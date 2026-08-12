Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Georgien
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Georgien
Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für ein neues Haus in Georgien?
Die Kosten pro Quadratmeter in Neubauten in Georgien hängen von der Lage der Immobilien ab. Neue Wohnprojekte in Georgien werden aktiv entwickelt. In den beliebten Urlaubsorten Batumi und Gonio werden etwa 1500-2000 Euro pro Quadratmeter verlangt. Ein Quadratmeter in Kapremushi und Kvariati ist viel billiger, im Bereich von 500-700 Euro.
Welche Vorteile hat der Kauf einer Wohnung in einem Wohnkomplex in Georgien?
Eine Wohnung in Georgien ermöglicht es Ihnen, in einem Land mit schöner Natur, mildem Klima und guter Ökologie zu leben. Eine georgische Aufenthaltsgenehmigung kann man ab einer Investition von 300.000 $ erhalten.
In welchen georgischen Städten werden Immobilien am häufigsten gekauft?
Die größte Nachfrage nach Wohnungen in Neubauten in Georgia vom Bauträger gibt es in Batumi und Gonio. Hier kauft man Immobilien für Erholungsaufenthalt. Kaufen Sie eine Wohnung in einem neuen Gebäude in Georgia.Neubauprojekte in Georgien und Wohnungen in Tbilissi sind ebenfalls sehr liquid. Sie werden eher von Ausländern gekauft, die zum Arbeiten ins Land kommen.
Welche Dokumente und Genehmigungen sind für den Kauf eines neuen georgischen Hauses erforderlich und welche Steuern sind vorgesehen?
Um eine Wohnung in einem Neubau in Georgien zu kaufen, brauchen Ausländer nur einen Reisepass. Es gibt keine Steuer beim Kauf, aber sie muss für den Immobilienbesitz gezahlt werden (nicht mehr als 1 % des Wertes der Immobilie).