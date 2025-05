Wohnkomplex

Tiflis, Georgien

Über das Projekt In Tiflis, im Zentrum von Saburtalo, in der Kavtaradze-Straße, entsteht ein neues Wohngebäude „Weißer Platz an der Kavtaradze“. Das 17-stöckige Gebäude umfasst 137 Wohnungen sowie verschiedene Arten von Gewerbe- und Büroflächen. Das Gebiet ist sowohl von der Kavtaradze- …