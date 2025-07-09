Wohnkomplex A Sector

< p > < / p >< ul >< li > 20-stöckiger Apartmentkomplex < / li >< li > Bauabschluss - April 2024 < / li >< li > Erstlinienstandort, 120 Meter zum Meer < / li >< li > Apartments insgesamt - 247 / Apartments pro Etage - 13 < / li >< / ul >< p > < / p >< p > INFRASTRUKTUR < / p >< p > < / p >< ul >< li > Spielzimmer < / li >< li > Empfang < / li >< li > Privatstrand < / li >< li > Strandrestaurant < / li >< li > Concierge-Dienst < / li >< li > Gewerbeflächen < / li >< li > Tiefgarage < / li >< li > Abteilungsverwaltungsgesellschaft < / li >< / ul >< p > < / p >< p > TECHNISCH < / p >< p > < / p >< ul >< li > Freies Layout < / li >< li > 2 große Aufzüge < / li >< li > Brandschutzsystem < / li >< li > Panoramafenster < / li >< li > Der Komplex hat Gas < / li >< li > Aluminiumtür / Fenster < / li >< li > Balkone aus Aluminium < / li >< li > Alle Wohnungen mit Meerblick < / li >< / ul >< p > < / p >< p > ABTEILUNGSZUSTAND < / p >< p > < / p >< p > Weiße Wände: < / p >< p > < / p >< ul >< li > Verkabelung < / li >< li > Estrich < / li >< li > Hitzetröge < / li >< li > Fertigbalkon < / li >< li > Eingangseisentür < / li >< li > Verputzte Partitionen < / li >< li > Aluminiumtür / Fenster < / li >< li > Gitter (Wasser, Gas, Abwasser) < / li >< / ul >< p > < / p >< p > Die schlüsselfertige Option ist in der späten Bauphase gegen Aufpreis erhältlich!< / p >< p > < / p >< p > < / p >< p > ENTFERNUNG < / p >< p > < / p >< ul >< li > Meer - 120 m < / li >< li > Botanischer Garten - 1,5 km < / li >< li > Batumi - 2 km / Altstadt - 6 km < / li >< li > Kobuleti - 20 km < / li >< li > Türkei - 25 km < / li >< li > Skigebiet (Goderdzi) - 114 km < / li >< li > Tiflis - 365 km < / li >< / ul >