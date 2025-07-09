Wohnkomplex Wohnkomplex Lisi Sunrise

Lisi Sunrise ist ein neuer Wohnkomplex im grünen Stadtteil Saburtalo, nur 15 Gehminuten vom Lisi-See entfernt. Das Projekt umfasst 6 niedrige Wohngebäude und einen landschaftlich gestalteten Innenhof von 15 000 m² mit Spielplatz und Tiefgarage. Die Wohnungen bieten panoramische Ausblicke auf Tiflis und vereinen Komfort, Natur und modernes Design.

Die Gebäude werden mit umweltfreundlichen, energieeffizienten Materialien nach europäischen Standards errichtet. Die deutschen YTONG-Blöcke sind sechsmal weniger wärmeleitend als herkömmliche Materialien, was den Energieverbrauch um bis zu 40 % senkt. Hochwertige HPL-Paneele und Glasgeländer verleihen dem Komplex ein elegantes Erscheinungsbild.

Die Anlage bietet einen Pool, Fitnessraum, Kino und Freizeitbereiche. Die Fertigstellung ist für März 2027 geplant. Mit Preisen ab 2 600 USD/m² ist Lisi Sunrise eine ausgezeichnete Wahl für nachhaltiges Wohnen und stabile Kapitalanlage in Tiflis.