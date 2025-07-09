  1. Realting.com
Wohnkomplex STATUS HOUSE

Batumi, Georgien
von
$38,000
von
$1,000/m²
BTC
0.4520024
ETH
23.6913801
USDT
37 570.0112216
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4 1
ID: 28007
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    17

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Русский Русский

ELT Die Gruppe ist stolz darauf, das STATUS HAUS-Projekt in New Batumi Boulevard in unserem renommierten ELT Quarter zu präsentieren. Dieses einzigartige Projekt ist ideal für dauerhafte Wohn- und Langzeitmiete.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Video-Review von wohnanlage STATUS HOUSE

