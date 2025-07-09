Wohnkomplex

Die Geschichte ins Leben zu bringen, verschmilzt diese Elite Wohnanlage den zeitlosen Charme der Altstadt von Batumi mit der Raffinesse des modernen Lebens. Herzstück des Konzepts ist die Erhaltung der ursprünglichen 1888 Fassade, die sorgfältig in ein zeitgenössisches Architekturdesign integriert wurde. Eingebettet in Batumis historisches Viertel – seit Jahrhunderten die kulturelle, kommerzielle und Wohn-Hub der Stadt – bietet das Projekt einen unvergleichlichen Komfort: Schritte von ikonischen Wahrzeichen und nur Momente vom Meer entfernt.

Wohnungen

Studios — ab 30.2 m2 | ab $161,460

Ein-Zimmer-Wohnungen — ab 41.6 m2 | ab $220,860

Residenzen mit 2 Schlafzimmern — ab 70.7 m2 | ab $416,400

* Turnkey Option mit Design Renovierung (Möbel & Geräte): $1.000/m2

Entwickelt mit Sensibilität für Batumis historischem Stoff, erstreckt sich das Gebäude auf drei Ebenen und ein Keller mit technischen Einrichtungen. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäftsräume mit beeindruckenden 4,4-Meterdecken, während die zweite und dritte Etage Wohnhäuser mit Deckenhöhen von 3,23 Metern gewidmet sind – die Schaffung luftiger, lichtgefüllter Innenräume. Eine großzügige Dachterrasse von 405,5 m2 krönt das Gebäude, mit einer schattierten Fläche unter einem Baldachin und offenen Räumen ideal für Entspannung und soziale Begegnungen.

Dienstleistungen und Dienstleistungen

Büroräume

Luxus Boutiquen

Signature Restaurant

Dachterrasse mit Loungezone

Professionelles Managementunternehmen

24/7 Überwachungs- und Sicherheitssysteme

Empfang & Concierge in Ihrem Service

Komplette Reinigung und Wartung

Bewohner profitieren von rund um die Uhr Rezeption und Concierge-Services. Ob Wohnungsmieten, Buchungen oder Lieferungen verwalten, das engagierte Team bietet nahtlose Unterstützung, die auf die täglichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Umfassende Wartung — einschließlich Landschaftsflächen, unberührte Hobbys, makellose Korridore und Aufzüge — gewährleistet, dass der Komplex unbedenklich erhalten bleibt. Mit 24/7 Sicherheit, Privatsphäre und Ruhe des Geistes sind garantiert, eine sichere und ruhige lebendige Umgebung zu schaffen.