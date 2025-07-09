  1. Realting.com
Avenue by Orbi

Batumi, Georgien
von
$30,000
4
ID: 21044
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    34

Über den Komplex

AVENUE by ORBI – befindet sich im Touristenzentrum von Batumi, in der wunderschönen Allee der Helden. Alle Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, die Allee und die Stadt. Die Allee der Helden ist eine der Visitenkarten von Batumi und die größte Allee der Stadt – mit modernen architektonischen Gebäuden und ausgebauter Infrastruktur. Der Kauf eines Apartments in AVENUE by ORBI ist Ihre kluge Investition und der beste Weg, Ihr Einkommen zu steigern. Sie werden Eigentümer eines Apartments, in dem Sie leben und sich entspannen können, und in Ihrer Abwesenheit können Sie es selbst oder über unsere Verwaltungsgesellschaft vermieten.

