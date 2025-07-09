  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Wohnkomplex King Tamar by Archi

Wohnkomplex Wohnkomplex King Tamar by Archi

Tiflis, Georgien
$87,500
$2,500/m²
ID: 32654
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.10.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Teknikuri Universiteti (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Über den Komplex

King Tamar by Archi ist ein Premium-Wohnkomplex im Herzen von Tiflis, an der König-Tamar-Allee – einer der gefragtesten Lagen der Stadt. Das Projekt verbindet modernes Design, spektakuläre Panoramablicke und höchste Bauqualität zu einem außergewöhnlichen Lebenskonzept.

Entworfen vom renommierten Architekten Wei Yap Ooi, verwendet das Gebäude energieeffiziente Materialien der deutschen Marke YTONG und wärmeisolierende Gläser für nachhaltigen Komfort.

Die Bewohner genießen eine vielseitige Infrastruktur: Fitnessstudio, Spa, Café, Außenpool, Kino und Dachterrasse mit Blick auf die Stadt.

Mit Preisen ab 2 500 USD pro m² und einer erwarteten Mietrendite von 8–10 % pro Jahr bietet King Tamar by Archi hervorragendes Investitionspotenzial. Die Zusammenarbeit mit Ibercompany Holding und die langjährige Erfahrung von Archi garantieren Qualität, Sicherheit und Wertsteigerung.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
