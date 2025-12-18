  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Tianeti
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Munizipalität Tianeti, Georgien

Tiflis
100
Kutaissi
1
Batumi
20
Autonome Republik Adscharien
122
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Ezo
Wohngebäude Ezo
Wohngebäude Ezo
Wohngebäude Ezo
Wohngebäude Ezo
Vedzatkheva, Georgien
von
$1,600
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen