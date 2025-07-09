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  • Niederlassungserlaubnis
    Residence permit for entrepreneurs
    Residence permit for entrepreneurs
    Georgien Georgien
    von
    $2,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis erhält folgende Leistungen: Sie können ein Schengen-Visum, ein Visum für England oder die USA bei Botschaften in Georgia beantragen Das Vorhandensein von VNZ erhöht Ihre Chancen auf einen Konsumentenkredit erheblich Wenn Sie VNZH haben, können…
    Einwanderungsberater
    Luxe Real Estate
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  • Niederlassungserlaubnis
    Residence permit by purchase real estate
    Residence permit by purchase real estate
    Georgien Georgien
    von
    $130,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis erhält folgende Leistungen: Sie können ein Schengen-Visum, ein Visum für England oder die USA bei Botschaften in Georgia beantragen Das Vorhandensein von VNZ erhöht Ihre Chancen auf einen Konsumentenkredit erheblich Wenn Sie VNZH haben, können…
    Einwanderungsberater
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  • Niederlassungserlaubnis
    Residence permit by education
    Residence permit by education
    Georgien Georgien
    von
    $1,500
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Bei der Zulassung zu einer Bildungseinrichtung, die gemäß den georgischen Rechtsvorschriften akkreditiert ist, erhält der Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis folgende Vorteile: Sie können ein Schengen-Visum, ein Visum für England oder die USA bei Botschaften in Georgia beantragen Das …
    Einwanderungsberater
    Luxe Real Estate
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  • Staatsangehörigkeit
    Georgia Citizenship by investment
    Georgia Citizenship by investment
    Georgien Georgien
    von
    $400,000
    Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
    Erhaltsfrist von 4 monate
    Georgien, ein Land, das für seine reiche Geschichte, atemberaubende Landschaft und einladende Atmosphäre bekannt ist, bietet eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine zweite Staatsbürgerschaft anstreben. Gemäß einer besonderen Bestimmung ist der Präsident Georgiens befugt, Perso…
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    Luxe Real Estate
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