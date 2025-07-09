  1. Realting.com
Wohnkomplex A Sector

Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
5
ID: 183
Letzte Aktualisierung: 04.03.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Megobroba Street, 2

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    20

Über den Komplex

20-stöckiger Apartmentkomplex
Bauabschluss - April 2024
Erstlinienstandort, 120 Meter zum Meer
Apartments insgesamt - 247 / Apartments pro Etage - 13

INFRASTRUKTUR

Spielzimmer
Empfang
Privatstrand
Strandrestaurant
Concierge-Dienst
Gewerbeflächen
Tiefgarage
Abteilungsverwaltungsgesellschaft

TECHNISCH

Freies Layout
2 große Aufzüge
Brandschutzsystem
Panoramafenster
Der Komplex hat Gas
Aluminiumtür / Fenster
Balkone aus Aluminium
Alle Wohnungen mit Meerblick

ABTEILUNGSZUSTAND

Weiße Wände:

Verkabelung
Estrich
Hitzetröge
Fertigbalkon
Eingangseisentür
Verputzte Partitionen
Aluminiumtür / Fenster
Gitter (Wasser, Gas, Abwasser)

Die schlüsselfertige Option ist in der späten Bauphase gegen Aufpreis erhältlich!

ENTFERNUNG

Meer - 120 m
Botanischer Garten - 1,5 km
Batumi - 2 km / Altstadt - 6 km
Kobuleti - 20 km
Türkei - 25 km
Skigebiet (Goderdzi) - 114 km
Tiflis - 365 km

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 51.2 – 69.4
Preis pro m², USD 1,110 – 2,000
Wohnungspreis, USD 58,608 – 138,800
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Penthouse
Fläche, m² 798.3
Preis pro m², USD 812
Wohnungspreis, USD 648,000
Wohnungen Studio
Fläche, m² 26.4 – 39.0
Preis pro m², USD 1,150 – 1,380
Wohnungspreis, USD 36,432 – 44,850

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
