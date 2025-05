Wohnkomplex NB Residence HO

🔹Die NB Residence liegt 5 Minuten von der größten Boulevard- und Promenade der Stadt entfernt. In der Nähe befinden sich öffentliche Verkehrsmittel, der größte französische Supermarkt Carrefour in der Metro Einkaufszentrum. Auch in dieser Lage gibt es 2 größten Casinos Eclipse und Grand Bellagio. Das Haus ist im Bau, in der ersten Hälfte von 2025 kann man Reparaturen beginnen. Lieferung des Komplexes in 2024 / erste Hälfte von 2025. Ausgezeichnete Anlageoption. Es ist ideal für den späteren Weiterverkauf, die Miete oder das eigene Wohnen an der Schwarzmeerküste. 🔹Hier können Sie Apartments mit herrlichem Panoramablick auf die Stadt, die Berge und das Schwarze Meer wählen. 🔹Keine Raten. Volle Zahlung. 🔹Lieferfrist: 1 Quartal 2025.