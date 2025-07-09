  1. Realting.com
Wohnkomplex Apartments in the Next Downtown Batumi complex.

Batumi, Georgien
von
$146,500
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
ID: 27450
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 0013523
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Next Downtown ist ein Wohnkomplex im historischen Altstadtviertel.

Das Anwesen verbindet jahrhundertealte Traditionen und modernes Design und fördert den Geist des alten Batumi. Im Projekt wird die historische Fassade sorgfältig erhalten und durch moderne Annehmlichkeiten harmonisch ergänzt.

Next Downtown ist ein 3-stöckiges Gebäude, der Komplex hat nur 17 Residenzen, Studios, Wohnungen mit einem (1 + 1) und zwei (2 + 1) Schlafzimmer mit einer Fläche von 30,2 m2 bis 87,7 m2 zum Kauf.

Die Wohnungen sind mit einem „weißen Rahmen“-Finish in Auftrag gegeben.

Für eine zusätzliche Gebühr können Sie eine Wohnung in einem “schlüssel” Zustand kaufen.

Das Management-Unternehmen bietet volle Eigentumspflege, die das Leben bequem und komfortabel macht.

Anzahlung 20%
No% Raten für 17 Monate!

Mieteinkommen von bis zu 12% pro Jahr!

3 Kategorien von Wohnungen:

  • Studios ab 30.2 m2
  • Einzimmerwohnungen ab 40,9 m2
  • Zwei-Zimmer-Wohnungen von 69,4 m2

Komplexe Infrastruktur:

  • Restaurant, Café, Bar
  • Geschäfte
  • Terrasse
  • Tiefgarage

Ort:

  • Adresse: Batumi, Revaz Komakhidze str., 1.
  • Zum Meer - 150 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 700 m
  • Zum Flughafen - 6 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
