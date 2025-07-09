Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
AVENUE by ORBI – befindet sich im Touristenzentrum von Batumi, in der wunderschönen Allee der Helden. Alle Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer, die Allee und die Stadt. Die Allee der Helden ist eine der Visitenkarten von Batumi und die größte Allee der Stadt – mit modernen architektonischen Gebäuden und ausgebauter Infrastruktur. Der Kauf eines Apartments in AVENUE by ORBI ist Ihre kluge Investition und der beste Weg, Ihr Einkommen zu steigern. Sie werden Eigentümer eines Apartments, in dem Sie leben und sich entspannen können, und in Ihrer Abwesenheit können Sie es selbst oder über unsere Verwaltungsgesellschaft vermieten.
Standort auf der Karte
Batumi, Georgien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen