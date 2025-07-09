Wohnkomplex Project Del Mar Lot P035OV

Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.
Eigenschaften:
Zwei direkte Zugang zum Meer.
Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplatz (geöffnet und geschlossen)
Moderne Aufzüge, Videoüberwachung.
Ferienwohnungen:
Fläche von 31.7 bis 76 m2,
Die Möglichkeit, einen schwarzen, grünen Rahmen zu kaufen (+ 200-300 $ pro m2), Turnkey (+ 500-700 $ pro m2).
Deckenhöhe ist 3 Meter.
Interne Raten für 18 Monate, 30% Beitrag
Fertigstellung im Jahr 2026.
Lot P035OV