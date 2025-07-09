Wohnkomplex Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.

Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von Wyndham International und kombinieren hervorragende Qualität mit modernem Design.

Dieses Investitionsprojekt verspricht ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität, so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die hohe Renditen in einem prestigeträchtigen Umfeld suchen.

Der Preis beinhaltet schlüsselfertige Ausrüstung, was die Anwesenheit aller notwendigen Geräte bedeutet: Waschmaschine, Klimaanlage, TV, Bügeleisen und Bügelbrett, Kühlschrank, Elektroherd, Wasserkocher, Kaffeemaschine.

Einkommen bis zu 14% pro Jahr!

60 Tage für Ihren eigenen Urlaub pro Jahr!

Mieten Sie 20 Jahre mit Wyndham!

Poolsystem 60/40 (Verteilung der Gewinne aus dem Bruttoeinkommen aus der Nutzung aller Hotelzimmer seiner Kategorie.)

Anzahlung 30%

No% Raten bis Dezember 2027!

2 Zimmerkategorien:

Studios

Zimmer ab 31,6 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Zimmer mit einem Schlafzimmer

Zimmer von 46,2 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.

Komplexe Infrastruktur:

Tiefgarage für 73 Autos

Gut gepflegter privater Strand mit Service

Restaurant und Cafe

Loungebereich mit einer Sommerbar

Schwimmbad

Fitnessraum

Kinderzimmer

Konferenzraum

Wintergarten

Ort:

Gonio Resort Dorf

Zum Meer - 50 m

Zum Zentrum von Batumi - 14 km

Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.