  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Achalziche
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Munizipalität Achalziche, Georgien

Achalziche
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Alpha Home Didi Dighomi
Wohngebäude Alpha Home Didi Dighomi
Wohngebäude Alpha Home Didi Dighomi
Achalziche, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 12
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen