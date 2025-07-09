  1. Realting.com
Apartamenty v Kvariati Gruziya

Batumi, Georgien
von
$67,830
8
ID: 19757
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

16-stöckige multifunktionale Hotelanlage in Gonio Quariati.

Das Projekt befindet sich in einer malerischen Lage zwischen dem Schwarzen Meer und den Bergen und bietet eine multifunktionale Infrastruktur, die auf die vielfältigen Bedürfnisse zukünftiger Gäste zugeschnitten ist, einen atemberaubenden Panoramablick und komfortable Apartments.

Ideal sowohl für die Unterkunft als auch für den Einstieg in Vermietungen und Tourismusunternehmen

Die Wohnungen sind in einem Premium-Rahmen und mit Renovierung verfügbar.

- Studio

- ein Schlafzimmer

- zwei Schlafzimmer

- zwei Schlafzimmer mit Pool

Sie sehen gerade
