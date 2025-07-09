Wohnkomplex Apartments in the Next Downtown Batumi complex.

Next Downtown ist ein Wohnkomplex im historischen Altstadtviertel.

Das Anwesen verbindet jahrhundertealte Traditionen und modernes Design und fördert den Geist des alten Batumi. Im Projekt wird die historische Fassade sorgfältig erhalten und durch moderne Annehmlichkeiten harmonisch ergänzt.

Next Downtown ist ein 3-stöckiges Gebäude, der Komplex hat nur 17 Residenzen, Studios, Wohnungen mit einem (1 + 1) und zwei (2 + 1) Schlafzimmer mit einer Fläche von 30,2 m2 bis 87,7 m2 zum Kauf.

Die Wohnungen sind mit einem „weißen Rahmen“-Finish in Auftrag gegeben.

Für eine zusätzliche Gebühr können Sie eine Wohnung in einem “schlüssel” Zustand kaufen.

Das Management-Unternehmen bietet volle Eigentumspflege, die das Leben bequem und komfortabel macht.

Anzahlung 20%

No% Raten für 17 Monate!

Mieteinkommen von bis zu 12% pro Jahr!

3 Kategorien von Wohnungen:

Studios ab 30.2 m2

Einzimmerwohnungen ab 40,9 m2

Zwei-Zimmer-Wohnungen von 69,4 m2

Komplexe Infrastruktur:

Restaurant, Café, Bar

Geschäfte

Terrasse

Tiefgarage

Ort:

Adresse: Batumi, Revaz Komakhidze str., 1.

Zum Meer - 150 m

Zum Zentrum von Batumi - 700 m

Zum Flughafen - 6 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.