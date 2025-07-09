Wohnkomplex Wohnkomplex King Tamar by Archi

King Tamar by Archi ist ein Premium-Wohnkomplex im Herzen von Tiflis, an der König-Tamar-Allee – einer der gefragtesten Lagen der Stadt. Das Projekt verbindet modernes Design, spektakuläre Panoramablicke und höchste Bauqualität zu einem außergewöhnlichen Lebenskonzept.

Entworfen vom renommierten Architekten Wei Yap Ooi, verwendet das Gebäude energieeffiziente Materialien der deutschen Marke YTONG und wärmeisolierende Gläser für nachhaltigen Komfort.

Die Bewohner genießen eine vielseitige Infrastruktur: Fitnessstudio, Spa, Café, Außenpool, Kino und Dachterrasse mit Blick auf die Stadt.

Mit Preisen ab 2 500 USD pro m² und einer erwarteten Mietrendite von 8–10 % pro Jahr bietet King Tamar by Archi hervorragendes Investitionspotenzial. Die Zusammenarbeit mit Ibercompany Holding und die langjährige Erfahrung von Archi garantieren Qualität, Sicherheit und Wertsteigerung.