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Villen in Georgien

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Tiflis
18
Batumi
7
Autonome Republik Adscharien
85
Tschakwi
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117 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in , Georgien
Premium Premium
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$397,287
MwSt.
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Villa 3 zimmer in , Georgien
Premium Premium
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
$385,000
MwSt.
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Villa 3 zimmer in , Georgien
TOP TOP
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
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English
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$156,000
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Immobilienagentur
RECOM
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$219,784
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RECOM
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English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
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RECOM
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English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
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RECOM
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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RECOM
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Villa 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$398,200
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Villa 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Feriendorf Kobuleti Village, nur 100 Meter vom Meer und dem geräumigen …
$180,000
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Villa 6 zimmer in , Georgien
Villa 6 zimmer
, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$737,700
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Villa 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 267 m²
Etagenzahl 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Invest profitabel: Ihre Freiheit ist unsere Realität: 0% Steuer- und Visafreiheit! Moderner …
$267,490
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Atlas property
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Villa 4 zimmer in , Georgien
Villa 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in einer einzigartigen gated eco-community von 14 luxuriösen Premium-Klasse-Ville…
$400,000
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$278,600
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Villen – Eleganz in jedem DetailEin Komplex von zweistöckigen Villen. In der Nähe der Küste.…
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in , Georgien
Villa 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ru…
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Villa 5 zimmer in , Georgien
Villa 5 zimmer
, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$119,000
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Wyndham Grand VillenWyndham Grand 5* ResortGonio400m zum MeerNur 16 Villen.Der Villenkomplex…
$1,04M
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Villa 3 zimmer in , Georgien
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Neuer Trend des Agritourismus.Eine intelligente und nachhaltige Investition, die Ihnen und I…
$345,000
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
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English
Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Comfort Houses von Batumi Villas ist ein moderner 2- und 3-stöckiger Stadthauskomplex im Bau…
$201,600
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa 7 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 7 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Now in Tbilisi there are detached villas in the city for the SELECTED! You are buying not on…
$560,000
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Die Residenz umfasst 16 exklusive Villen, die Gemütlichkeit, Eleganz und atemberaubende Auss…
$731,567
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa 5 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 5 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 860 m²
Etagenzahl 3
00995557100075 zu verkaufen VILLA IN ORTACHALA STR. 108 560 m² Haus 300 m² Hof 3 S…
$800,000
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Immobilienangaben in Georgien

mit Garage
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