Wohnung in einem Neubau Pala Varketili

Tiflis, Georgien
von
$35,000
;
5
ID: 20240
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Varketili (~ 1000 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$32,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 26–798 m²
13 Immobilienobjekte 13
< p > < / p >< ul >< li > 20-stöckiger Apartmentkomplex < / li >< li > Bauabschluss - April 2024 < / li >< li > Erstlinienstandort, 120 Meter zum Meer < / li >< li > Apartments insgesamt - 247 / Apartments pro Etage - 13 < / li >< / ul >< p > < / p >< p > INFRASTRUKTUR < / p >< p > < / p >< …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Tiflis, Georgien
von
$1,150
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, 1 qm Preis ist 1550$, Gesamtpreis 83,080$, 3. Stock, Anzahlung 30%, die 24,924$ beträgt, und die restlichen 70% werden nach 20 Monaten bezahlt
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Alle anzeigen Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Batumi, Georgien
von
$41,942
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Wohnungen zum Verkauf in der Elite Wohnanlage OKTO Art House, gelegen auf New Boulevard.OK Art House ist ein einzigartiges Projekt im Format von ART-Konzept.Über das Projekt:2 Blöcke von 35 EtagenAbschluss des Blocks B mit Infrastruktur (in weißem Rahmen) – II. Quartal 2027Abschluss des Bloc…
Realting.com
