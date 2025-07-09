  1. Realting.com
Wohnkomplex Well House

Tiflis, Georgien
von
$1,500
von
$1,800/m²
;
7
ID: 32907
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    22

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

