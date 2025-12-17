  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Munizipalität Kobuleti, Georgien

Tschakwi
3
Kobuleti
1
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zichisdsiri, Georgien
Zichisdsiri, Georgien
von
$57,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Elite-Wohnanlage direkt am Meer, umgeben von einer Oase aus Palmen und reicher Flora und Fauna, mit atemberaubendem Blick auf das Schwarze Meer. 2.800 Wohnungen direkt am Meer in drei Hochhäusern sind durch eine umfangreiche Freizeitinfrastruktur verbunden. Eine große Auswahl an 1-Schl…
Immobilienagentur
Satellite Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgien
Kobuleti, Georgien
von
$24,990
Etagenzahl 12
Der Wohnkomplex Komfortklasse Rustaveli 27 befindet sich im Zentrum von Kobuleti.Vom 5. Stock und darüber gibt es einen Blick auf das Meer.Rund um die Wohnanlage gut ausgebaute Infrastruktur - Geschäfte, Restaurants, Schule und Kindergärten.Das Meer ist 450 Meter vom Haus entfernt.Vorteile d…
Immobilienagentur
Gulfstream
Immobilienagentur
Gulfstream
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.Eigenschaften:Zwei direkte Zugang zum Meer.Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplat…
Immobilienagentur
Gulfstream
Immobilienagentur
Gulfstream
OneOne
Wohnanlage Dreamland Oasis
Tschakwi, Georgien
von
$156,763
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 35–107 m²
12 Immobilienobjekte 12
Ein einzigartiges Resort auf einer Fläche von 100.000 m2 in einer ökologisch sauberen subtropischen Zone an der Schwarzmeerküste, nur 9 km von der Stadt Batumi entfernt. Der Komplex kombiniert das Dreamland Oasis Hotel, private Apartments und mehr als 50 Objekte seiner eigenen Infrastruktur.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Wohnung 2 zimmer
107.4
251,811
Wohnung
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Bauherr
Dreamland Oasis Chakvi
Bauherr
Dreamland Oasis Chakvi
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Tschakwi, Georgien
von
$57,966
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Immobilienagentur
Gulfstream
Immobilienagentur
Gulfstream
