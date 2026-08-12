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Neue Immobilien in Georgien

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Tiflis
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Kutaissi
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Batumi
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Autonome Republik Adscharien
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Wohnanlage OMNIA
Wohnanlage OMNIA
Wohnanlage OMNIA
Wohnanlage OMNIA
Wohnanlage OMNIA
Wohnanlage OMNIA
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Isani , Beri Gabriel Salosi Ave. N118, Complex OMNIA, 59,85 qm, 1 qm 1243 $, Gesamtpreis ist 74,394 $, 8. Etage, 20% Anzahlung , die 14,878 $ betragen, Die restlichen 80% werden 1 Monat vor Abschluss des Baus bezahlt. Das Gebäude wird im Juni 2027 fertiggestellt
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Alle anzeigen Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Georgien
von
$140,220
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Fläche 47–83 m²
Großes Jahrtausend Kobuleti ist das Flaggschiff-Luxusprojekt an der Schwarzmeerküste, das Markenresidenzen und ein Fünf-Sterne-Resort kombiniert, das vom internationalen Netzwerk Grand Millennium Hotels & Resorts verwaltet wird.Hauptvorteile:- ✨Luxussegment und internationale Hotelmarke.- 🌊D…
Bauherr
KBK
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Bauherr
KBK
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Wohnanlage GWG KRTSANISI V TBILISI
Wohnanlage GWG KRTSANISI V TBILISI
Wohnanlage GWG KRTSANISI V TBILISI
Wohnanlage GWG KRTSANISI V TBILISI
Wohnanlage GWG KRTSANISI V TBILISI
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Wohnanlage GWG KRTSANISI V TBILISI
Tiflis, Georgien
von
$68,400
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen im neuen Premiumkomplex GWG KRTSANISI in TiflisWir bieten Wohnungen des Bauherrn in der neuen Familienwohnanlage GWG Krtsanisi, im grünen historischen Viertel Krtsanisi - in der Nähe von Alt-Tiflis, dem diplomatischen Viertel und den Hauptverkehrswegen der Stadt.GWG Krtsanisi eigne…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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TekceTekce
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Aparthotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
Fläche 31–162 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der multifunktionale, hotelartige, 16-stöckige Komplex umfasst drei Blöcke Unverwechselbare Architektur Hervorragende Lage - nahe der Küste (Panoramablick auf die Berge und das Meer) Multifunktional – ausgestattet mit kommerziellen, Unterhaltungs- und Freizeiträume Geeignet zum Wohn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
109,650
Wohnung 2 zimmer
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Wohnung
31.3
79,815
Bauherr
Гумбати Групп
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Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Wohnanlage Thalassa
Batumi, Georgien
von
$45,000
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex Thalassa der Premiumklasse befindet sich in einer der herausragenden ökologisch sauberen und komfortablen Touristengegenden von Batumi, in der Nähe des Botanischen Gartens und 800 Meter vom Meer entfernt. Die Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, den Botanischen…
Bauherr
Thalassa Group LLC
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Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
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Aparthotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batumi, Georgien
von
$100,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 28–72 m²
5 Immobilienobjekte 5
Batumi, Georgien | Primorsky-Damm | Kengo Kuma & Associates | Seidenentwicklung | Lieferung des ersten Turms - 2029In Batumi entsteht ein neues architektonisches Wahrzeichen und Resort - Silk Towers, ein multifunktionaler Komplex an der Kreuzung der berühmten Strandpromenade und des historis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Wohnung 2 zimmer
72.3
203,971
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Aparthotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 58
Fläche 109–197 m²
Gewerbeimmobilien im First Tower - Ambassadori Insel BatumiGeschäftsräume im Herzen der ersten künstlichen Insel am Schwarzen MeerFirst Tower Gewerbeimmobilien sind eine Gelegenheit, Räumlichkeiten im Projekt zu erwerben, die ein neuer Anziehungspunkt für Batumi und die gesamte Schwarzmeerkü…
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Wohnanlage Trussardi Residences, Mira Verde
Wohnanlage Trussardi Residences, Mira Verde
Wohnanlage Trussardi Residences, Mira Verde
Tabakhmela-Shavnabada Road, Georgien
von
$195,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 5
Fläche 38 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein neuer Standard des italienischen Markenlebens in GeorgienEine raffinierte Wohnadresse, die den zeitgenössischen Mailänder Lebensstil in Georgiens erste gebrandete, von Meistern geplante Gemeinschaft bringt. Trussardi Residenzen, Mira Verde bietet komplett möblierte Studios und Apartments…
Immobilienagentur
It.Is Realty
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Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Aparthotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Georgien
von
$95,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Fläche 26–137 m²
4 Immobilienobjekte 4
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Schwarzen Meeres im Ferienort Shekvetili. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, Fünf-Sterne-Hotelservice, natürliche Umwelt und entwickelte Weltklasse-Infrastruktur und schafft ein neues Format von…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Wohnung 2 zimmer
136.6
332,000
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Alle anzeigen Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Georgien
von
$140,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Fläche 47–72 m²
4 Immobilienobjekte 4
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-Flaggschiffprojekt an der ersten Küste des Schwarzen Meeres, das ein neues Kapitel in der Entwicklung von Resort-Immobilien in Georgien eröffnet.Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex am Meer. Es ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$70,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Willkommen in unserem einzigartigen Wohnkomplex –, dem Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, unseren Bewohnern ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit drei Blöcken unvergleichlichen Komforts und Eleganz sowie einer Fünf-Sterne-Infrastruktur bieten zu könne…
Bauherr
LTD homex
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Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Wohngebäude Krtsanisi Margaliti
Tiflis, Georgien
von
$57,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Treten Sie in die Eleganz von "Krtsanisi Margaliti by Apart", einem wahren architektonischen Juwel der geschätzten APART GROUP. Im Herzen der Hauptstadt Georgiens, im Bezirk Krtsanisi, befindet sich dieses Heiligtum, wo die Regierung einmal wohnte. "Krtsanisi Margaliti" bietet eine Flucht a…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
Aparthotel Alliance Centropolis
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Aparthotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgien
von
$104,449
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Fläche 28–113 m²
30 Immobilienobjekte 30
Alliance Centropolis ist das multifunktionalste Projekt im Kaukasus, das das World Trade Center und seinen Ausstellungsraum, das Hyatt Centric Boulevard Batumi und 24 Infrastrukturelemente vereint. Das Projekt befindet sich in Batumi, einer der attraktivsten Städte Europas, nur 50 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Wohnung 2 zimmer
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Studio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Bauherr
Alliance Group
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Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Alle anzeigen Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Wohnanlage WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$102,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 130–151 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wyndham Panorama — Luxus-Stadthäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professi…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Sarajishvili
Wohnanlage Sarajishvili
Wohnanlage Sarajishvili
Wohnanlage Sarajishvili
Wohnanlage Sarajishvili
Alle anzeigen Wohnanlage Sarajishvili
Wohnanlage Sarajishvili
Tiflis, Georgien
von
$42,500
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 27
Fläche 37–321 m²
5 Immobilienobjekte 5
Ein moderner Wohnkomplex, der sich durch hochwertige Infrastruktur und Umwelt auszeichnet. Das Konzept des Komplexes zielt darauf ab, eine ruhige und komfortable Wohnumgebung für Bewohner zu schaffen. Das Gebiet, neben der Wohnentwicklung, bietet auch verschiedene Unterhaltungs- und Erholung…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.6
52,300
Wohnung 2 zimmer
75.3
90,000
Wohnung 3 zimmer
107.1
109,900
Studio
36.9 – 43.6
42,500 – 44,280
Gewerbefläche
215.2 – 321.0
344,320 – 545,870
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Poti, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
OTIUM POTI ist ein MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK mit COMMERCIAL SPACES und RECREATIONAL AREA.DAS PROJEKT, WAS ICLUDS A GREEN AROUND THE BUILDING, PLAYGROUND UND PARKING ZONE, WILL BE COMPETZT MAY 2026
Bauherr
Otium Development
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Bauherr
Otium Development
Sprachen
English
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgien
von
$43,750
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 35
Fläche 35–83 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist mehr als nur eine klassische Wohnanlage; es ist ein einzigartiger Raum für harmonisches Leben, Erholung und Biohacking an der Küste des malerischen Kobuleti. Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickler mit über 11 Jahren Erfahrung, 3 abgeschlossenen Premiumprojekten und 200.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
62,200
Wohnung 2 zimmer
82.6
100,000
Studio
35.0
43,750
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Gudauri, Georgien
von
$125,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Apartments im Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex.Der Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex befindet sich am Fuße des Kaukasusgebirges, in der Nähe des Skigebiets Gudauri und in der Nähe von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens.Die einzigartige Kombination aus Na…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Wohnanlage The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Wohnanlage The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Wohnanlage The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Wohnanlage The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
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Wohnanlage The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Tiflis, Georgien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 7
Das größte Projekt in Tbilisi an den Ufern der Kura ist Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUPEin einzigartiges Format mit der Erhaltung der natürlichen Landschaftsgestaltung der Gegend.Tiflis Das von der internationalen Entwicklungsgesellschaft Eagle Hills umgesetzte Projekt Tbilisi Waterfron…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Alle anzeigen Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgien
von
$220,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Verkauf von Häusern in Batumi - Sunny Cottage.3-Zimmer-Villen im Flughafenbereich.Erhältlich in grünem Rahmen oder "turnkey" mit hochwertigem Finish.Ein gemütlicher Innenhof, Swimmingpool.Monolith-Rahmen-Bautechnik.Parkplatz.Geräumige, gemütliche Villen mit einem durchdachten Layout sind ide…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Alle anzeigen Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Wohnanlage Saburtalo Kavtaradze
Tiflis, Georgien
von
$83,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 48–101 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einführung eines neuen ehrgeizigen Projekts – eine erstklassige Wohnanlage, die für diejenigen geschaffen wird, die Komfort, Sicherheit und moderne städtische Infrastruktur schätzen. Der Komplex befindet sich auf einem Landschaftsgebiet mit einer Fläche von 16,490 m2 und besteht aus zwei Geb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.2
83,500
Wohnung 2 zimmer
100.5
148,700
Wohnung 3 zimmer
100.5
188,600
Immobilienagentur
Geo Estate
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Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Alle anzeigen Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Tschakwi, Georgien
von
$57,966
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Der Komplex liegt auf 13 Hektar geschlossenem, schön angelegtem Territorium und ist völlig autonom! Mögliche Raten. Erste Rate - 20% Vollzahlung - bis Dezember 2026. Wohnungen mit Küche, Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern in einem elitären geschlossenen Wohndorf, in den Vororten des …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Alle anzeigen Wohnanlage Villa Alazani Valley
Wohnanlage Villa Alazani Valley
Kisischewi, Georgien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 209 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Premium-Wein- und Tourismusprojekt, das 2008 von einem deutschen Unternehmer im Herzen der Weinbauregion Georgiens – Kakheti gegründet wurde. S. Wines Chateau, Villas & SPA bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Luxusvillen mit privaten Weinbergen zu investieren. Jede 208 m2 große Vill…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Alle anzeigen Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Wohnanlage Townhouse Alazani Valley
Kisischewi, Georgien
von
$330,000
Etagenzahl 3
Fläche 286 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein erstklassiger Wohnkomplex, der Komfort, Nachhaltigkeit und eine profitable Investitionsmöglichkeit vereint. Das Projekt verfügt über dreistöckige Stadthäuser mit Bergblick, private Gärten (300 m2), Swimmingpools, Parkplatz und geräumige Keller, die in Weinkeller oder Erholungsgebiete umg…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Alle anzeigen Wohnanlage Arki Univers
Wohnanlage Arki Univers
Tiflis, Georgien
von
$116,107
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Alle anzeigen Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Zichisdsiri, Georgien
von
$41,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 37
Ein neuer multifunktionaler Wohnkomplex am Fuße der alten Festung Petra, nur wenige Schritte von der Schwarzmeerküste und dem malerischen Bananenhain von Tsikhisdziri, mit einem privaten Strand.Monatliche Zahlung $ 848 für 60 Monate Ratenplan.Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickl…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Wohngebäude Avlabari Residence.
Tiflis, Georgien
von
$2,800
Avlabari Residence ist ein moderner Wohnkomplex im historischen Viertel Avlabari am linken Ufer des Kura River in Tiflis. Der Komplex kombiniert elegante Architektur und hochwertige Baumaterialien und bietet komfortables Wohnen im Stadtzentrum. Avlabari, Vakhtanga Meekvsi N10, Avlabari Resid…
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage MARINA CLUB
Wohnanlage MARINA CLUB
Wohnanlage MARINA CLUB
Batumi, Georgien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
ELT Quartier wird auf 7 Hektar Land auf dem neuen Boulevard in Batumi gebaut. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten in Zusammenarbeit mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimension in Form eines…
Bauherr
ELT Building
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Bauherr
ELT Building
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Alle anzeigen Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Wohnanlage Ramada Encore by Wyndham
Batumi, Georgien
von
$89,177
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Real Estate Agency GulfStream präsentiert Ihre AufmerksamkeitAparthotel Ramada Encore von Wyndham in Batumi ist ein investitionsattraktives Format, um ein stabiles Einkommen zu erhalten und den Wert von Immobilien zu erhöhen.Der Komplex befindet sich in der TOP Lage: nur 300 Meter zum Meer u…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Wohnanlage Reverance by otium
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
1 Immobilienobjekt 1
Reverance ist mehr als nur ein Name - es ist ein Ansatz, der unsere Haltung gegenüber Raum, Komfort und Ästhetik widerspiegelt. Dieses Projekt wurde mit der Idee geschaffen, dass jedes Detail Eleganz, funktionale Ruhe und Raffinesse verkörpern sollte.Unsere Vision ist es, einen Wohnraum zu s…
Bauherr
Otium Development
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Bauherr
Otium Development
Sprachen
English
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Alle anzeigen Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Wohngebäude Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgien
von
$2,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Shalva Inasaridze St., 25 Archi Ramada Batumi ist ein multifunktionales Aparthotel des europäischen Standards, dessen Partner Ramada Encore von Wyndham, der weltweit führenden Hotelkette Wyndham, ist. Archi Ramada Batumi zeichnet sich durch seine Baumaterialien und Infrastruktur sowie dur…
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sisnogroup
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Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Alle anzeigen Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Aparthotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 14
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer modernen Wohnung in einem Komplex in einer der malerischsten Ecken von Georgien - Kvariati zu werden. Dies ist nicht nur eine Wohnung, sondern die Verkörperung des Traums des Lebens am Meer, wo Luxus die …
Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
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Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Alle anzeigen Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Georgien
von
$125,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wyndham Garden & Wellness ist ein strategisch wichtiges, professionell verwaltetes Gut, das die garantierte operative Stabilität des weltweit größten Hotelnetzwerks mit beispielloser Bauqualität vereint. Die Investition in dieses Projekt bietet stabiles passives Einkommen, langfristigen Asse…
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Geo Estate
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Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
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Alle anzeigen Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Georgien
von
$141,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Schöne Wohnungen mit Dekoration und ohne in den Vororten von Tiflis auf den hohen Etagen 11-12 mit Blick auf die Berge.Heizung, Gas.Der Entwickler bietet einen Euroremeont an, es ist möglich, ohne Reparatur zu kaufen.Die Wohnung ist komplett mit Geräten und Möbeln, Materialien von europäisch…
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
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Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
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Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Wohnanlage Otium Beliashvili
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
OTIUM ON BELIASHVILI ist ein MULTIFUNKTIONALES RESIDENTIAL COMPLEX MIT COMMERCIAL UND AMT SPACEN.Das PROJEKT ist in zwei PHASES gelaufen. DIE FIRST-PHASE, die in DEZEMBER 2025, ENTAILSBAUGEWERBE VON 2 RESIDENTIAL BLOCKS UND DIE COMPLETE INFRASTRUKTUR DER COMPLEX. SECOND PHASE WILL CONSIST OF…
Bauherr
Otium Development
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Bauherr
Otium Development
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Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
Wohnanlage Well House
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Wohnanlage Well House
Tiflis, Georgien
von
$1,550
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complex Wellhouse, 65,2 qm, 8 Stock, Preis 1 qm - $1,583, Gesamtkosten 103,211 $, anfängliche Zahlung von 30%, das ist $30,963, die restlichen 70% werden nach dem Bau des Gebäudes bezahlt, Inbetriebnahme des Gebäudes - 2027
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Wohnanlage Outlook Forest
Wohnanlage Outlook Forest
Wohnanlage Outlook Forest
Wohnanlage Outlook Forest
Tiflis, Georgien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
Fläche 40–112 m²
5 Immobilienobjekte 5
Luxuriöse Hotelanlage in Krtsanisi, einem diplomatischen Bezirk von Tbilisi. Während der Entwicklung des Projekts wurde der Schaffung einer gesunden Lebensumgebung die größte Aufmerksamkeit gewidmet, so dass das Gebiet umgeben von malerischen Wäldern, Kiefernwäldern und Bergen gewählt wurde.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Wohnung 2 zimmer
56.6
300,000
Wohnung 3 zimmer
111.9
400,000
Studio
40.3
110,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
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Wohnanlage Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Georgien
von
$65,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Batumi, Georgien
von
$103,680
Etagenzahl 40
Fläche 46–94 m²
3 Immobilienobjekte 3
Twin Residence ist eine erstklassige multifunktionale Wohnanlage auf der ersten Linie der Küste, 100 Meter vom Meer entfernt. Die Wohnanlage verfügt über ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, einen Innen- und Außenpool, einen Schönheitssalon, ein Café, einen Spielplatz, einen Spielraum, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Wohnung 2 zimmer
94.4
188,780
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
Wohnanlage Gonio - Kvariati
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Wohnanlage Gonio - Kvariati
Batumi, Georgien
von
$52,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
Fläche 30–90 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein multifunktionaler Wohnkomplex an der ersten Küste, umgeben von inspirierenden Berglandschaften auf der einen Seite und dem endlosen Meer auf der anderen. Die Architektur des Projekts zeichnet sich durch ein raffiniertes Design aus, ergänzt durch einen charmanten Olivengarten. Sorgfältig …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
111,000
Wohnung 2 zimmer
89.6
175,000
Studio
29.7
52,500
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Wohnanlage Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Georgien
von
$37,400
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 27
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏙 Business Class Apartments im historischen Zentrum von BatumiStille der Altstadt + Gehweite des Zentrums🗝️ Apartmentoptionen von Studios bis zu drei Schlafzimmern von $ 37.400 bis $ 115.072📍 Standort.Vazha Pshavel Street, Old Town ist einer der besten Orte für ein neues Business-Class-Wohng…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.6
59,976
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
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Wohnanlage Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der Präsidentensuite unter der Marke 5* Wyndham Grand Hotel mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive Dienstleistungen sind. Auf zwei Etagen des Stadthauses befinden sich 3 geräumige Schlafzimmer und eine T…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
Hüttendorf Diamond Star Group
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Hüttendorf Diamond Star Group
Charnali, Georgien
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Akhauchpeli ist der nächste Vorort von Batumi, 7 Autominuten zur Stadt.Das Haus ist auf flachem Gelände gebaut.In 3 Minuten fahren Sie den saubersten Strand in Adjara.Einzigartiges Mikroklima dank Eukalyptus und Zitrusbäumen.Geschlossener Schutzbereich unter Videoüberwachung, mit Zugang zu K…
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GulfStream
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Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
Wohnanlage Alliance Centropolis
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Wohnanlage Alliance Centropolis
Batumi, Georgien
von
$82,643
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 55
CENTROPOLIS - BATUMIEin groß angelegtes, gemischt genutztes Wahrzeichenprojekt im zentralen Teil von Batumi, an der ersten Küste - nur ~50 Meter vom Meer entfernt, in einer der wichtigsten Orte der Stadt.✔️ Alle Apartments haben einen Panoramablick auf das Meer und die Stadt.🏙 INFRASTRUKTUR …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Wohnanlage STATUS HOUSE
Batumi, Georgien
von
$35,952
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Status House ist eine moderne Wohnanlage in der Gegend von New Boulevard Batumi, nur 270 Meter vom Meer und der Promenade entfernt. Der Komplex kombiniert stilvolle Architektur, Panoramablick, Komfort und hohe Investitionsattraktivität.Die Vorteile des Komplexes:• 270 Meter zum Meer• Panoram…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Alle anzeigen Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
Wohnanlage Branded Villas Alazani Valley
, Georgien
von
$40,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 195 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen in einer einzigartigen gated eco-community von 14 luxuriösen Premium-Klasse-Villen, im Herzen der Weinbauregion Georgiens – das Alazani Valley, ein Land mit 8.000 Jahren Weinbautradition. Das Projekt kombiniert Architekturästhetik, einen umweltfreundlichen Lebensstil und nachhalti…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Wohnanlage Wohnkomplex Lisi Sunrise
Tiflis, Georgien
von
$80,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lisi Sunrise ist ein neuer Wohnkomplex im grünen Stadtteil Saburtalo, nur 15 Gehminuten vom Lisi-See entfernt. Das Projekt umfasst 6 niedrige Wohngebäude und einen landschaftlich gestalteten Innenhof von 15 000 m² mit Spielplatz und Tiefgarage. Die Wohnungen bieten panoramische Ausblicke auf…
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Invest Cafe
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Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Alle anzeigen Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 11
Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.Eigenschaften:Zwei direkte Zugang zum Meer.Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplat…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Alle anzeigen Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Wohnanlage Avlabari Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$81,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 37–97 m²
4 Immobilienobjekte 4
Club-Stil Premium-Residenz im Herzen der historischen Tiflis — Avlabari. Dies ist ein intimer Fünf-Block-Komplex, wo die Authentizität der alten Stadt fünf-Sterne-Service trifft. Die Architektur ist zart in die historische Umgebung integriert, während Sie im Inneren moderne Komfortstandards …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.9
98,800
Wohnung 2 zimmer
92.6
194,500
Wohnung 3 zimmer
97.0
232,798
Studio
37.0
81,500
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Wohngebäude Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgien
von
$22,000
Etagenzahl 5
Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. Nr. 32 Bakuriani 4Rest ist ein Wohnkomplex im Resort-Stil, der am Fuße des Berges Kohta, am Rande des Nadelwaldes, 500 Meter von der 25 Jahre alten Skipiste entfernt, in der Nähe der Straße Kokhta-Mitarbi liegt. Der Komplex umfasst: - 4 Wohnblöcke - …
Immobilienagentur
sisnogroup
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Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Alle anzeigen Aparthotel Alliance Highline
Aparthotel Alliance Highline
Tiflis, Georgien
von
$201,150
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 26
Fläche 35–40 m²
13 Immobilienobjekte 13
Alliance Highline ist ein architektonisches und investitionsstarkes Wahrzeichen von Tiflis, das sich im dynamischsten Teil der Hauptstadt am Schnittpunkt von Vake und Saburtalo befindet. Der Komplex besteht aus drei Türmen – die vollendeten Türme A und B sind Premium-Investment-Apartments…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.7 – 40.2
199,525 – 231,150
Bauherr
Alliance Group
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Hüttendorf Cottage village Lisi
Hüttendorf Cottage village Lisi
Hüttendorf Cottage village Lisi
Hüttendorf Cottage village Lisi
Hüttendorf Cottage village Lisi
Alle anzeigen Hüttendorf Cottage village Lisi
Hüttendorf Cottage village Lisi
Tiflis, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 2
Ein exklusives neues Vorortviertel, das für diejenigen geschaffen wurde, die ein ruhiges und qualitativ hochwertiges Leben außerhalb des Stadtgeräuschs anstreben, ohne den Zugang zu moderner Infrastruktur zu verlieren. Das Projekt befindet sich in einem ökologisch sauberen Viertel von Tbilis…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Wohnanlage Wohnkomplex King Tamar by Archi
Tiflis, Georgien
von
$87,500
Jahr der Inbetriebnahme 2027
King Tamar by Archi ist ein Premium-Wohnkomplex im Herzen von Tiflis, an der König-Tamar-Allee – einer der gefragtesten Lagen der Stadt. Das Projekt verbindet modernes Design, spektakuläre Panoramablicke und höchste Bauqualität zu einem außergewöhnlichen Lebenskonzept. Entworfen vom renom…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Alle anzeigen Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Aparthotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Batumi, Georgien
von
$53,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Hotelzimmer in Grand Life BatumiGarantiert 8% Einkommen für die ersten 5 Jahre!Der Komplex ist Teil der internationalen BWH Hotels (Best Western) Kette, verwaltet von Aimbridge Hospitality.Preise für einen Viertel-Zimmerstart bei USD 53.100.Der Kauf eines Halb- oder Quartalsraums ist ebenfal…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Alle anzeigen Wohnanlage RP Blue
Wohnanlage RP Blue
Batumi, Georgien
von
$43,670
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Der Palast Blaue Apartments sind in den Installationen bis Ende 2026 verfügbar. Anzahlung von $13,100 bis $53,708Sie können auch einen Parkplatz von $17,000 bis $20.000 in Raten kaufen, Anzahlung von $4,500 bis $8,700Der Palast Blue ist ein moderner multi-stöckiger Premium-Wohnungskomplex, d…
Immobilienagentur
GulfStream
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Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Alle anzeigen Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Aparthotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgien
von
$163,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 66
Der erste branded Lamborghini Hotelkomplex mit einem branded Casino von der MarkeDie Apartments sind auf schlüsselfertiger Basis mit italienischen Möbeln und Lamborghini-Stil DekorationBrand Loyalität Programm, exklusive Unterkunftsbedingungen in Lamborghini Hotels weltweitÜber das ProjektDe…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Alle anzeigen Wohnanlage Sky Castle
Wohnanlage Sky Castle
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2031
Etagenzahl 16
Ein einzigartiges Investitionsprojekt an der Schwarzmeerküste — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Dies ist der erste und einzige Luxus 5* All-Inclusive-Resort in Georgia mit Architektur, die von der Ästhetik eines Order-Schlosses inspiriert ist und eine Atmosphäre der alten Welt mit mod…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Alle anzeigen Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Wohnanlage Trussardi Residences Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$175,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 38–108 m²
5 Immobilienobjekte 5
Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept "Milanese Stil" und kombiniert anspruchsvolle Architektur mit der unberührten Natur Georgiens. Ein wesentliches Merkmal des Komplexes ist die Partnerschaft mit der Marke Trussardi Casa, die Innenräume…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
295,100
Wohnung 2 zimmer
108.0
415,000 – 555,970
Wohnung
38.0
190,000
Studio
38.0
175,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Alle anzeigen Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Wohnanlage Bianca Batumi (White sails)
Batumi, Georgien
von
$57,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 28–121 m²
9 Immobilienobjekte 9
Die Wohnanlage verfügt über ein Erholungsgebiet von 13 000 m2, einen 27-Meter-Außenpool, Hallenbad, Casino, SPA, Fitness, Schönheitssalon, Supermarkt rund um die Uhr, Apotheke, Restaurants, Cafés, Fast Food Outlets, Sportplätze, Unterhaltungs- & Genusszonen und kostenlose Parkplätze
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Wohnung 2 zimmer
74.8
151,470
Wohnung 3 zimmer
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Wohnung
35.1
75,465 – 76,750
Studio
28.1
57,605
Immobilienagentur
Geo Estate
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Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Alle anzeigen Aparthotel Serenade
Aparthotel Serenade
Batumi, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 1
Batumi Straße Adliy No57a LCD "Serenada" 34.5 m2, 11 Etage, Meerblick. Der Anfangsbeitrag von 10%, das sind $ 6,089, für 28 Monate wird 30%, d.h. Die restlichen 60% werden im Sommer 2028 bezahlt. Die Gesamtsumme der Wohnung beträgt $ 60,892.Es gibt viele Möglichkeiten für Ihren Geschmack
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Integrated Real Estate Services
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Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Alle anzeigen Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Batumi, Georgien
von
$81,360
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 19
Fläche 28–130 m²
6 Immobilienobjekte 6
Green Side Gonio ist ein Premium-Wohnkomplex, der nur 50 Meter von der Schwarzmeerküste im malerischen Dorf Gonio, Batumi, entfernt liegt. Diese moderne Entwicklung kombiniert den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der Freiheit des uneingeschränkten Wohnens für Wohnungseigentümer. Der Komp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Wohnung 2 zimmer
69.7
223,040
Bauherr
GREEN SIDE
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Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Alle anzeigen Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Wohnanlage Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgien
von
$49,200
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 26
Fläche 33–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wir freuen uns, Ihnen einen neuen multifunktionalen Wohnkomplex der europäischen Norm im historischen Viertel von Tbilisi – Ortachala vorstellen zu können, der für diejenigen geschaffen wird, die Komfort, Umweltfreundlichkeit und gut geplante Infrastruktur im Einklang mit dem Geist von Old T…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.7
77,600
Wohnung 2 zimmer
76.4
114,600
Wohnung
32.8
49,200
Immobilienagentur
Geo Estate
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Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Alle anzeigen Aparthotel Black Sea Icon Towers
Aparthotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgien
von
$94,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 28–58 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.🏗 Projekt:4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Marke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
198,186
Wohnung
27.8
94,656
Immobilienagentur
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Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Alle anzeigen Wohngebäude Lux Blue Wave
Wohngebäude Lux Blue Wave
Batumi, Georgien
von
$49,665
Etagenzahl 6
🔹Lux blau Wave Wohnanlage in Batumi ist ein einzigartiges Projekt, das eine zentrale Position in der Ferienstadt einnimmt. Dieses neue Gebäude ist die perfekte Kombination aus modernem Stil und Komfort und bietet seinen Bewohnern eine exquisite Unterkunft an der Schwarzmeerküste. 🔹Vorteile: …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Alle anzeigen Wohnanlage Studia 325 m
Wohnanlage Studia 325 m
Batumi, Georgien
von
$56,388
Etagenzahl 21
LCD Business Class Premier \ PrimeBusiness Class Wohnkomplex.Club Typ Haus für Business und IT Klasse. 21. StockStandort.300m vom Meer250m vom Park700m von TCBerg- und StadtansichtenKomplex gebautVerkauf von Wohnungen in einem weißen Rahmen.Club-Typ Haus für Business und IT-Klasse, mit Infra…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Alle anzeigen Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Wohnanlage Wohnkomplex Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Archi Kikvidze Garden ist ein moderner Wohnkomplex im Stadtteil Nadzaladevi in Tiflis, in der Z. Kikvidze-Straße, nur zwei Minuten zu Fuß von den Metrostationen Didube und Gotsiridze entfernt. Das Projekt zeichnet sich durch einen großen grünen Innenhof von 15 000 m² aus, mit Freizeit-, Spor…
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Invest Cafe
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Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Wohnanlage A Sector
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 26–798 m²
13 Immobilienobjekte 13
< p > < / p >< ul >< li > 20-stöckiger Apartmentkomplex < / li >< li > Bauabschluss - April 2024 < / li >< li > Erstlinienstandort, 120 Meter zum Meer < / li >< li > Apartments insgesamt - 247 / Apartments pro Etage - 13 < / li >< / ul >< p > < / p >< p > INFRASTRUKTUR < / p >< p > < / p >< …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Penthouse
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Immobilienagentur
Geo Estate
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Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Alle anzeigen Hotel Rotana
Hotel Rotana
Batumi, Georgien
von
$142,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 27
Fläche 29–66 m²
5 Immobilienobjekte 5
Rotana Resort & Spa ist Georgiens erstes Fünf-Sterne-Hotel, das von der renommierten internationalen Marke Rotana verwaltet wird. Das Projekt bietet ein einzigartiges Konzept, das High-End-Service, moderne Engineering-Lösungen und Premium-Infrastruktur für Freizeit und Business kombiniert. D…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.1
335,200
Wohnung
29.4 – 64.7
142,300 – 298,300
Immobilienagentur
Geo Estate
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Georgien
von
$155,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 30 m²
Investitionsmöglichkeit in Georgiens erstem 5-Sterne-Rotana-Hotel an der ersten Strandlinie in Gonio, Batumis am schnellsten wachsendem Viertel.Warum dieses Angebot einzigartig ist:Einnahmen aus dem gesamten Rauminventar, nicht nur aus Ihrer EinheitTransparentes, zuverlässiges Finanzmodell —…
Bauherr
Pontus Development
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Wohngebäude South Valley
Wohngebäude South Valley
Wohngebäude South Valley
Wohngebäude South Valley
Wohngebäude South Valley
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Wohngebäude South Valley
Tiflis, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Das South Valley ist der erste Premium-Klassenkomplex in New Fonichala.Es ist eine exklusive gated Community, die mit Ihrem täglichen Komfort im Sinn entwickelt wurde.Die 10.000 Quadratmeter grüne, sichere Innenfläche ist in 5 Zonen für Ihre Entspannung und Sportaktivitäten unterteilt. Um Ih…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage Ortachala
Wohnanlage Ortachala
Wohnanlage Ortachala
Wohnanlage Ortachala
Wohnanlage Ortachala
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Wohnanlage Ortachala
Tiflis, Georgien
von
$103,800
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 53–123 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Wohnkomplex ist ein modernes Projekt im Zentrum von Tbilisi, mit dem Ziel, eine gesunde und sichere Wohnumgebung nach höchsten Standards zu schaffen. Das Projekt umfasst zwei Türme mit einer Höhe von 24 und 28 Etagen, mit einer Gesamtzahl von 704 Appartements. Die gesamte Fläche der Immo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.3
103,800
Wohnung 2 zimmer
101.2
177,400
Wohnung 3 zimmer
123.3
200,600
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Mira Verde
Wohnanlage Mira Verde
Wohnanlage Mira Verde
Wohnanlage Mira Verde
Wohnanlage Mira Verde
Wohnanlage Mira Verde
Tiflis, Georgien
von
$173,000
Mit den ersten Ausgaben, die diese Woche erreicht haben, ist ein einzigartiges Entwicklerprojekt geplant – es werden jedoch keine weiteren Details angezeigt высокий уровень жизни. Eine harmonische Unterkunft mit eleganten Apartments, Privatwohnungen und exklusiven Villen bietet eine Auswahl …
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Tbilisi W. Townhouses
Wohnanlage Tbilisi W. Townhouses
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Wohnanlage Tbilisi W. Townhouses
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Wohnanlage Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 2
Fläche 215–277 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ruhe der unberührten Natur zu erleben, während sie mit der Bequemlichkeit des modernen städtischen Lebens verbunden bleiben. Die atemberaubende Landschaft im erhaltenen Hochwasserwald schafft eine ideal…
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
Wohnanlage Apartments without a down payment in Batumi.
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Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 30
Wohnungen ohne eine Anzahlung in Batumi.Wir präsentieren Ihnen eine neue Premium-Klasse Wohnanlage in einem der am meisten entwickelten Gegenden von Batumi, bei George Leonidze St., 4. Nur 1,8 km vom Meer entfernt, in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, Grünflächen und bequemen Verkehr…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
Wohnviertel ZK LBF complex
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Wohnviertel ZK LBF complex
Batumi, Georgien
von
$31,414
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 19
Ferienwohnungen in La Batumi Familia - Raten bis Ende 2026La Batumi Familia ist ein moderner, mehrstöckiger Wohnkomplex im modernen architektonischen Stil.Die Vorteile des Komplexes:günstige Lage in der Nähe der Meeresküste;Entwicklung von Infrastruktur und guter Verkehrszugänglichkeit;einen…
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GulfStream
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Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
Aparthotel Hilton Resort
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Aparthotel Hilton Resort
Batumi, Georgien
von
$65,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 33–69 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das erste Hilton Familienresort in BatumiEin einzigartiges Investitionsprojekt, 50/50 Promotion-Installationsbedingungen - 50% Anzahlung, 50% nach Eingang der Schlüssel.Ort:Es befindet sich in einem Bereich von risikoarmen Gebäuden, die das Fehlen von Hochhäusern rund umEin ökologisch sauber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.4
65,132
Wohnung 2 zimmer
68.7
133,968
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Wohngebäude Dighomi Residence X2
Tiflis, Georgien
von
$45,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Informationen zum Projekt House on Bokhua 10 ist ein neues Projekt von einem prominenten Entwickler, X2 Development, die moderne, komfortable Apartments, eine Landschaft und eine gute Lage in einem renommierten Viertel von Tbilisi kombiniert. Die Lage des neuen Komplexes Der Komplex bef…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
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Aparthotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgien
von
$161,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
Wohnanlage Real Palace Blue
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Wohnanlage Real Palace Blue
Batumi, Georgien
von
$32,580
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
?Real Palace Blue – ein neues, mehrstöckiges Wohngebäude der Premiumklasse, gelegen im am stärksten entwickelten Gebiet der Stadt Batumi, 180 Meter vom Meer entfernt. Der Komplex liegt direkt am Meer, an einem neuen Boulevard, an dem sich Tourismus, Geschäft und Alltag vereinen. ?Hier könne…
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GulfStream
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Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
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Batumi, Georgien
von
$33,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
Ein neues Projekt in Batumi, der Komplex wird nach dem englischen Konzept gebaut – mit einer reichen Infrastruktur und den höchsten Qualitätsstandards.Es ist ein Komplex von zwei 17-stöckigen Gebäuden + einen 10-stöckigen Flügel 300 Meter vom Meer entfernt. Der Komplex verfügt über eine eige…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
Wohngebäude Domus gazapkhuli
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Wohngebäude Domus gazapkhuli
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 21
Der 21-stöckige Wohnkomplex besteht aus 2 Eingängen, in denen 230 Wohnungen vorgesehen sind. Für die Tiefgarage sind 2 Etagen vorgesehen, in denen mehr als 200 Fahrzeuge untergebracht sind. Der erste Stock des Komplexes ist ein Umbaugebiet und ein Wohngebiet von 20 –. Das Projekt ist faszini…
Immobilienagentur
sisnogroup
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Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Wohnanlage Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
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Batumi, Georgien
von
$51,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hotelzimmer in Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Sie können 1/2, 1/4, 1/8 eines Zimmers kaufen - fragen Sie unsere Manager nach Preis und Bedingungen.Rückkaufgarantie!Garantiertes Einkommen von 10% für die ersten 5 Jahre!Preis:1/8 eines Zimmers ab 51.324 USD Einkommen - ab 5,132 USD pro …
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Smart Home
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tiflis, Georgien
von
$63,700
Etagenzahl 4
Fläche 46–600 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tbilisi Town ist ein hochwertiger multifunktionaler Wohnkomplex, der luxuriöses Wohnen bietet und das Beste zusammenbringt. Der Komplex ist 20 Autominuten vom Zentrum von Tbilisi, auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Das Projekt bietet Hotel- und Gewerbeeinrichtungen, darunt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Wohnanlage WG Batumi, Gonio
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Wohnanlage WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgien
von
$63,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Fläche 31–58 m²
9 Immobilienobjekte 9
Wyndham Laguna ist ein luxuriöser 5-Sterne-Hotelkomplex mit All-Inclusive-Service von Wyndham. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Wohnung
31.2
247,000
Studio
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Immobilienagentur
Geo Estate
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Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Hüttendorf Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Die Belvedere Batumi Villas befinden sich auf einem 1,05 Hektar großen Grundstück im Mikrobezirk Ortabatumi, 9,5 km östlich des Zentrums von Batumi. Das Grundstück befindet sich zwischen dem Fluss Korolistskali und einem Gebirgsbach mit kristallklarem Wasser und bietet einen unvergesslichen …
Immobilienagentur
Property of Georgia
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Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
Wohnanlage Batumi Villas
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Wohnanlage Batumi Villas
Batumi, Georgien
von
$172,800
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Komfortable 3-Zimmer-Dreibetten in einer ruhigen Gegend des Flughafens - 144 m2 + privater Garten 46 m2.Die moderne Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und gemütlichen Lage, ideal für ein komfortables Leben und Erholung.🏡 Stil und KonzeptAußen im mediterranen StilInterieur im modernen …
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Krtsanisi
Wohnanlage Krtsanisi
Wohnanlage Krtsanisi
Wohnanlage Krtsanisi
Wohnanlage Krtsanisi
Wohnanlage Krtsanisi
Wohnanlage Krtsanisi
Tiflis, Georgien
von
$133,540
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 61–287 m²
16 Immobilienobjekte 16
Der Komplex befindet sich im diplomatischen Bezirk Krtsanisi. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es exquisite Erholungsgebiete mit Landschaftsgestaltung sowie einen Kinderspielplatz. Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das alte Tiflis, einen gepflegten und bepflanzten Innenhof, einen 2…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Wohnung 2 zimmer
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Wohnung 3 zimmer
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Wohnung 4 zimmer
206.2
494,880
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Alle anzeigen Wohnanlage Best Western Batumi
Wohnanlage Best Western Batumi
Batumi, Georgien
von
$53,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 31–117 m²
6 Immobilienobjekte 6
Wohnkomplex von Club-Typ gebaut aus Ziegel und befindet sich im Zentrum von Batumi, nur wenige Gehminuten vom Strand, Parks und Einkaufszentren. Das Projekt besteht aus 2 Blocks: In einem Block gibt es ein 5-Sterne-Hotel aus der internationalen Kette der Best Western Group und im zweiten Blo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Wohnung 2 zimmer
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Wohnung
32.4
163,300
Studio
30.5
170,000
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage VR Vake Sky Tower
Wohnanlage VR Vake Sky Tower
Wohnanlage VR Vake Sky Tower
Wohnanlage VR Vake Sky Tower
Wohnanlage VR Vake Sky Tower
Tiflis, Georgien
von
$100,000
Jahr der Inbetriebnahme 2031
Etagenzahl 69
Vake, Ilia Chavchavadze str , N49, Complex VR Vake Sky Tower, 72,4 qm, 11. Stock,1 qm Preis ist 4.000$, Gesamtpreis 289.600$, Anzahlung 30%, die Betrag 86.880$, Die restlichen 70% Zahlung wird bis Dezember 2031 verteilt. Blick auf den Vake Park
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Integrated Real Estate Services
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Wohnanlage Orbi Residence
Wohnanlage Orbi Residence
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 35
Orbi Residence ist ein 35-stöckiger Komplex, der 100 Meter vom Meer entfernt liegt.Der Komplex verfügt über ein Fitness-, Schwimmbad-, Restaurant- und Management-Unternehmen
Immobilienagentur
Geo Estate
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Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
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Villa ECO Hotels
Grigoleti, Georgien
von
$310,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Villen zum Verkauf in Grigoleti in den komplexen ECO Hotels. Das Projekt des Resorts Armoniya zeichnet sich durch ein einzigartiges Design von Villen und luxuriösen Zimmern an der Schwarzmeerküste aus.Jede der 34 Villen hat einen eigenen Cadastralcode, da alle Villen getrennt und privat sind…
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GulfStream
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Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
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Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zichisdsiri, Georgien
von
$57,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Elite-Wohnanlage direkt am Meer, umgeben von einer Oase aus Palmen und reicher Flora und Fauna, mit atemberaubendem Blick auf das Schwarze Meer. 2.800 Wohnungen direkt am Meer in drei Hochhäusern sind durch eine umfangreiche Freizeitinfrastruktur verbunden. Eine große Auswahl an 1-Schl…
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Satellite Estate
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Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Alle anzeigen Aparthotel Alliance Privilege
Aparthotel Alliance Privilege
Batumi, Georgien
von
$174,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 54
Fläche 31–59 m²
8 Immobilienobjekte 8
Alliance Privilege ist ein abgeschlossenes Großprojekt von Alliance, das sich im historischen und weltweit bekannten Boulevard von Batumi, an der prestigeträchtigsten Küstenlage der Stadt, befindet. Die ersten 12 Etagen des 54-stöckigen multifunktionalen Komplexes beherbergen das weltberü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Bauherr
Alliance Group
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Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Alle anzeigen Wohnanlage Old Batumi
Wohnanlage Old Batumi
Batumi, Georgien
von
$161,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 30–71 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Geschichte ins Leben zu bringen, verschmilzt diese Elite Wohnanlage den zeitlosen Charme der Altstadt von Batumi mit der Raffinesse des modernen Lebens. Herzstück des Konzepts ist die Erhaltung der ursprünglichen 1888 Fassade, die sorgfältig in ein zeitgenössisches Architekturdesign inte…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.6
221,000
Wohnung 2 zimmer
70.7
416,500
Studio
30.2
161,500
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
Wohnanlage OKTO Art house
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Wohnanlage OKTO Art house
Batumi, Georgien
von
$41,942
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Wohngebäude Piazza Batumi
Batumi, Georgien
von
$116,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Batumi, Vakhtang Gorgasali Straße #59-61, PIAZZA RESIDENCE Wohnanlage, 14 Stock, 37.9 qm, Meerblick und Altstadt. Preis für 1 qm. 3,050 $. Die Anzahlung ist 10%, das ist $11,559. 50 % werden für 32 Monate verteilt. Die verbleibenden 40% werden zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Dezember 202…
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Wohnanlage Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tiflis, Georgien
von
$272,600
Etagenzahl 3
Fläche 206–310 m²
5 Immobilienobjekte 5
Ein Wohnkomplex von Club-Typ, in ruhiger Lage in der Nähe des Lake Lisi. Das Projekt besteht aus 8 Premium-Villen auf einer Fläche von 2379 m2 in der Nähe des Stadtzentrums. Die Villen haben Dachterrassen mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt. Jede Villa verfügt über einen Parkplat…
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Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
Aparthotel Queen Residence
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Aparthotel Queen Residence
Batumi, Georgien
von
$57,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Batumi Straße Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 qm, 14 Stock, Ein Block, Meerblick. Anfangsbeitrag 10%, was $ 5,788, 19 Monate wird verteilt 30%, d.h. $914 Die verbleibenden 60% werden im Dezember 2027 bezahlt. Die ganze Menge der Wohnung ist $ 57, 888.Es gibt viele Möglichkeiten für I…
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Wohnanlage Tbilisi W. Residences
Wohnanlage Tbilisi W. Residences
Wohnanlage Tbilisi W. Residences
Wohnanlage Tbilisi W. Residences
Wohnanlage Tbilisi W. Residences
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Wohnanlage Tbilisi W. Residences
, Georgien
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Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 5
Fläche 61–150 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ruhe der unberührten Natur zu erleben, während sie mit der Bequemlichkeit des modernen städtischen Lebens verbunden bleiben. Die atemberaubende Landschaft im erhaltenen Hochwasserwald schafft eine ideal…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.3
1
Wohnung 2 zimmer
93.8
1
Wohnung 3 zimmer
149.8
1
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Alle anzeigen Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Wohnanlage WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgien
von
$75,250
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 38–148 m²
28 Immobilienobjekte 28
Wyndham Grand 5*, ein luxuriöser 5-stöckiger Clubkomplex mit All-Inclusive & Ultra All-Inclusive-Services, wird nach dem Prinzip der "Resort-City" geschaffen und besteht aus 5 Standorten, die durch Shuttles und Infrastruktur verbunden sind. Die Infrastruktur des Komplexes übersteigt 27.000 m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Wohnung 2 zimmer
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Wohnung 3 zimmer
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Studio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Georgien

Immobilien-Investmentboom in Georgia: Erstes All-Inclusive-Resort, künstliche Insel und steigende Preise
Immobilien-Investmentboom in Georgia: Erstes All-Inclusive-Resort, künstliche Insel und steigende Preise

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Georgien

Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für ein neues Haus in Georgien?

Die Kosten pro Quadratmeter in Neubauten in Georgien hängen von der Lage der Immobilien ab. Neue Wohnprojekte in Georgien werden aktiv entwickelt. In den beliebten Urlaubsorten Batumi und Gonio werden etwa 1500-2000 Euro pro Quadratmeter verlangt. Ein Quadratmeter in Kapremushi und Kvariati ist viel billiger, im Bereich von 500-700 Euro.

Welche Vorteile hat der Kauf einer Wohnung in einem Wohnkomplex in Georgien?

Eine Wohnung in Georgien ermöglicht es Ihnen, in einem Land mit schöner Natur, mildem Klima und guter Ökologie zu leben. Eine georgische Aufenthaltsgenehmigung kann man ab einer Investition von 300.000 $ erhalten.

In welchen georgischen Städten werden Immobilien am häufigsten gekauft?

Die größte Nachfrage nach Wohnungen in Neubauten in Georgia vom Bauträger gibt es in Batumi und Gonio. Hier kauft man Immobilien für Erholungsaufenthalt. Kaufen Sie eine Wohnung in einem neuen Gebäude in Georgia.Neubauprojekte in Georgien und Wohnungen in Tbilissi sind ebenfalls sehr liquid. Sie werden eher von Ausländern gekauft, die zum Arbeiten ins Land kommen.

Welche Dokumente und Genehmigungen sind für den Kauf eines neuen georgischen Hauses erforderlich und welche Steuern sind vorgesehen?

Um eine Wohnung in einem Neubau in Georgien zu kaufen, brauchen Ausländer nur einen Reisepass. Es gibt keine Steuer beim Kauf, aber sie muss für den Immobilienbesitz gezahlt werden (nicht mehr als 1 % des Wertes der Immobilie).
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