  4. Wohnkomplex Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Batumi, Georgien
von
$115,000
12
ID: 27367
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.08.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.

Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von Wyndham International und kombinieren hervorragende Qualität mit modernem Design.

Dieses Investitionsprojekt verspricht ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität, so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die hohe Renditen in einem prestigeträchtigen Umfeld suchen.

Der Preis beinhaltet schlüsselfertige Ausrüstung, was die Anwesenheit aller notwendigen Geräte bedeutet: Waschmaschine, Klimaanlage, TV, Bügeleisen und Bügelbrett, Kühlschrank, Elektroherd, Wasserkocher, Kaffeemaschine.

Einkommen bis zu 14% pro Jahr!
60 Tage für Ihren eigenen Urlaub pro Jahr!

Mieten Sie 20 Jahre mit Wyndham!
Poolsystem 60/40 (Verteilung der Gewinne aus dem Bruttoeinkommen aus der Nutzung aller Hotelzimmer seiner Kategorie.)

Anzahlung 30%
No% Raten bis Dezember 2027!

2 Zimmerkategorien:

  • Studios
  • Zimmer ab 31,6 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
  • Zimmer mit einem Schlafzimmer
  • Zimmer von 46,2 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.

Komplexe Infrastruktur:

  • Tiefgarage für 73 Autos
  • Gut gepflegter privater Strand mit Service
  • Restaurant und Cafe
  • Loungebereich mit einer Sommerbar
  • Schwimmbad
  • Fitnessraum
  • Kinderzimmer
  • Konferenzraum
  • Wintergarten

Ort:

  • Gonio Resort Dorf
  • Zum Meer - 50 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 14 km
  • Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

