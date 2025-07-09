  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnkomplex Deka Lisi

Wohnkomplex Deka Lisi

Tiflis, Georgien
von
$1,150
von
$1,800/m²
;
6
ID: 28004
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    12

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

English English

Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, 1 qm Preis ist 1550$, Gesamtpreis 83,080$, 3. Stock, Anzahlung 30%, die 24,924$ beträgt, und die restlichen 70% werden nach 20 Monaten bezahlt

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Deka Lisi
Tiflis, Georgien
von
$1,150
