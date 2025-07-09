  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnkomplex Wohnkomplex Lisi Sunrise

Wohnkomplex Wohnkomplex Lisi Sunrise

Tiflis, Georgien
von
$80,000
von
$2,600/m²
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32656
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Lisi Sunrise ist ein neuer Wohnkomplex im grünen Stadtteil Saburtalo, nur 15 Gehminuten vom Lisi-See entfernt. Das Projekt umfasst 6 niedrige Wohngebäude und einen landschaftlich gestalteten Innenhof von 15 000 m² mit Spielplatz und Tiefgarage. Die Wohnungen bieten panoramische Ausblicke auf Tiflis und vereinen Komfort, Natur und modernes Design.

Die Gebäude werden mit umweltfreundlichen, energieeffizienten Materialien nach europäischen Standards errichtet. Die deutschen YTONG-Blöcke sind sechsmal weniger wärmeleitend als herkömmliche Materialien, was den Energieverbrauch um bis zu 40 % senkt. Hochwertige HPL-Paneele und Glasgeländer verleihen dem Komplex ein elegantes Erscheinungsbild.

Die Anlage bietet einen Pool, Fitnessraum, Kino und Freizeitbereiche. Die Fertigstellung ist für März 2027 geplant. Mit Preisen ab 2 600 USD/m² ist Lisi Sunrise eine ausgezeichnete Wahl für nachhaltiges Wohnen und stabile Kapitalanlage in Tiflis.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$135,000
Wohnanlage Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgien
von
$23,460
Wohnviertel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Tiflis, Georgien
von
$43,000
Wohngebäude York Town
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Wohnviertel Batumi View apartments
Batumi, Georgien
von
$47,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Wohnkomplex Lisi Sunrise
Tiflis, Georgien
von
$80,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Alle anzeigen Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Aparthotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Alle anzeigen Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Wohnanlage Next Address Lot P042OE
Batumi, Georgien
von
$47,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 47
Zum Verkauf Studio in der Elite-Komplex Next Address (Batumi, Block B, 7. Stock)💰 Flexible Zahlungsregelung• Transferpreis: $47.500:- Ursprünglicher Beitrag: $27.500Rest: $20.000 Raten bis Juni 2027 ohne Zinsen und Überzahlungen• Geschlossener Schutzbereich, rund um die Uhr Sicherheit und Vi…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Wohngebäude RiverFront Residence
Tiflis, Georgien
von
$53,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
#29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence ist ein multifunktionaler Wohnkomplex, der Komfort und geschäftsführende Wohnblöcke kombiniert: ParkView, SideView und FrontView. Das Projekt umfasst: - Ein 2500 m2 innerer Hof, von dem 1900 m2 einem Erholungsgebiet gewidmet werden. - Ein Kinder…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen