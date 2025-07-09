  1. Realting.com
Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi

Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
18
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Русский Русский

Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer einer modernen Wohnung in einem Komplex in einer der malerischsten Ecken von Georgien - Kvariati zu werden. Dies ist nicht nur eine Wohnung, sondern die Verkörperung des Traums des Lebens am Meer, wo Luxus die Natur trifft, und Komfort mit tadellosem Stil.

Ein Ort, der fasziniert:

Der Komplex befindet sich in der ruhigen Kvariati, wo die majestätischen Berge von Adjara die kristallklare Küste des Schwarzen Meeres treffen. Umgeben von einem einzigartigen Olivengarten, wird diese Ecke der Natur Ihnen ein Gefühl der kompletten Privatsphäre und Ruhe geben. Jede Wohnung bietet einen atemberaubenden Blick: einerseits - malerische Berglandschaften, andererseits - das endlose blaue Meer. Erwachen Sie bis zum Gesang der Vögel und genießen Sie die Sonnenuntergänge, Färbung der Himmel über dem Meer in unglaublichen Farben.

Die Infrastruktur der Anlage im Stil eines 5-Sterne-Hotels:

Ihr neues Zuhause bietet nicht nur eine Wohnung, sondern einen ganzen Lebensstil mit Komfort und exklusiven Annehmlichkeiten, die ein 5-Sterne-Hotel würdig sind:

- Freibad und Schwimmbad auf dem Dach;

- Panorama Restaurants und Bars;

- Fitnesscenter, Saina;

- Lobby, Parkplatz.

Vorzügliche Übernahmebedingungen:

Werden Sie der Besitzer dieser exklusiven Immobilie! Der Komplex wird im September 2027 in Auftrag gegeben, was Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Finanzen zu planen und eine Wohnung zu günstigen Konditionen zu kaufen:

  • Erste Zahlung: Nur 20% der Kosten der Wohnung.
  • Interessante Raten: Bequeme Ratenzahlungen bis Dezember 2027, so dass Sie die Kosten der Wohnung ohne Überzahlungen bezahlen.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren!

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
