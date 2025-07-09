  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tschakwi
  4. Wohnkomplex Project Del Mar Lot P035OV

Wohnkomplex Project Del Mar Lot P035OV

Tschakwi, Georgien
von
$23,375
von
$850/m²
;
28
ID: 24924
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.02.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kobuleti
  • Stadt
    Tschakwi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

Русский Русский

Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.
Eigenschaften:
Zwei direkte Zugang zum Meer.
Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplatz (geöffnet und geschlossen)
Moderne Aufzüge, Videoüberwachung.
Ferienwohnungen:
Fläche von 31.7 bis 76 m2,
Die Möglichkeit, einen schwarzen, grünen Rahmen zu kaufen (+ 200-300 $ pro m2), Turnkey (+ 500-700 $ pro m2).
Deckenhöhe ist 3 Meter.
Interne Raten für 18 Monate, 30% Beitrag
Fertigstellung im Jahr 2026.

Lot P035OV

Standort auf der Karte

Tschakwi, Georgien
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Wohnkomplex Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
