Wohnkomplex

Batumi, Georgien
von
$161,500
BTC
1.9210103
ETH
100.6883655
USDT
159 672.5476917
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27437
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Die Geschichte ins Leben zu bringen, verschmilzt diese Elite Wohnanlage den zeitlosen Charme der Altstadt von Batumi mit der Raffinesse des modernen Lebens. Herzstück des Konzepts ist die Erhaltung der ursprünglichen 1888 Fassade, die sorgfältig in ein zeitgenössisches Architekturdesign integriert wurde. Eingebettet in Batumis historisches Viertel – seit Jahrhunderten die kulturelle, kommerzielle und Wohn-Hub der Stadt – bietet das Projekt einen unvergleichlichen Komfort: Schritte von ikonischen Wahrzeichen und nur Momente vom Meer entfernt.

Wohnungen

  • Studios — ab 30.2 m2 | ab $161,460

  • Ein-Zimmer-Wohnungen — ab 41.6 m2 | ab $220,860

  • Residenzen mit 2 Schlafzimmern — ab 70.7 m2 | ab $416,400

* Turnkey Option mit Design Renovierung (Möbel & Geräte): $1.000/m2

Entwickelt mit Sensibilität für Batumis historischem Stoff, erstreckt sich das Gebäude auf drei Ebenen und ein Keller mit technischen Einrichtungen. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäftsräume mit beeindruckenden 4,4-Meterdecken, während die zweite und dritte Etage Wohnhäuser mit Deckenhöhen von 3,23 Metern gewidmet sind – die Schaffung luftiger, lichtgefüllter Innenräume. Eine großzügige Dachterrasse von 405,5 m2 krönt das Gebäude, mit einer schattierten Fläche unter einem Baldachin und offenen Räumen ideal für Entspannung und soziale Begegnungen.

Dienstleistungen und Dienstleistungen

  • Büroräume

  • Luxus Boutiquen

  • Signature Restaurant

  • Dachterrasse mit Loungezone

  • Professionelles Managementunternehmen

  • 24/7 Überwachungs- und Sicherheitssysteme

  • Empfang & Concierge in Ihrem Service

  • Komplette Reinigung und Wartung

Bewohner profitieren von rund um die Uhr Rezeption und Concierge-Services. Ob Wohnungsmieten, Buchungen oder Lieferungen verwalten, das engagierte Team bietet nahtlose Unterstützung, die auf die täglichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Umfassende Wartung — einschließlich Landschaftsflächen, unberührte Hobbys, makellose Korridore und Aufzüge — gewährleistet, dass der Komplex unbedenklich erhalten bleibt. Mit 24/7 Sicherheit, Privatsphäre und Ruhe des Geistes sind garantiert, eine sichere und ruhige lebendige Umgebung zu schaffen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 41.6
Preis pro m², USD 5,313
Wohnungspreis, USD 221,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 70.7
Preis pro m², USD 5,891
Wohnungspreis, USD 416,500
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 30.2
Preis pro m², USD 5,348
Wohnungspreis, USD 161,500

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
