²
Tiflis, Georgien
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
$195,000
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo in Tiflis, Georgien
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tiflis, Georgien
Fläche 70 m²
Etagenzahl 7
70 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in new building, on the 7th f…
$170,000
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Büro 80 m² in Tiflis, Georgien
Büro 80 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
$256,485
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Büro 620 m² in Tiflis, Georgien
Büro 620 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 28
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 620 m²
Etagenzahl 1
$990,000
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